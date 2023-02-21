عربي
https://sputnikarabic.ae/20230221/الأردن-يتلقى-إشارات-من-إسرائيل-حول-إمكانية-التهدئة-داخل-الأراضي-الفلسطينية-1073851704.html
الأردن يتلقى إشارات من إسرائيل حول إمكانية التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية
الأردن يتلقى إشارات من إسرائيل حول إمكانية التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن هناك "إشارات" تصل الأردن من الجانب الإسرائيلي للذهاب نحو التهدئة في الأراضي الفلسطينية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T20:26+0000
2023-02-21T20:26+0000
أخبار الأردن
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/03/1063019502_0:237:2997:1923_1920x0_80_0_0_97f821565a5c1b9fda7fb64cde089653.jpg
ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن الشبول، قوله إن القضية الفلسطينية أصبحت من أعقد القضايا في التاريخ، لافتا إلى أن "العالم اليوم ليس منصفا في التعامل معها".وأضاف "كل مشاريع الحلول التي طرحت لليوم لم تمنح الفلسطينيين أملا في حل عادل ودائم يحفظ دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وتابع "هذا مهم إن تم الالتزام بها". وأشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله "أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضوح أن التهدئة أساسية وضرورية للبحث عن حلول".يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن نيتها لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقوبل ذلك بمعارضة واستياء عربي ودولي تجاه هذه "الإجراءات أحادية الجانب" التي ستؤدي إلى تفاقم التوترات مع الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/تحركات-مصرية-أردنية-لإعادة-عملية-السلام-بين-فلسطين-وإسرائيل-ما-إمكانية-نجاحها-في-ظل-حكومة-نتنياهو؟-1073574472.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/03/1063019502_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_d3adbf04e4a3e68fa7dbe05ff554133f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

الأردن يتلقى إشارات من إسرائيل حول إمكانية التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية

20:26 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyenالجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الفلسطيني ضياء حمرشة الذي قتل في مارس/ آذار خمسة أشخاص في هجوم مسلح في بني براك، المدينة اليهودية الأرثوذكسية بالقرب من تل أبيب، في قرية ياباد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، 2 يونيو 2022.
الجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الفلسطيني ضياء حمرشة الذي قتل في مارس/ آذار خمسة أشخاص في هجوم مسلح في بني براك، المدينة اليهودية الأرثوذكسية بالقرب من تل أبيب، في قرية ياباد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، 2 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyen
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن هناك "إشارات" تصل الأردن من الجانب الإسرائيلي للذهاب نحو التهدئة في الأراضي الفلسطينية.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن الشبول، قوله إن القضية الفلسطينية أصبحت من أعقد القضايا في التاريخ، لافتا إلى أن "العالم اليوم ليس منصفا في التعامل معها".
وأضاف "كل مشاريع الحلول التي طرحت لليوم لم تمنح الفلسطينيين أملا في حل عادل ودائم يحفظ دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
تحركات مصرية أردنية لإعادة عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل.. ما إمكانية نجاحها في ظل حكومة نتنياهو؟
15 فبراير, 18:53 GMT
وعن المخاوف من استمرار التصعيد الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والقدس مع اقتراب حلول شهر رمضان، كشف الشبول أن هناك "إشارات تصل الأردن حول إمكانية التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية وإن هناك توافقات عليها".
وتابع "هذا مهم إن تم الالتزام بها".
وأشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله "أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضوح أن التهدئة أساسية وضرورية للبحث عن حلول".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن نيتها لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقوبل ذلك بمعارضة واستياء عربي ودولي تجاه هذه "الإجراءات أحادية الجانب" التي ستؤدي إلى تفاقم التوترات مع الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала