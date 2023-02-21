https://sputnikarabic.ae/20230221/الأردن-يتلقى-إشارات-من-إسرائيل-حول-إمكانية-التهدئة-داخل-الأراضي-الفلسطينية-1073851704.html
الأردن يتلقى إشارات من إسرائيل حول إمكانية التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية
الأردن يتلقى إشارات من إسرائيل حول إمكانية التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن هناك "إشارات" تصل الأردن من الجانب الإسرائيلي للذهاب نحو التهدئة في الأراضي الفلسطينية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T20:26+0000
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ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن الشبول، قوله إن القضية الفلسطينية أصبحت من أعقد القضايا في التاريخ، لافتا إلى أن "العالم اليوم ليس منصفا في التعامل معها".وأضاف "كل مشاريع الحلول التي طرحت لليوم لم تمنح الفلسطينيين أملا في حل عادل ودائم يحفظ دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وتابع "هذا مهم إن تم الالتزام بها". وأشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله "أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضوح أن التهدئة أساسية وضرورية للبحث عن حلول".يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن نيتها لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقوبل ذلك بمعارضة واستياء عربي ودولي تجاه هذه "الإجراءات أحادية الجانب" التي ستؤدي إلى تفاقم التوترات مع الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/تحركات-مصرية-أردنية-لإعادة-عملية-السلام-بين-فلسطين-وإسرائيل-ما-إمكانية-نجاحها-في-ظل-حكومة-نتنياهو؟-1073574472.html
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أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
الأردن يتلقى إشارات من إسرائيل حول إمكانية التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن هناك "إشارات" تصل الأردن من الجانب الإسرائيلي للذهاب نحو التهدئة في الأراضي الفلسطينية.
ونقلت
شبكة "سي إن إن"، عن الشبول، قوله إن القضية الفلسطينية أصبحت من أعقد القضايا في التاريخ، لافتا إلى أن "العالم اليوم ليس منصفا في التعامل معها".
وأضاف "كل مشاريع الحلول التي طرحت لليوم لم تمنح الفلسطينيين أملا في حل عادل ودائم يحفظ دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وعن المخاوف من استمرار التصعيد الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والقدس مع اقتراب حلول شهر رمضان، كشف الشبول أن هناك "إشارات تصل الأردن
حول إمكانية التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية وإن هناك توافقات عليها".
وتابع "هذا مهم إن تم الالتزام بها".
وأشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله "أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بوضوح أن التهدئة أساسية وضرورية للبحث عن حلول".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن نيتها لتوسيع المستوطنات
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقوبل ذلك بمعارضة واستياء عربي ودولي تجاه هذه "الإجراءات أحادية الجانب" التي ستؤدي إلى تفاقم التوترات مع الفلسطينيين.