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https://sputnikarabic.ae/20230221/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفيرة-الأمريكية-لدى-موسكو-1073824075.html
الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية لدى موسكو
الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية لدى موسكو
استدعت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، السفيرة الأمريكية لدى روسيا، وأبلغتها بأنه يتعين على واشنطن تقديم توضيحات بشأن تفجيرات "التيار الشمالي". 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T11:43+0000
2023-02-21T12:38+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تم تقديم طلب إلى رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية لاستدعائها إلى وزارة الخارجية الروسية في 21 فبراير/ شباط، فيما يتعلق بتوسيع تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الأعمال العدائية إلى جانب نظام كييف".وأضاف البيان أن الجانب الروسي أكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقدم تفسيرات حول الانفجارات التي وقعت في خط أنابيب الغاز التيار الشمالي1، والتيار الشمالي 2، وعدم التدخل في موضوعية التحقيق لتحديد المسؤولين".وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "مذكرة الاحتجاج المرسلة إلى السفيرة تؤكد أنّ ضخ القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، وكذلك نقل التسميات المستهدفة لضرب منشآت البنية التحتية العسكرية والمدنية الروسية يثبت بوضوح عدم تناسق وزور ادعاءات الجانب الأمريكي بأن الولايات المتحدة ليست طرفا في النزاع".وأضافت الوزارة أن الأسلحة التي تم توريدها إلى كييف، وكذلك أفراد الخدمة، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون، تمثل "هدفا مشروعا".وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".ونشر هيرش، في 8 فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230216/رسالة-تكشف-ضلوع-أمريكا-بتفجيرات-أنابيب-غاز-التيار-الشمالي-1073630721.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية لدى موسكو

11:43 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 21.02.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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استدعت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، السفيرة الأمريكية لدى روسيا، وأبلغتها بأنه يتعين على واشنطن تقديم توضيحات بشأن تفجيرات "التيار الشمالي".
وجاء في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تم تقديم طلب إلى رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية لاستدعائها إلى وزارة الخارجية الروسية في 21 فبراير/ شباط، فيما يتعلق بتوسيع تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الأعمال العدائية إلى جانب نظام كييف".
وأضاف البيان أن الجانب الروسي أكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقدم تفسيرات حول الانفجارات التي وقعت في خط أنابيب الغاز التيار الشمالي1، والتيار الشمالي 2، وعدم التدخل في موضوعية التحقيق لتحديد المسؤولين".

وأوضح البيان أنه من أجل تهدئة الموقف، يجب على واشنطن اتخاذ خطوات تشمل سحب المعدات العسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وكذلك وقف الأنشطة المعادية لروسيا.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "مذكرة الاحتجاج المرسلة إلى السفيرة تؤكد أنّ ضخ القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، وكذلك نقل التسميات المستهدفة لضرب منشآت البنية التحتية العسكرية والمدنية الروسية يثبت بوضوح عدم تناسق وزور ادعاءات الجانب الأمريكي بأن الولايات المتحدة ليست طرفا في النزاع".
وأضافت الوزارة أن الأسلحة التي تم توريدها إلى كييف، وكذلك أفراد الخدمة، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون، تمثل "هدفا مشروعا".
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
رسالة تكشف ضلوع أمريكا بتفجيرات أنابيب غاز "التيار الشمالي"
16 فبراير, 20:47 GMT
وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".
ونشر هيرش، في 8 فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
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