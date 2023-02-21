https://sputnikarabic.ae/20230221/المنتدى-السعودي-للإعلام-ممثل-سبوتنيك-يتحدث-عن-دور-الروبوت-الصحفي-في-المستقبل-1073846075.html

المنتدى السعودي للإعلام... ممثل "سبوتنيك" يتحدث عن دور الروبوت الصحفي في المستقبل

المنتدى السعودي للإعلام... ممثل "سبوتنيك" يتحدث عن دور الروبوت الصحفي في المستقبل

شاركت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، في جلسة "صحافة الروبوت في مواجهة الحس والموهبة"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام، الذي تستضيفه... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T16:20+0000

2023-02-21T16:20+0000

2023-02-21T16:30+0000

حصري

سبوتنيك

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الأخبار

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073845500_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_45a4a9e229787dc043ddf72a86332e3f.jpg

وقال ممثل وكالة "سبوتنيك"، الصحفي وائل مجدي، خلال مداخلته، إن صحافة الروبوت والذكاء الاصطناعي أصبحت واقعا ملموسا لا يمكن تجاهله، أو التقليل من أهميته، بل تعد تحديا حقيقيا للمؤسسات الإعلامية المختلفة، في وقت تشير فيه الدراسات إلى أنها قد تحل محل 12% من وظائف قطاع الصحافة والإعلام في الوقت الراهن.وأوضح أن صحافة الروبوت ستترك مساحة أكبر للصحفيين البشريين للتركيز في الحقول التي تحتاج إلى شرح وتحليل، وتتولى هي تلك المهام المتعلقة بالأرقام، وإعداد التقارير التي تعتمد على الأخبار والمعلومات، دون التطرق إلى الجوانب الإنسانية والاجتماعية، حيث أصبح يقع على عاتق البشر في هذه المهنة تنمية مهاراتهم للصحافة التحليلية التي تحتاج لعمق أكبر وتحليل أكثر، وهو عمل لا يمكن للروبوت القيام به. وفيما يتعلق بإمكانية تطوير عمل الروبوت الصحفي في حقل الصحافة والإعلام بالمستقبل، قال وائل مجدي إن هناك ضرورة ملحة لتلافي السلبيات التي ظهرت بعد استخدام هذه التقنيات الحديثة، أهمها انتهاك حقوق النشر والتأليف ومصادر البيانات التي تنقلها، وكذلك تعزيز سيطرة وسائل الإعلام ذات العائد المادي الكبير في مواجهة الصحف الصغيرة التي لا تملك المال اللازم للحصول على هذه التقنيات.كما شدد على ضرورة خلق بيئة تشريعية وقانونية لتنظيم عمل هذه التقنيات، بما يخدم الجميع بدون تحيز أو تفريق، وبما يضمن استفادة الجميع بها، وهو الأمر الذي يتطلب كذلك إعادة تدريب وتأهيل الصحفيين البشريين للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة، والتي سيثري استخدامها العمل الصحفي.

https://sputnikarabic.ae/20230220/خالد-الغامدي-المنتدى-السعودي-للإعلام-محفل-للاستفادة-وتبادل-الخبرات-1073771611.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, سبوتنيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي