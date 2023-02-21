https://sputnikarabic.ae/20230221/الجامعة-العربية-إدانة-مجلس-الأمن-لإسرائيل-تعكس-الرفض-الدولي-لتوجهاتها-الخطيرة-1073847603.html

الجامعة العربية: إدانة مجلس الأمن لإسرائيل تعكس الرفض الدولي لتوجهاتها الخطيرة

الجامعة العربية: إدانة مجلس الأمن لإسرائيل تعكس الرفض الدولي لتوجهاتها الخطيرة

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن بالإجماع وأدان فيه النشاط الاستيطاني الإسرائيلي واعتبره يشكل تهديدا خطيرا على إمكانية... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T17:25+0000

2023-02-21T17:25+0000

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وذكرت الجامعة العربية في بيانها أن "قرار مجلس الأمن عكس الإجماع الدولي الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي تباشرها الحكومة الإسرائيلية ذات النزعة اليمينية المتطرفة".وأضاف البيان أن "توجهات إسرائيل بشأن شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية والإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يُقوض فعلياً إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف وقابلة للحياة".وتابع أن "المجتمع الدولي يتعين عليه تحمل مسئولياته في الدفاع عن حل الدولتين والتسوية السلمية في مواجهة سياسات إسرائيلية تُهدد بتفجير الوضع في الأراضي المحتلة".وأوضح البيان أن "الرسالة الصادرة عن مجلس الأمن بالإجماع، وما سبقها من بيانات للدول الغربية تنتقد النشاط الاستيطاني الذي تباشره حكومة الاحتلال، يعكس ما يستشعره العالم من خطورة توجهات حكومة اليمين الإسرائيلي".كما شدد البيان على ضرورة مواصلة هذه الضغوط من جانب المجتمع الدولي وكافة القوى المُحبة للسلام والمعنية باستقرار المنطقة والعالم.

https://sputnikarabic.ae/20230221/إسرائيل-تدين-بيان-مجلس-الأمن-حول-الاستيطان-وتعتبره-وصمة-عار-على-جبين-الأمم-المتحدة-1073814854.html

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