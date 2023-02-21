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السوداني: العراق سيبلغ الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات
السوداني: العراق سيبلغ الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T14:35+0000
2023-02-21T14:35+0000
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وأشار خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالرقع والحقول الحدودية، إلى أن "دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي سيتم تنفيذه ولا يمكن الاستمرار بحرق الغاز"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد أن "التوقيع على جولة التراخيص الخامسة يأتي تأكيدا على منهاج البرنامج الحكومي، ويأتي ضمن قناعة الإصلاح الاقتصادي".وتابع موضحًا أن "هذه الجولة الخامسة التي طالت لسنوات، كلّفت الدولة ملايين الدولارات وأضرارا بيئية كبيرة".وأوضح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في تصريحاته أنه "في انتظار تهيئة وزارة النفط لجولة التراخيص السادسة"، ولفت إلى "أننا مقبلون على احتفالات في توقيع مشاريع مهمة بمجالات مختلفة".وشدد أن "السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء هو عدم توفر الوقود"، مشيرًا الى أنه "سيتم الإعلان قريبا عن حفل استثمار المصافي".
https://sputnikarabic.ae/20221224/وزارة-النفط-العراقية-تكشف-عن-مشاريع-حالية-ومستقبلية-لإنتاج-الغاز-1071559354.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم

السوداني: العراق سيبلغ الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات

14:35 GMT 21.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات.
وأشار خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالرقع والحقول الحدودية، إلى أن "دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي سيتم تنفيذه ولا يمكن الاستمرار بحرق الغاز"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد أن "التوقيع على جولة التراخيص الخامسة يأتي تأكيدا على منهاج البرنامج الحكومي، ويأتي ضمن قناعة الإصلاح الاقتصادي".
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وزارة النفط العراقية تكشف عن مشاريع حالية ومستقبلية لإنتاج الغاز
24 ديسمبر 2022, 19:28 GMT
وتابع موضحًا أن "هذه الجولة الخامسة التي طالت لسنوات، كلّفت الدولة ملايين الدولارات وأضرارا بيئية كبيرة".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في تصريحاته أنه "في انتظار تهيئة وزارة النفط لجولة التراخيص السادسة"، ولفت إلى "أننا مقبلون على احتفالات في توقيع مشاريع مهمة بمجالات مختلفة".
وشدد أن "السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء هو عدم توفر الوقود"، مشيرًا الى أنه "سيتم الإعلان قريبا عن حفل استثمار المصافي".
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