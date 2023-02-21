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https://sputnikarabic.ae/20230221/الرئيس-التونسي-السلع-موجودة-في-المخازن-بآلاف-الأطنان-وتستوردها-الدولة-بأموال-باهظة-1073803061.html
الرئيس التونسي: السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان وتستوردها الدولة بأموال باهظة
الرئيس التونسي: السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان وتستوردها الدولة بأموال باهظة
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن السلع موجودة بآلاف الأطنان في المخازن بينما تستورد الدولة السلع نفسها بأموال باهظة. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T07:32+0000
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جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الاثنين، في قصر قرطاج في العاصمة تونس، وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.وتناول الاجتماع مقاومة الاحتكار و"ضرورة التصدي لمن لا دأب لهم إلا المال ومزيد تجويع الشعب"، بحسب المصدر ذاته.وقال سعيد إن "السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان في حين تستورد الدولة نفس هذه السلع بأموال باهظة، وتبقى عديد البواخر في عرض البحر محمّلة بالسلع والبضائع لمدة أسابيع، وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد".والأسبوع الماضي، اتهم الرئيس التونسي من وصفهم بأنهم "خونة" بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية سعيا لتأجيج الأزمة الاجتماعية.وأضاف أن عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار في البلاد.وتابع سعيد أن "الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار''، وفق تعبيره.وكانت السلطات التونسية قد أوقفت مؤخرا عدداً من الشخصيات البارزة من المعارضة.يأتي ذلك وسط الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد وارتفاع نسبة التضخم، واستمرار أزمة نقص المواد الأساسية واختفائها من الأسواق المحلية، مثل، السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/الرئيس-التونسي-عصابات-منظمة-تقف-وراء-أزمة-السلع-ورفع-الأسعار-1073541323.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

الرئيس التونسي: السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان وتستوردها الدولة بأموال باهظة

07:32 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 07:57 GMT 21.02.2023)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن السلع موجودة بآلاف الأطنان في المخازن بينما تستورد الدولة السلع نفسها بأموال باهظة.
جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الاثنين، في قصر قرطاج في العاصمة تونس، وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.
وتناول الاجتماع مقاومة الاحتكار و"ضرورة التصدي لمن لا دأب لهم إلا المال ومزيد تجويع الشعب"، بحسب المصدر ذاته.
وقال سعيد إن "السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان في حين تستورد الدولة نفس هذه السلع بأموال باهظة، وتبقى عديد البواخر في عرض البحر محمّلة بالسلع والبضائع لمدة أسابيع، وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد".
والأسبوع الماضي، اتهم الرئيس التونسي من وصفهم بأنهم "خونة" بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية سعيا لتأجيج الأزمة الاجتماعية.
الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
الرئيس التونسي: عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار
15 فبراير, 07:51 GMT
وأضاف أن عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار في البلاد.
وتابع سعيد أن "الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار''، وفق تعبيره.
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت مؤخرا عدداً من الشخصيات البارزة من المعارضة.
يأتي ذلك وسط الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد وارتفاع نسبة التضخم، واستمرار أزمة نقص المواد الأساسية واختفائها من الأسواق المحلية، مثل، السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.
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