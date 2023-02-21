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https://sputnikarabic.ae/20230221/إعلام-شركة-إسرائيلية-تشارك-بمعرض-آيدكس-في-الإمارات-للمرة-الأولى-صور-1073850829.html
إعلام: شركة إسرائيلية تشارك بمعرض "آيدكس" في الإمارات للمرة الأولى... صور
إعلام: شركة إسرائيلية تشارك بمعرض "آيدكس" في الإمارات للمرة الأولى... صور
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن شرطة إسرائيلية تشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هذا الأسبوع. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T19:30+0000
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وذكرت القناة العبرية السابعة، أن شركة "ألبيت" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية تشارك في معرض "آيدكس" الإماراتي للدفاع الدولي، وستقدم الشركة مجموعة من الحلول التكنولوجية التي تساعد في تلبية الاحتياجات التشغيلية الحالية والناشئة للقوات العسكرية.وأعرب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية، بهزيل بوتزي ماتشليس، عن سعادته بمشاركة الشركة في المعرض الدفاعي الإماراتي، مؤكدا أن الشركة الإسرائيلية ستشارك باستخدام العروض المرئية والتفاعلية من خلال تقنيات مختلفة.ومن بين ما يعرض في الجناح الإسرائيلي في المعرض، نظام "هاتوريكس"، وهو نظام يقوم بتحديد الهدف بدقة وسرعة شديدين، وغير مرئي وغير قابل للكشف، وأنظمة الصواريخ تشتمل على صواريخ عالية الدقة، يتراوح مداها من 35 كم إلى طراز بريداتور هوك 300 كم.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

إعلام: شركة إسرائيلية تشارك بمعرض "آيدكس" في الإمارات للمرة الأولى... صور

19:30 GMT 21.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryبعض الأسلحة المعروضة في الجناح الإماراتي في "آيدكس 2023" في أبوظبي
بعض الأسلحة المعروضة في الجناح الإماراتي في آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن شرطة إسرائيلية تشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هذا الأسبوع.
وذكرت القناة العبرية السابعة، أن شركة "ألبيت" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية تشارك في معرض "آيدكس" الإماراتي للدفاع الدولي، وستقدم الشركة مجموعة من الحلول التكنولوجية التي تساعد في تلبية الاحتياجات التشغيلية الحالية والناشئة للقوات العسكرية.
وأعرب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية، بهزيل بوتزي ماتشليس، عن سعادته بمشاركة الشركة في المعرض الدفاعي الإماراتي، مؤكدا أن الشركة الإسرائيلية ستشارك باستخدام العروض المرئية والتفاعلية من خلال تقنيات مختلفة.
ومن بين ما يعرض في الجناح الإسرائيلي في المعرض، نظام "هاتوريكس"، وهو نظام يقوم بتحديد الهدف بدقة وسرعة شديدين، وغير مرئي وغير قابل للكشف، وأنظمة الصواريخ تشتمل على صواريخ عالية الدقة، يتراوح مداها من 35 كم إلى طراز بريداتور هوك 300 كم.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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