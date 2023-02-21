https://sputnikarabic.ae/20230221/الجزائر-والأردن-يوقعان-خارطة-طريق-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-بينهما-1073842306.html

الجزائر والأردن يوقعان خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما

الجزائر والأردن يوقعان خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما

وقع وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، في الجزائر العاصمة، خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T15:42+0000

2023-02-21T15:42+0000

2023-02-21T15:42+0000

الجزائر

أخبار الأردن

اقتصاد

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1920x0_80_0_0_1cb5cad49c1efdfb0b874e4527b7167d.jpg

الجزائر - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصناعة الجزائرية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين قيما وضعية التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحثا سبل رفع مستوى التبادل التجاري وتعزيز تدفق الاستثمارات بين البلدين.وتضمنت خارطة الطريق الموقعة أهم أنشطة التعاون المتفق عليها، والآليات الكفيلة بتجسيدها على المديين القريب والمتوسط.وتتمثل أهم النقاط الواردة في "تحضير أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية، المقرر عقدها بالعاصمة الأردنية عمان في حزيران/يونيو المقبل، تدعيم الإطار القانوني للتعاون الثنائي وتعزيز دور اللجان الفنية القطاعية وفرق العمل المشتركة".ولزيادة حجم التبادل التجاري، والاستثمارات، نصت خارطة الطريق على "تفعيل اتفاقيات التعاون والتجارة والاستثمار، المبرمة وتفعيل مجلس رجال الأعمال، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار والتجارة الخارجية في البلدين، كذلك عقد لقاءات وزيارات متبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال لبحث فرص التعاون".وبحسب البيان، فإنه في هذا الإطار، "تم الاتفاق على برمجة معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في الأردن خلال السنة الجارية".كما تضمنت الوثيقة "اتفاق الطرفين على مواصلة تنفيذ وتسريع مشاريع التعاون، والعمل على استكشاف أخرى في المجالات ذات الأولوية، لاسيما قطاعات الصناعة، والطاقة والمناجم، والفلاحة، والنقل، والسياحة، والصحة، والعمل والضمان الاجتماعي والثقافة".وبحسب تقارير وإحصائيات رسمية، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى الجزائر خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من عام 2022 ما قيمته 93.5 مليون دولار بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 في حين بلغت واردات المملكة من الجزائر حوالي 138.5 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 52.7% مقارنة بنفس الفترة خلال العام 2021.

https://sputnikarabic.ae/20230214/وزير-أردني-سابق-الجزائر-تغادر-منطقة-العالم-الثالث-1073506983.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, أخبار الأردن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار