https://sputnikarabic.ae/20230221/اللون-الأبيض-قد-ينضم-لعائلة-إشارات-المرور-قريبا-1073826777.html

اللون الأبيض قد ينضم لعائلة إشارات المرور قريبا

اللون الأبيض قد ينضم لعائلة إشارات المرور قريبا

اقترح باحثون إضافة اللون الأبيض إلى عائلة إشارات المرور والتي تشمل حتى الآن ثلاثة ألوان هي الأحمر والأخضر والأصفر. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T12:42+0000

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مع دخول المزيد من السيارات ذاتية القيادة إلى الطرق حول العالم، يمكن أن تتغير العديد من جوانب القيادة إلى الأبد، بحسب مجلة "بوبيلار ميكانكس" الأمريكية المتخصصة في الشؤون العلمية والتقنية.يقود المزيد من السيارات الكهربائية (EVs) والمركبات ذاتية القيادة (AV) المهندسين بالفعل إلى تنفيذ طرق كهربائية ومخططي المدن إلى تصميم ممرات مخصصة للمركبات - والآن، أصبحت إشارات المرور هي التالية للتحول.في عصر بزوغ فجر السيارة ذاتية القيادة، يقترح مهندسو النقل من جامعة ولاية كارولينا الشمالية إضافة "ضوء أبيض" رابع تتمثل وظيفته في تنبيه البشر ببساطة "لمتابعة السيارة التي أمامهم".والسيارة ذاتية القيادة هي عبارة عن أجهزة كمبيوتر تسير على عجلات، ويمكنها الاتصال بكل من إشارات المرور والسيارات ذاتية القيادة الأخرى القريبة للمساعدة في تخفيف التأخير والتكدس في حركة المرور والاستهلاك الكلي للوقود (الكهرباء) في المستقبل.ماذا سيحدث؟يقول المهندسون من جامعة كارولينا الشمالية إنه في حال تطبيق الفكرة، فيمكن لدى اقتراب عدد كافٍ من المركبات من ملف تقاطع طرق، أن ينشط الضوء الأبيض والذي سيكون إشارة إلى أن المركبات الآلية تنسق حركتها لتسهيل حركة المرور عبر التقاطع بشكل أكثر كفاءة.بكلمات أخرى، سيطلب من قائدي المركبات العادية غير الآلية - تلك التي يقودها أشخاص - اتباع السيارة التي أمامهم (ذاتية القيادة)، بحيث إذا توقفت يتوقفون وفي حال مرت أمامهم عبر التقاطع فإنهم يمرون في هذه الحالة.يقول علي حاجبائي، المؤلف المقابل للورقة وأستاذ مشارك في الهندسة المدنية والإنشائية والبيئية في ولاية كارولاينا الشمالية في بيان صحفي: "إن منح بعض التحكم في تدفق حركة المرور إلى المركبات الذاتية فكرة جديدة نسبيا، تسمى نموذج التحكم في الأجهزة المحمولة".ويضيف أنه "يمكن استخدام ذلك لتنسيق حركة المرور في أي سيناريو يتعلق بالمركبات. لكننا نعتقد أنه من المهم دمج مفهوم الضوء الأبيض عند التقاطعات لأنه يخبر السائقين البشريين بما يحدث، حتى يعرفوا ما يفترض أن يفعلوه عندما يقتربون من التقاطع".

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