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بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بكين-حول-زيارة-بايدن-إلى-كييف-من-الضروري-تهيئة-الظروف-لمحادثات-السلام-1073810485.html
بكين حول زيارة بايدن إلى كييف: من الضروري تهيئة الظروف لمحادثات السلام
بكين حول زيارة بايدن إلى كييف: من الضروري تهيئة الظروف لمحادثات السلام
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، بأنه يتوجب على جميع الأطراف ولا سيما الدول... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T08:51+0000
2023-02-21T08:51+0000
روسيا
الصين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ون بين، للصحفيين خلال إحاطة إعلامية: "يجب على جميع الأطراف، وخاصة الدول الكبيرة، اتخاذ موقف مسؤول، وتهيئة الظروف للمصالحة ودفع المفاوضات، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز تسوية سياسية، وعدم سكب الزيت على النار، أو استغلال الفرصة".وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، أن بلاده "قلقة للغاية" من النزاع الدائر في أوكرانيا والذي "يتفاقم بل يخرج عن السيطرة"، مشيرًا إلى أن بكين ستعمل على "تعزيز حوار السلام".وقال الوزير إن "الصين تعارض بشدة جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة، وعقلية الحرب الباردة والمواجهة بين الكتل، والتدخل في الشؤون الداخلية للصين من قبل القوى الأجنبية".وتابع الوزير إن بكين تدافع بحزم عن سيادة الدولة وأمنها ومصلحة التنمية والحياد الدولي والعدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230221/وزير-الخارجية-الصيني-يقول-إن-بلاده-قلقة-للغاية-من-تأجيج-النزاع-في-أوكرانيا-1073799649.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

بكين حول زيارة بايدن إلى كييف: من الضروري تهيئة الظروف لمحادثات السلام

08:51 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، بأنه يتوجب على جميع الأطراف ولا سيما الدول الكبيرة، تهيئة الظروف للمفاوضات السلمية بشأن الأزمة الأوكرانية، وعدم سكب الزيت على النار أو الاستفادة من هذا الصراع.
وقال ون بين، للصحفيين خلال إحاطة إعلامية: "يجب على جميع الأطراف، وخاصة الدول الكبيرة، اتخاذ موقف مسؤول، وتهيئة الظروف للمصالحة ودفع المفاوضات، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز تسوية سياسية، وعدم سكب الزيت على النار، أو استغلال الفرصة".
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، أن بلاده "قلقة للغاية" من النزاع الدائر في أوكرانيا والذي "يتفاقم بل يخرج عن السيطرة"، مشيرًا إلى أن بكين ستعمل على "تعزيز حوار السلام".
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
وزير الخارجية الصيني يقول إن بلاده قلقة للغاية من تأجيج الأزمة في أوكرانيا
05:05 GMT
وقال الوزير إن "الصين تعارض بشدة جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة، وعقلية الحرب الباردة والمواجهة بين الكتل، والتدخل في الشؤون الداخلية للصين من قبل القوى الأجنبية".
وتابع الوزير إن بكين تدافع بحزم عن سيادة الدولة وأمنها ومصلحة التنمية والحياد الدولي والعدالة.
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