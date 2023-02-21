https://sputnikarabic.ae/20230221/الصحفي-الأمريكي-سيمور-هيرش-يؤكد-أنه-لن-يدلي-بشهادته-بشأن-نورد-ستريم-أمام-الكونغرس--1073838192.html
الصحفي الأمريكي سيمور هيرش يؤكد أنه لن يدلي بشهادته بشأن "نورد ستريم" أمام الكونغرس
الصحفي الأمريكي سيمور هيرش يؤكد أنه لن يدلي بشهادته بشأن "نورد ستريم" أمام الكونغرس
أكد مؤلف التحقيق في تفجير "نورد ستريم"، الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، أنه لن يقدم شهادات أمام الكونغرس الأمريكي. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T14:58+0000
2023-02-21T14:58+0000
2023-02-21T15:00+0000
العالم
تفجير
نوردستروم
الكونغرس الأمريكي
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وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: وعندما سئل عن سبب عدم حضوره الاجتماع (كمتحدث)، قال هيرش: "لأنني ما زلت أكتب أشياء. الأمر بسيط للغاية - لقد تلقيت دعوة من الكثير من السياسيين من جميع أنحاء العالم. لا أفعل أي شيء سياسي. أنا مجرد مراسل. أنا لست في الأمم المتحدة، ولست في مجلس الشيوخ".وتابع ملمحا إلى أنه رفض المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي، "لقد تحدثت للتو مع الألمان الذين يحاولون عقد مؤتمر كبير حول هذا الموضوع في معهد ماكس بلانك أو شيء من هذا القبيل".من ناحية أخرى، من المقرر أن يعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، بناء على طلب روسيا، لمناقشة موضوع تخريب أنابيب "نورد ستريم".
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العالم, تفجير, نوردستروم, الكونغرس الأمريكي
العالم, تفجير, نوردستروم, الكونغرس الأمريكي
الصحفي الأمريكي سيمور هيرش يؤكد أنه لن يدلي بشهادته بشأن "نورد ستريم" أمام الكونغرس
14:58 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 15:00 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
أكد مؤلف التحقيق في تفجير "نورد ستريم"، الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، أنه لن يقدم شهادات أمام الكونغرس الأمريكي.
وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء:
"أنا لا أذهب إلى الكونغرس للإدلاء بشهادتي. أعمل في مجال الأعمال التجارية منذ 50 عاما وأعمل في الصحافة. لا أذهب إلى الكونغرس للحديث عن المواد التي أعددتها. إنها ليست وظيفتي. أنا أكتب فقط. لن تراني أبدا أدلي بشهادتي أمام الكونغرس... لم أفعل ذلك أبدًا".
وعندما سئل عن سبب عدم حضوره الاجتماع (كمتحدث)، قال هيرش: "لأنني ما زلت أكتب أشياء. الأمر بسيط للغاية - لقد تلقيت دعوة من الكثير من السياسيين من جميع أنحاء العالم. لا أفعل أي شيء سياسي. أنا مجرد مراسل. أنا لست في الأمم المتحدة، ولست في مجلس الشيوخ".
وتابع ملمحا إلى أنه رفض المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي، "لقد تحدثت للتو مع الألمان الذين يحاولون عقد مؤتمر كبير حول هذا الموضوع في معهد ماكس بلانك أو شيء من هذا القبيل".
من ناحية أخرى، من المقرر أن يعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، بناء على طلب روسيا، لمناقشة موضوع تخريب أنابيب "نورد ستريم".