https://sputnikarabic.ae/20230221/بكين-حول-زيارة-بايدن-إلى-كييف-من-الضروري-تهيئة-الظروف-لمحادثات-السلام-1073810485.html

بكين حول زيارة بايدن إلى كييف: من الضروري تهيئة الظروف لمحادثات السلام

بكين حول زيارة بايدن إلى كييف: من الضروري تهيئة الظروف لمحادثات السلام

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، بأنه يتوجب على جميع الأطراف ولا سيما الدول... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T08:51+0000

2023-02-21T08:51+0000

2023-02-21T08:51+0000

روسيا

الصين

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال ون بين، للصحفيين خلال إحاطة إعلامية: "يجب على جميع الأطراف، وخاصة الدول الكبيرة، اتخاذ موقف مسؤول، وتهيئة الظروف للمصالحة ودفع المفاوضات، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز تسوية سياسية، وعدم سكب الزيت على النار، أو استغلال الفرصة".وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، أن بلاده "قلقة للغاية" من النزاع الدائر في أوكرانيا والذي "يتفاقم بل يخرج عن السيطرة"، مشيرًا إلى أن بكين ستعمل على "تعزيز حوار السلام".وقال الوزير إن "الصين تعارض بشدة جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة، وعقلية الحرب الباردة والمواجهة بين الكتل، والتدخل في الشؤون الداخلية للصين من قبل القوى الأجنبية".وتابع الوزير إن بكين تدافع بحزم عن سيادة الدولة وأمنها ومصلحة التنمية والحياد الدولي والعدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230221/وزير-الخارجية-الصيني-يقول-إن-بلاده-قلقة-للغاية-من-تأجيج-النزاع-في-أوكرانيا-1073799649.html

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