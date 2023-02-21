https://sputnikarabic.ae/20230221/إعلام-شركة-إسرائيلية-تشارك-بمعرض-آيدكس-في-الإمارات-للمرة-الأولى-صور-1073850829.html
إعلام: شركة إسرائيلية تشارك بمعرض "آيدكس" في الإمارات للمرة الأولى... صور
إعلام: شركة إسرائيلية تشارك بمعرض "آيدكس" في الإمارات للمرة الأولى... صور
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن شرطة إسرائيلية تشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هذا الأسبوع. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T19:30+0000
2023-02-21T19:30+0000
2023-02-21T19:30+0000
آيدكس 2023
نافدكس 2023
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073840849_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d8da82f9c8bec21ce730a670ed9600ee.jpg
وذكرت القناة العبرية السابعة، أن شركة "ألبيت" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية تشارك في معرض "آيدكس" الإماراتي للدفاع الدولي، وستقدم الشركة مجموعة من الحلول التكنولوجية التي تساعد في تلبية الاحتياجات التشغيلية الحالية والناشئة للقوات العسكرية.وأعرب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية، بهزيل بوتزي ماتشليس، عن سعادته بمشاركة الشركة في المعرض الدفاعي الإماراتي، مؤكدا أن الشركة الإسرائيلية ستشارك باستخدام العروض المرئية والتفاعلية من خلال تقنيات مختلفة.ومن بين ما يعرض في الجناح الإسرائيلي في المعرض، نظام "هاتوريكس"، وهو نظام يقوم بتحديد الهدف بدقة وسرعة شديدين، وغير مرئي وغير قابل للكشف، وأنظمة الصواريخ تشتمل على صواريخ عالية الدقة، يتراوح مداها من 35 كم إلى طراز بريداتور هوك 300 كم.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073840849_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6936d3143867c0186d0b4b22e391c663.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
إعلام: شركة إسرائيلية تشارك بمعرض "آيدكس" في الإمارات للمرة الأولى... صور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن شرطة إسرائيلية تشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هذا الأسبوع.
وذكرت القناة العبرية السابعة، أن شركة "ألبيت" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية تشارك في معرض "آيدكس"
الإماراتي للدفاع الدولي، وستقدم الشركة مجموعة من الحلول التكنولوجية التي تساعد في تلبية الاحتياجات التشغيلية الحالية والناشئة للقوات العسكرية.
وأعرب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية، بهزيل بوتزي ماتشليس، عن سعادته بمشاركة الشركة في المعرض الدفاعي الإماراتي، مؤكدا أن الشركة الإسرائيلية ستشارك باستخدام العروض المرئية والتفاعلية من خلال تقنيات مختلفة.
ومن بين ما يعرض في الجناح الإسرائيلي في المعرض، نظام "هاتوريكس"، وهو نظام يقوم بتحديد الهدف بدقة وسرعة شديدين، وغير مرئي وغير قابل للكشف، وأنظمة الصواريخ تشتمل على صواريخ عالية الدقة، يتراوح مداها من 35 كم إلى طراز بريداتور هوك 300 كم.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني
للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.