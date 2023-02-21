https://sputnikarabic.ae/20230221/الخارجية-الصينية-الولايات-المتحدة-هي-أكبر-مورد-أسلحة-إلى-ساحة-المعركة-في-أوكرانيا-1073850192.html

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة هي أكبر مورد أسلحة إلى ساحة المعركة في أوكرانيا

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة هي أكبر مورد أسلحة إلى ساحة المعركة في أوكرانيا

دحض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، الإدعاء الصادر عن بعض المسؤولين الأمريكيين بأن واشنطن هي "المدافع عن السلام" بالنسبة للعالم، مؤكدا وجود... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T19:09+0000

2023-02-21T19:09+0000

2023-02-21T19:09+0000

العالم

واشنطن

الصين

استئناف مساعدات عسكرية

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قال وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "الجانب الأمريكي أعلن أمس فقط عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وهذا يجعل الناس يتساءلون عما تنوي الولايات المتحدة القيام به من خلال الادعاء الكاذب أن الصين تقدم أسلحة، وما إذا كانت الولايات المتحدة ترى أنه من النزاهة أن تخبر العالم بأنها تريد السلام ومع ذلك صناعة الدفاع فيها تدر عليها أرباحا طائلة غير شريفة"، وفق وكالة "شينحوا".وأضاف: "نحن لا نقبل توجيه أصابع الاتهام من الولايات المتحدة، أو حتى الإكراه الذي يستهدف العلاقات الصينية-الروسية"، موضحا أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تفكر بجدية فيما فعلته، وتتوقف عن تأجيج النيران أو الاستفادة منها، وتظل ملتزمة حقا بتعزيز محادثات السلام كما تفعل الصين".

https://sputnikarabic.ae/20230216/الصين-العنف-المسلح-المتفشي-في-أمريكا-يدل-على-عجز-إدارتها-عن-الحكم-1073629394.html

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العالم, واشنطن, الصين, استئناف مساعدات عسكرية