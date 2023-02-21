الصين تكشف عن أحدث مدمراتها المعدة للتصدير والجزائر قد تستحوذ على واحدة... صور وفيديو
© Sputnik . Анна Раткоглоمدمرة صينية
© Sputnik . Анна Раткогло
أفادت صحيفة متخصصة بالشأن العسكري بقيام الصين بتطوير نوع جديد معد للتصدير من المدمرة الصينية طراز "052 دي" لاستهداف الأسواق الخارجية، حيث تمثل السفن التي يبلغ وزنها 7500 طن أكثر المدمرات قدرة.
وذكرت الصحيفة أنه وعلى الرغم من أن الصين برزت كمصدر رئيسي للسفن القتالية السطحية، نادرا ما يتم تصدير السفن القتالية بحجم المدمرة من قبل أي بلد. وكانت الغالبية العظمى من البلدان التي تعتزم نقل هذه السفن الكبيرة قادرة عموما على إنتاجها محليا، حتى لو كانت تتطلب بعض المساعدة الأجنبية للقيام بذلك.
🇨🇳🇦🇪— Extrema Ratio (@ExtremaRatio4) February 17, 2023
Today the #PLA Navy's Type 052D guided missile destroyer Nanning arrived in Abu Dhabi, the UAE, to participate in the Naval Defense and Maritime Security Exhibition #NAVDEX2023 under the invitation of the #UAE military. pic.twitter.com/h8adWyylVq
وأضافت الصحيفة "militarywatchm" أن المدمرة من طراز "052 دي" هي واحدة من أكثر فئات المدمرات قدرة في العالم، ودخلت الخدمة لأول مرة عام 2014، وكانت أول فئة سفن في العالم تتمتع بقدرات مماثلة لتلك التي توفرها الأجيال الجديدة من نظام إيجيس الأمريكي .
قد يشير عرض المدمرة طراز"052 دي" للتصدير إلى أن الطلب الفوري لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني على السفن قد تم تلبيته، وأن بعض العملاء المحتملين ربما أعربوا بالفعل عن اهتمامهم.
وأشارت الصحيفة أن كل مدمرة من طراز "052دي" تدمج 64 خلية إطلاق عمودية، ويمكن أن تحمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة بما في ذلك صواريخ من طراز "كروز يج-100" مع مدى 1000 كم وشبكة الدفاع الجوي تتألف من "أتش ك –16"و"أتش ك-9" و"أتش ك-10" صواريخ أرض جو .
China to export 7,500 Ton 'Type 052DE' -Chinese analog to US AEGIS destroyers.— AERIAL WARRIOR (@zspcl) February 12, 2023
64 VLS
HHQ-9 S2A missiles
Yu-8 ASW torpedo
YJ-18 tactical CM
South China Morning Post.
Currently PLAN has 25 Type 052 DDG
13 Type 052D
12 Type 052DL
05 under construction at Dalian
01 at Jiangnan pic.twitter.com/pTSV8ydqsH
وذكرت الصحيفة أن هناك نوع متخصص من المدمرة "052 دي إل"، أطول بشكل ملحوظ من "052 دي" ويسمح لها باستيعاب أحدث طائرات هليكوبتر من طراز "زد-20"، ودمج رادارات موجات جديدة محسنة لتتبع أهداف التخفي المحمولة جوا.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من ندرة صفقات تصدير المدمرات في أي مكان في العالم، قد يفكر عدد من الدول في الحصول على المدمرة من طراز "052 دي".
وذكرت الصحيفة أن أحد أبرز العملاء المحتملين هي الجزائر، فإن النوع "052 دي" سيمثل إلى حد بعيد المقاتل السطحي الأكثر قدرة في المنطقة وفي أفريقيا على نطاق واسع، حيث تعتبر المدمرات من الدول الأوروبية المجاورة خصوما محتملين يفتقرون إلى قدرات مماثلة لنظرائهم الصينيين أو الأمريكيين.
يذكر أن الجزائر تشهد نموا ملحوظا في إيرادات الدولة بسبب ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2022، وتفيد التقارير أنها ضاعفت الإنفاق المخطط له على عمليات الاستحواذ في مواجهة التهديدات المتصورة من الناتو.