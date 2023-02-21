https://sputnikarabic.ae/20230221/بايدن-الناتو-أقوى-من-أي-وقت-مضى-1073835187.html
بايدن: الناتو أقوى من أي وقت مضى
بايدن: الناتو أقوى من أي وقت مضى
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أصبح أقوى من أي وقت مضى. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T15:12+0000
2023-02-21T15:12+0000
2023-02-21T15:12+0000
جو بايدن
بولندا
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الناتو
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جاء ذلك في حديثه مع نظيره البولندي أندريه دودا بعد يوم من زيارته المفاجئة للعاصمة الأوكرانية كييف، بحسب "فرانس برس".وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارة إلى بولندا: "حلف شمال الأطلسي أقوى مما كان عليه في وقت سبق"، مضيفا أنه "ربما يكون التحالف الأكثر أهمية في التاريخ".ووصل الرئيس الأمريكي بايدن إلى وارسو يوم الاثنين الماضي بعد أن قام بزيارة مفاجئة إلى كييف.وسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، يوم الاثنين مع حاشية صغيرة نسبيا، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ونائب رئيس الأركان، جين أومالي ديلون، والمساعدة الشخصية، آني توماسيني.يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفسه سافر إلى واشنطن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، للقاء بايدن في المكتب البيضاوي، وتحدث إلى جلسة مشتركة للكونغرس، وهي أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بكين-حول-زيارة-بايدن-إلى-كييف-من-الضروري-تهيئة-الظروف-لمحادثات-السلام-1073810485.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, بولندا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
جو بايدن, بولندا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
بايدن: الناتو أقوى من أي وقت مضى
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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أصبح أقوى من أي وقت مضى.
جاء ذلك في حديثه مع نظيره البولندي أندريه دودا بعد يوم من زيارته المفاجئة للعاصمة الأوكرانية كييف، بحسب "فرانس برس".
وقال الرئيس الأمريكي
خلال زيارة إلى بولندا: "حلف شمال الأطلسي أقوى مما كان عليه في وقت سبق"، مضيفا أنه "ربما يكون التحالف الأكثر أهمية في التاريخ".
ووصل الرئيس الأمريكي بايدن إلى وارسو يوم الاثنين الماضي بعد أن قام بزيارة مفاجئة إلى كييف.
وسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، يوم الاثنين مع حاشية صغيرة نسبيا
، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ونائب رئيس الأركان، جين أومالي ديلون، والمساعدة الشخصية، آني توماسيني.
يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفسه سافر إلى واشنطن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، للقاء بايدن في المكتب البيضاوي، وتحدث إلى جلسة مشتركة للكونغرس
، وهي أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.