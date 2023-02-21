https://sputnikarabic.ae/20230221/الصحفي-الأمريكي-سيمور-هيرش-يؤكد-أنه-لن-يدلي-بشهادته-بشأن-نورد-ستريم-أمام-الكونغرس--1073838192.html

الصحفي الأمريكي سيمور هيرش يؤكد أنه لن يدلي بشهادته بشأن "نورد ستريم" أمام الكونغرس

الصحفي الأمريكي سيمور هيرش يؤكد أنه لن يدلي بشهادته بشأن "نورد ستريم" أمام الكونغرس

أكد مؤلف التحقيق في تفجير "نورد ستريم"، الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، أنه لن يقدم شهادات أمام الكونغرس الأمريكي. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T14:58+0000

2023-02-21T14:58+0000

2023-02-21T15:00+0000

العالم

تفجير

نوردستروم

الكونغرس الأمريكي

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وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: وعندما سئل عن سبب عدم حضوره الاجتماع (كمتحدث)، قال هيرش: "لأنني ما زلت أكتب أشياء. الأمر بسيط للغاية - لقد تلقيت دعوة من الكثير من السياسيين من جميع أنحاء العالم. لا أفعل أي شيء سياسي. أنا مجرد مراسل. أنا لست في الأمم المتحدة، ولست في مجلس الشيوخ".وتابع ملمحا إلى أنه رفض المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي، "لقد تحدثت للتو مع الألمان الذين يحاولون عقد مؤتمر كبير حول هذا الموضوع في معهد ماكس بلانك أو شيء من هذا القبيل".من ناحية أخرى، من المقرر أن يعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، بناء على طلب روسيا، لمناقشة موضوع تخريب أنابيب "نورد ستريم".

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العالم, تفجير, نوردستروم, الكونغرس الأمريكي