https://sputnikarabic.ae/20230221/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعا-ضخما-للجيش-الأوكراني-1073811973.html
القوات الروسية تستهدف تجمعا ضخما للجيش الأوكراني
القوات الروسية تستهدف تجمعا ضخما للجيش الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من القوات المسلحة الروسية خلال الهجوم في اتجاه دونيتسك، حيّدت أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا، ودمرت 16 مركبة... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T09:15+0000
2023-02-21T09:15+0000
2023-02-21T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، وبدعم من الطائرات الهجومية، والضربات بواسطة أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ونيران المدفعية، تتواصل الأعمال الهجومية لوحدات مجموعة "الجنوب" من القوات الروسية. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 170 جنديا أوكرانيا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".وأضافت الوزارة أنه تم تدمير اثنين من قاذفات صواريخ من طراز "هيمارس" ومستودع للذخيرة في منطقة كراماتورسك.وتم تدمير ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية من طراز "غراد إم آر إس" ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20".وتابع البيان أن طيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات التابعة للقوات المسلحة الروسية أصابت 94 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار، إضافة إلى قوة بشرية ومعدات في 128 منطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الروسية-تسيطر-على-خط-سكة-حديدية-استراتيجي-في-لوغانسك--1073754919.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف تجمعا ضخما للجيش الأوكراني
09:15 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 09:54 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من القوات المسلحة الروسية خلال الهجوم في اتجاه دونيتسك، حيّدت أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا، ودمرت 16 مركبة قتالية، بما في ذلك منظومتان من طراز "هيمارس".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، وبدعم من الطائرات الهجومية، والضربات بواسطة أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ونيران المدفعية، تتواصل الأعمال الهجومية لوحدات مجموعة "الجنوب" من القوات الروسية. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 170 جنديا أوكرانيا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".
وأضافت الوزارة أنه تم تدمير اثنين من قاذفات صواريخ من طراز "هيمارس" ومستودع للذخيرة في منطقة كراماتورسك.
وفقا للوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كبد الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية التابعة لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) ضربات معقدة على وحدات من الجيش الأوكراني في منطقة أوغليدار وبريشيستوفكا وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم تدمير ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية من طراز "غراد إم آر إس" ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20".
وتابع البيان أن طيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات التابعة للقوات المسلحة الروسية أصابت 94 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار، إضافة إلى قوة بشرية ومعدات في 128 منطقة.