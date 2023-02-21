عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/اقتصادي-لبناني-يوضح-أسباب-نجاح-الروبل-أمام-العقوبات-الغربية-1073851346.html
اقتصادي لبناني يوضح أسباب نجاح الروبل أمام العقوبات الغربية
اقتصادي لبناني يوضح أسباب نجاح الروبل أمام العقوبات الغربية
قال الخبير الاقتصادي اللبناني عماد عكوش، إن الروبل الروسي نجح في تخطي العقوبات الغربية بفضل قوة دفع الصادرات، والطلب الذي خلقه المصرف المركزي الروسي، عبر إلزام... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T20:16+0000
2023-02-21T20:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لبنان
حصري
روسيا
فلاديمير بوتين
الروبل الروسي
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101378/73/1013787382_0:161:3060:1882_1920x0_80_0_0_3979d0aba2de82f90478e791c36e1bd8.jpg
وأوضح في حديثه لـ "سبوتنيك"، تعليقا على خطاب الرئيس الروسي بشأن الجوانب الاقتصادية، أن روسيا تملك كل مقومات الدولة المقاومة، ويمكنها بسهولة خلق اقتصاد مقاوم لأسباب عدة منها امتلاكها الطاقة وتصديرها بكل سهولة وهي ورقة ضغط قوية بيدها وأنها تملك أصدقاء يمكن الاعتماد عليهم في تجارتها، كالصين، إيران، والهند"، مضيفا أن الاقتصاد الروسي يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي بكل تفاصيله.وبشأن السياسة الغربية التي يصفها الخبراء بأنها تفرض العقوبات من أجل حصار الدول لتلبية شروطها ومصالحها فقط. قال الاقتصادي اللبناني إن "السياسة الغربية ليست جديدة فهي سياسة متبعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن كانت غير ظاهرة للعلن بهذا الشكل الذي تظهر به اليوم، وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة، وقد مارستها على الكثير من الدول، وكان الشعار دائما "نشر الديمقراطية لكن الهدف النهائي كان السيطرة على موارد الدول".وحول ارتفاع حصة الروبل في التجارة الخارجية الروسية، لفت عكوش إلى أنها تعود لأسباب عدة منها، أنه في شهر مارس/ أذار من العام الماضي أعلن الرئيس بوتين أن روسيا لن تقبل الدفع إلا بالروبل، ثمنا لضخّ الغاز للدول التي وصفها بـ "غير الصديقة"، وتشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعد تعرض موسكو لعقوبات غير مسبوقة إثر" الأزمة الأوكرانية"، وثانيا: زيادة حجم تجارتها مع الصين، التي زادت عن 150 مليار دولار وجزء أساسي منها تم بالعملات الوطنية، وفقا لاتفاق بين البلدين، ويتوقع أن يصل في السنوات القادمة إلى 200 مليار دولار.وبلغت صادرات الطاقة هذا العام حوالي 337 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات غير النفطية حوالي 160 مليار دولار، وبالتالي فإن إمكانية تحقيق نسبة الثلث وارد، مع إلزام العديد من الدول بتسديد المدفوعات بالروبل الروسي.وقال الرئيس الروسي في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية، إن الغرب حاول تفكيك الاقتصاد الروسي وتدميره وإحداث انهيار في الروبل، مضيفا أن الغرب حاول أن يجعل المواطنين الروس يعانون بسبب العقوبات، وبالتالي إلغاء الاستقرار الداخلي لكنهم لم ينجحوا.وأكد أن "الاقتصاد الروسي ظهر أنه أقوى بكثير مما اعتقده الغرب حتى بعد العقوبات، وقد حرصنا على استقرار الوضع الاقتصادي ومنع حدوث نقص في السلع في السوق ودعمنا الأعمال".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-الاقتصاد-الروسي-ظهر-أقوى-بكثير-مما-اعتقده-الغرب-1073816438.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101378/73/1013787382_170:0:2891:2041_1920x0_80_0_0_35870f70ee9c8687a40b5d7257daaad9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, حصري, روسيا, فلاديمير بوتين, الروبل الروسي, أخبار الاتحاد الأوروبي
لبنان, حصري, روسيا, فلاديمير بوتين, الروبل الروسي, أخبار الاتحاد الأوروبي

اقتصادي لبناني يوضح أسباب نجاح الروبل أمام العقوبات الغربية

20:16 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 20:23 GMT 21.02.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورروبل
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الخبير الاقتصادي اللبناني عماد عكوش، إن الروبل الروسي نجح في تخطي العقوبات الغربية بفضل قوة دفع الصادرات، والطلب الذي خلقه المصرف المركزي الروسي، عبر إلزام الدول غير الصديقة لروسيا بالدفع بالروبل.
وأوضح في حديثه لـ "سبوتنيك"، تعليقا على خطاب الرئيس الروسي بشأن الجوانب الاقتصادية، أن روسيا تملك كل مقومات الدولة المقاومة، ويمكنها بسهولة خلق اقتصاد مقاوم لأسباب عدة منها امتلاكها الطاقة وتصديرها بكل سهولة وهي ورقة ضغط قوية بيدها وأنها تملك أصدقاء يمكن الاعتماد عليهم في تجارتها، كالصين، إيران، والهند"، مضيفا أن الاقتصاد الروسي يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي بكل تفاصيله.
روبلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
بوتين: الاقتصاد الروسي ظهر أقوى بكثير مما اعتقده الغرب
10:13 GMT
وبشأن السياسة الغربية التي يصفها الخبراء بأنها تفرض العقوبات من أجل حصار الدول لتلبية شروطها ومصالحها فقط. قال الاقتصادي اللبناني إن "السياسة الغربية ليست جديدة فهي سياسة متبعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن كانت غير ظاهرة للعلن بهذا الشكل الذي تظهر به اليوم، وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة، وقد مارستها على الكثير من الدول، وكان الشعار دائما "نشر الديمقراطية لكن الهدف النهائي كان السيطرة على موارد الدول".
وحول ارتفاع حصة الروبل في التجارة الخارجية الروسية، لفت عكوش إلى أنها تعود لأسباب عدة منها، أنه في شهر مارس/ أذار من العام الماضي أعلن الرئيس بوتين أن روسيا لن تقبل الدفع إلا بالروبل، ثمنا لضخّ الغاز للدول التي وصفها بـ "غير الصديقة"، وتشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعد تعرض موسكو لعقوبات غير مسبوقة إثر" الأزمة الأوكرانية"، وثانيا: زيادة حجم تجارتها مع الصين، التي زادت عن 150 مليار دولار وجزء أساسي منها تم بالعملات الوطنية، وفقا لاتفاق بين البلدين، ويتوقع أن يصل في السنوات القادمة إلى 200 مليار دولار.
وبلغت صادرات الطاقة هذا العام حوالي 337 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات غير النفطية حوالي 160 مليار دولار، وبالتالي فإن إمكانية تحقيق نسبة الثلث وارد، مع إلزام العديد من الدول بتسديد المدفوعات بالروبل الروسي.
وقال الرئيس الروسي في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية، إن الغرب حاول تفكيك الاقتصاد الروسي وتدميره وإحداث انهيار في الروبل، مضيفا أن الغرب حاول أن يجعل المواطنين الروس يعانون بسبب العقوبات، وبالتالي إلغاء الاستقرار الداخلي لكنهم لم ينجحوا.
وأكد أن "الاقتصاد الروسي ظهر أنه أقوى بكثير مما اعتقده الغرب حتى بعد العقوبات، وقد حرصنا على استقرار الوضع الاقتصادي ومنع حدوث نقص في السلع في السوق ودعمنا الأعمال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала