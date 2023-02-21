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https://sputnikarabic.ae/20230221/ابتكار-مثير-فكرة-جديدة-تساعد-في-تحديد-الجنود-الجرحى-بسرعة-وإنقاذهم-1073825002.html
ابتكار مثير... فكرة جديدة تساعد في تحديد الجنود الجرحى بسرعة وإنقاذهم
ابتكار مثير... فكرة جديدة تساعد في تحديد الجنود الجرحى بسرعة وإنقاذهم
طوّر طلاب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ابتكارا مثيرا، قد يساعد في إنقاذ حياة الجنود في ساحة المعركة. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
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والابتكار عبارة عن جهاز استشعار قابل للارتداء، يتتبع العلامات الحيوية للجنود ويحدد أماكنهم، وتتميز هذه المستشعرات بأنها مقاومة للماء، بل ويمكن أن تستمر في العمل، بعد إزالة التلوث منها.ويتكون الاختراع من أجزاء معدنية، وبطارية، والتي تشكل أكبر وأثقل جزء، بالإضافة إلى جهاز لاسلكي.وعند متابعة الجنود على الخريطة، فإن الجهاز يمنح اللون "الأزرق" للجنود الذين هم بصحة جيدة أثناء المعركة، أما إذا تغيّر اللون، فهذا يشير إلى تعرضهم للإصابة.
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نادي الفيديو, الناتو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الناتو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

ابتكار مثير... فكرة جديدة تساعد في تحديد الجنود الجرحى بسرعة وإنقاذهم

11:55 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 12:14 GMT 21.02.2023)
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جندي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
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طوّر طلاب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ابتكارا مثيرا، قد يساعد في إنقاذ حياة الجنود في ساحة المعركة.
والابتكار عبارة عن جهاز استشعار قابل للارتداء، يتتبع العلامات الحيوية للجنود ويحدد أماكنهم، وتتميز هذه المستشعرات بأنها مقاومة للماء، بل ويمكن أن تستمر في العمل، بعد إزالة التلوث منها.
ويتكون الاختراع من أجزاء معدنية، وبطارية، والتي تشكل أكبر وأثقل جزء، بالإضافة إلى جهاز لاسلكي.
وعند متابعة الجنود على الخريطة، فإن الجهاز يمنح اللون "الأزرق" للجنود الذين هم بصحة جيدة أثناء المعركة، أما إذا تغيّر اللون، فهذا يشير إلى تعرضهم للإصابة.
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