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السعودية تعلن إيداع مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني
السعودية تعلن إيداع مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تقديم وديعة إلى البنك المركزي اليمني، بقيمة مليار دولار أمريكي. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T18:39+0000
2023-02-21T18:39+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "المملكة وقعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار. وقد تم إيداعها بالكامل لدى حساب البنك".وأضافت "الدعم يأتي امتدادا لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الجمهورية اليمنية، تنمويا واقتصاديا".وأوضحت أن "ذلك يأتي تأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومة وشعبا، ومساعدتها للنهوض بواجباتها، في سبيل استعادة أمن واستقرار البلاد".وتأمل السعودية في أن تُسهم هذه الوديعة بتعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية، مع صندوق النقد العربي كجهة فنية؛ بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني، لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.ويأتي الدعم السعودي الجديد، في ظل تدهور مستمر لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار في عدن إلى 1268 ريالا.وانعكس تراجع الريال اليمني، على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ما فاقم المعاناة المعيشية لليمنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/رئيس-وزراء-اليمن-يؤكد-الحاجة-إلى-تدخلات-استثنائية-للحفاظ-على-الاستقرار-الاقتصادي-بالبلاد-1073479315.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار

السعودية تعلن إيداع مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني

18:39 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تقديم وديعة إلى البنك المركزي اليمني، بقيمة مليار دولار أمريكي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "المملكة وقعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار. وقد تم إيداعها بالكامل لدى حساب البنك".
وأضافت "الدعم يأتي امتدادا لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الجمهورية اليمنية، تنمويا واقتصاديا".
وأوضحت أن "ذلك يأتي تأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومة وشعبا، ومساعدتها للنهوض بواجباتها، في سبيل استعادة أمن واستقرار البلاد".
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وتأمل السعودية في أن تُسهم هذه الوديعة بتعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية، مع صندوق النقد العربي كجهة فنية؛ بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني، لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ويأتي الدعم السعودي الجديد، في ظل تدهور مستمر لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار في عدن إلى 1268 ريالا.

وانعكس تراجع الريال اليمني، على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ما فاقم المعاناة المعيشية لليمنيين.
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