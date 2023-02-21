https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-الأديان-والكتب-المقدسة-تتحدث-عن-الاتحاد-بين-الرجال-والنساء-لتكوين-الأسرة-1073816562.html
بوتين: الأديان والكتب المقدسة تتحدث عن الاتحاد بين الرجال والنساء لتكوين الأسرة
بوتين: الأديان والكتب المقدسة تتحدث عن الاتحاد بين الرجال والنساء لتكوين الأسرة
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء أن الغرب قادر العيش كما يشاء وبالطريقة التي يريدها، لكن الأديان والكتب المقدسة تتحدث عن الاتحاد بين الرجال... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T10:10+0000
2023-02-21T10:10+0000
2023-02-21T10:39+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية منخرطة في تدمير الأسرة والهوية الثقافية والوطنية والانحراف والاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يتم تغيير منهج حياتهم.وتابع بوتين بالقول: "الكهنة في الغرب مجبرون على مباركة زواج المثليين نعم باركهم الله دعهم يفعلوا ما يريدون"، مضيفا بالقول "ما أريد قوله للبالغين الحق في العيش كما يريدون، لقد تعاملنا مع هذا في روسيا بشكل ديمقراطي ولكل شخص حرية العيش بالطريقة التي تناسبه ولا أحد يتدخل في الحياة الخاصة ولن نفعل ذلك".وأردف بوتين قائلا: "لكنني أريد أن أقول لهم، انظروا إلى الأديان والكتب المقدسة المختلفة، كل شيء يقال هناك، بما في ذلك أن الأسرة هو اتحاد بين رجل وامرأة، ولكن حتى هذه النصوص المقدسة موضع تساؤل بالنسبة لهم".
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: الأديان والكتب المقدسة تتحدث عن الاتحاد بين الرجال والنساء لتكوين الأسرة
10:10 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 10:39 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء أن الغرب قادر العيش كما يشاء وبالطريقة التي يريدها، لكن الأديان والكتب المقدسة تتحدث عن الاتحاد بين الرجال والنساء لتكوين الأسرة.
وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية منخرطة في تدمير الأسرة والهوية الثقافية والوطنية والانحراف والاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يتم تغيير منهج حياتهم.
وتابع بوتين بالقول: "الكهنة في الغرب مجبرون على مباركة زواج المثليين نعم باركهم الله دعهم يفعلوا ما يريدون"، مضيفا بالقول "ما أريد قوله للبالغين الحق في العيش كما يريدون، لقد تعاملنا مع هذا في روسيا بشكل ديمقراطي ولكل شخص حرية العيش بالطريقة التي تناسبه ولا أحد يتدخل في الحياة الخاصة ولن نفعل ذلك".
وأردف بوتين قائلا: "لكنني أريد أن أقول لهم، انظروا إلى الأديان والكتب المقدسة المختلفة، كل شيء يقال هناك، بما في ذلك أن الأسرة هو اتحاد بين رجل وامرأة، ولكن حتى هذه النصوص المقدسة موضع تساؤل بالنسبة لهم".