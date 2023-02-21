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بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-روسيا-فعلت-كل-شيء-ممكن-لحل-مشاكل-دونباس-بوسائل-سلمية-1073812570.html
بوتين: روسيا فعلت كل شيء ممكن لحل مشاكل دونباس بوسائل سلمية
بوتين: روسيا فعلت كل شيء ممكن لحل مشاكل دونباس بوسائل سلمية
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو فعلت كل شيء ممكن لحل قضية دونباس بالوسائل... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T09:18+0000
2023-02-21T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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واعتبر الرئيس بوتين خلال رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية أن وعود الغرب بشأن الرغبة في السلام في دونباس كانت "كذبة قاسية"، مؤكداً أن بلاده فعلت كل ما في وسعها لحل مشكلة دونباس بالوسائل السلمية وأجرت المفاوضات.وتابع بوتين: "لكن كان يتم الإعداد لسيناريو مختلف تمامًا وراء ظهورنا، لقد تحولت وعود الحكام الغربيين وتصريحاتهم حول السعي من أجل السلام في دونباس، كما نرى الآن، إلى تزوير وكذبة قاسية وكانوا يفعلون ذلك فقط للحصول على الوقت".وأشار بوتين، إلى أن الغرب تماهى في "الانخراط في عمليات الخداع وغض الطرف عن الاغتيالات السياسية واتباع نظام ضد من يرفضهم والتنمر على المؤمنين".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يلقي-خطابه-السنوي-أمام-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-فيديو-1073810648.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا فعلت كل شيء ممكن لحل مشاكل دونباس بوسائل سلمية

09:18 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 09:59 GMT 21.02.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو فعلت كل شيء ممكن لحل قضية دونباس بالوسائل السلمية، لكن الدول الغربية كان لديها مخطط مغاير.
واعتبر الرئيس بوتين خلال رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية أن وعود الغرب بشأن الرغبة في السلام في دونباس كانت "كذبة قاسية"، مؤكداً أن بلاده فعلت كل ما في وسعها لحل مشكلة دونباس بالوسائل السلمية وأجرت المفاوضات.
وتابع بوتين: "لكن كان يتم الإعداد لسيناريو مختلف تمامًا وراء ظهورنا، لقد تحولت وعود الحكام الغربيين وتصريحاتهم حول السعي من أجل السلام في دونباس، كما نرى الآن، إلى تزوير وكذبة قاسية وكانوا يفعلون ذلك فقط للحصول على الوقت".
وأشار بوتين، إلى أن الغرب تماهى في "الانخراط في عمليات الخداع وغض الطرف عن الاغتيالات السياسية واتباع نظام ضد من يرفضهم والتنمر على المؤمنين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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