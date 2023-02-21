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بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعا-ضخما-للجيش-الأوكراني-1073811973.html
القوات الروسية تستهدف تجمعا ضخما للجيش الأوكراني
القوات الروسية تستهدف تجمعا ضخما للجيش الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من القوات المسلحة الروسية خلال الهجوم في اتجاه دونيتسك، حيّدت أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا، ودمرت 16 مركبة... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T09:15+0000
2023-02-21T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، وبدعم من الطائرات الهجومية، والضربات بواسطة أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ونيران المدفعية، تتواصل الأعمال الهجومية لوحدات مجموعة "الجنوب" من القوات الروسية. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 170 جنديا أوكرانيا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".وأضافت الوزارة أنه تم تدمير اثنين من قاذفات صواريخ من طراز "هيمارس" ومستودع للذخيرة في منطقة كراماتورسك.وتم تدمير ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية من طراز "غراد إم آر إس" ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20".وتابع البيان أن طيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات التابعة للقوات المسلحة الروسية أصابت 94 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار، إضافة إلى قوة بشرية ومعدات في 128 منطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الروسية-تسيطر-على-خط-سكة-حديدية-استراتيجي-في-لوغانسك--1073754919.html
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روسيا

القوات الروسية تستهدف تجمعا ضخما للجيش الأوكراني

09:15 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 09:54 GMT 21.02.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من القوات المسلحة الروسية خلال الهجوم في اتجاه دونيتسك، حيّدت أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا، ودمرت 16 مركبة قتالية، بما في ذلك منظومتان من طراز "هيمارس".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، وبدعم من الطائرات الهجومية، والضربات بواسطة أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ونيران المدفعية، تتواصل الأعمال الهجومية لوحدات مجموعة "الجنوب" من القوات الروسية. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 170 جنديا أوكرانيا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".
وأضافت الوزارة أنه تم تدمير اثنين من قاذفات صواريخ من طراز "هيمارس" ومستودع للذخيرة في منطقة كراماتورسك.

وفقا للوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كبد الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية التابعة لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) ضربات معقدة على وحدات من الجيش الأوكراني في منطقة أوغليدار وبريشيستوفكا وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على خط سكة حديدية استراتيجي في لوغانسك
أمس, 09:56 GMT
وتم تدمير ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية من طراز "غراد إم آر إس" ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20".
وتابع البيان أن طيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات التابعة للقوات المسلحة الروسية أصابت 94 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار، إضافة إلى قوة بشرية ومعدات في 128 منطقة.
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- سبوتنيك عربيبوتين: كلما وصل أسلحة إلى أوكرانيا بمدى أكبر كلما دفعنا التهديد بعيدا عن حدودنا... فيديو09:06 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
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