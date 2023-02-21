عربي
الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية لدى موسكو
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-الأديان-والكتب-المقدسة-تتحدث-عن-الاتحاد-بين-الرجال-والنساء-لتكوين-الأسرة-1073816562.html
بوتين: الأديان والكتب المقدسة تتحدث عن الاتحاد بين الرجال والنساء لتكوين الأسرة
بوتين: الأديان والكتب المقدسة تتحدث عن الاتحاد بين الرجال والنساء لتكوين الأسرة
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء أن الغرب قادر العيش كما يشاء وبالطريقة التي يريدها، لكن الأديان والكتب المقدسة تتحدث عن الاتحاد بين الرجال... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T10:10+0000
2023-02-21T10:39+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073812969_0:21:3329:1894_1920x0_80_0_0_da1bf76d1e12bbe367e633d6e1ce9782.jpg
وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية منخرطة في تدمير الأسرة والهوية الثقافية والوطنية والانحراف والاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يتم تغيير منهج حياتهم.وتابع بوتين بالقول: "الكهنة في الغرب مجبرون على مباركة زواج المثليين نعم باركهم الله دعهم يفعلوا ما يريدون"، مضيفا بالقول "ما أريد قوله للبالغين الحق في العيش كما يريدون، لقد تعاملنا مع هذا في روسيا بشكل ديمقراطي ولكل شخص حرية العيش بالطريقة التي تناسبه ولا أحد يتدخل في الحياة الخاصة ولن نفعل ذلك".وأردف بوتين قائلا: "لكنني أريد أن أقول لهم، انظروا إلى الأديان والكتب المقدسة المختلفة، كل شيء يقال هناك، بما في ذلك أن الأسرة هو اتحاد بين رجل وامرأة، ولكن حتى هذه النصوص المقدسة موضع تساؤل بالنسبة لهم".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-ندافع-عن-وطننا-وهدف-الغرب-سلطة-لا-محدودة-1073814250.html
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يلقي-خطابه-السنوي-أمام-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-فيديو-1073810648.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073812969_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_f55c6ab29ac8ab1cab3f2d909ab9dabf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: الأديان والكتب المقدسة تتحدث عن الاتحاد بين الرجال والنساء لتكوين الأسرة

10:10 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 10:39 GMT 21.02.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء أن الغرب قادر العيش كما يشاء وبالطريقة التي يريدها، لكن الأديان والكتب المقدسة تتحدث عن الاتحاد بين الرجال والنساء لتكوين الأسرة.
وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية منخرطة في تدمير الأسرة والهوية الثقافية والوطنية والانحراف والاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يتم تغيير منهج حياتهم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
بوتين: ندافع عن وطننا وهدف الغرب سلطة لا محدودة
09:41 GMT
وتابع بوتين بالقول: "الكهنة في الغرب مجبرون على مباركة زواج المثليين نعم باركهم الله دعهم يفعلوا ما يريدون"، مضيفا بالقول "ما أريد قوله للبالغين الحق في العيش كما يريدون، لقد تعاملنا مع هذا في روسيا بشكل ديمقراطي ولكل شخص حرية العيش بالطريقة التي تناسبه ولا أحد يتدخل في الحياة الخاصة ولن نفعل ذلك".
وأردف بوتين قائلا: "لكنني أريد أن أقول لهم، انظروا إلى الأديان والكتب المقدسة المختلفة، كل شيء يقال هناك، بما في ذلك أن الأسرة هو اتحاد بين رجل وامرأة، ولكن حتى هذه النصوص المقدسة موضع تساؤل بالنسبة لهم".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: كلما وصلت أسلحة إلى أوكرانيا بمدى أكبر كلما دفعنا التهديد بعيدا عن حدودنا... فيديو
09:06 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала