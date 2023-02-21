https://sputnikarabic.ae/20230221/الإمارات-سهلنا-صدور-قرار-بمجلس-الأمن-يدين-الاستيطان-الإسرائيلي-1073853883.html
الإمارات: سهلنا صدور قرار بمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي
الإمارات: سهلنا صدور قرار بمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي
اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها "يسرت" صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يندد بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T21:40+0000
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جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.وقال البيان إن: "مجلس الأمن الدولي اعتمد بيانا رئاسيا يعارض التدابير أحادية الجانب التي من شأنها عرقلة آفاق حل الدولتين في الأرض الفلسطينية المحتلة".وأضاف البيان: "كانت الإمارات بصفتها عضوا منتخبا في مجلس الأمن، قد يسّرت هذا القرار الهام بدعم من جميع أعضاء المجلس".وأشار إلى أن الإمارات شرعت الأسبوع الماضي، في تسهيل عملية صياغة رد المجلس على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.وأوضح البيان أن الإمارات ساندت الانخراط الدبلوماسي الأمريكي المكثف بهدف تهدئة الأوضاع والتأكد من أن مجلس الأمن الدولي سيتحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية المهمة.وأعرب مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، عن "القلق العميق والاستياء إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير/ شباط الجاري، عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة".وذكر مجلس الأمن، في بيان رسمي تم الاتفاق عليه بالإجماع، أن "المجلس يكرر التأكيد، أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".وأضاف البيان: "يؤكد مجلس الأمن التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، لإقامة دولتين ديمقراطيتين إسرائيل وفلسطين، تعيشان بجوار بعضهما في سلام وأمن وبحدود معترف بها اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".وكان المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قد قرر الأسبوع الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230216/أمريكا-اقتراح-مجلس-الأمن-بوقف-الاستيطان-الإسرائيلي-غير-مفيد-1073631231.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي
الإمارات: سهلنا صدور قرار بمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي
21:40 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 21:41 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها "يسرت" صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يندد بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية
، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.
وقال البيان إن: "مجلس الأمن الدولي اعتمد بيانا رئاسيا يعارض التدابير أحادية الجانب التي من شأنها عرقلة آفاق حل الدولتين في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان: "كانت الإمارات بصفتها عضوا منتخبا في مجلس الأمن
، قد يسّرت هذا القرار الهام بدعم من جميع أعضاء المجلس".
وأشار إلى أن الإمارات شرعت الأسبوع الماضي، في تسهيل عملية صياغة رد المجلس على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وأوضح البيان أن الإمارات ساندت الانخراط الدبلوماسي الأمريكي المكثف بهدف تهدئة الأوضاع والتأكد من أن مجلس الأمن الدولي سيتحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية المهمة.
وأعرب مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، عن "القلق العميق والاستياء إزاء إعلان إسرائيل
في 12 فبراير/ شباط الجاري، عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وذكر مجلس الأمن، في بيان رسمي تم الاتفاق عليه بالإجماع، أن "المجلس يكرر التأكيد، أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".
وأضاف البيان: "يؤكد مجلس الأمن التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، لإقامة دولتين ديمقراطيتين إسرائيل وفلسطين، تعيشان بجوار بعضهما في سلام وأمن وبحدود معترف بها اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وكان المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قد قرر الأسبوع الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية
أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.