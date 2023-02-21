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https://sputnikarabic.ae/20230221/استدعاء-سفير-بنغلاديش-إلى-الخارجية-الروسية-على-خلفية-حظر-دخول-السفن-الروسية-لموانئ-البلاد-1073833242.html
استدعاء سفير بنغلاديش إلى الخارجية الروسية على خلفية حظر دخول السفن الروسية لموانئ البلاد
استدعاء سفير بنغلاديش إلى الخارجية الروسية على خلفية حظر دخول السفن الروسية لموانئ البلاد
استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، سفير بنغلاديش كامرول أحسان إلى مقر الوزارة، في ضوء الحظر المفروض على السفن الروسية من دخول موانئ البلاد. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T14:14+0000
2023-02-21T14:14+0000
روسيا
استدعاء
الخارجية الروسية
سفير
بنغلاديش
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وقالت الوزارة في بيان: "خلال المحادثة، ناقشنا الوضع الحالي للتعاون بين روسيا وبنغلاديش، الذي يشكل عدد من جوانبه مصدر قلق كبير للجانب الروسي. وعلى وجه الخصوص، لفتنا انتباه رئيس البعثة الدبلوماسية إلى المعلومات حول القرار. سلطات بلاده تحظر دخول السفن الروسية التي تحمل البضائع إلى بنغلاديش إلى موانئها".في وقت سابق، أكدت السفارة الروسية في بنغلاديش لوكالة "سبوتنيك" فرض حظر على دخول 69 سفينة روسية إلى موانئ البلاد.
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روسيا, استدعاء, الخارجية الروسية, سفير, بنغلاديش
روسيا, استدعاء, الخارجية الروسية, سفير, بنغلاديش

استدعاء سفير بنغلاديش إلى الخارجية الروسية على خلفية حظر دخول السفن الروسية لموانئ البلاد

14:14 GMT 21.02.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، سفير بنغلاديش كامرول أحسان إلى مقر الوزارة، في ضوء الحظر المفروض على السفن الروسية من دخول موانئ البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال المحادثة، ناقشنا الوضع الحالي للتعاون بين روسيا وبنغلاديش، الذي يشكل عدد من جوانبه مصدر قلق كبير للجانب الروسي. وعلى وجه الخصوص، لفتنا انتباه رئيس البعثة الدبلوماسية إلى المعلومات حول القرار. سلطات بلاده تحظر دخول السفن الروسية التي تحمل البضائع إلى بنغلاديش إلى موانئها".

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة لا تتوافق مع طبيعة العلاقات الثنائية الودية و"قد يكون لها تأثير سلبي على آفاق تعاوننا في مختلف المجالات".

في وقت سابق، أكدت السفارة الروسية في بنغلاديش لوكالة "سبوتنيك" فرض حظر على دخول 69 سفينة روسية إلى موانئ البلاد.
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