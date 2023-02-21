https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-من-المستحيل-هزيمة-روسيا-في-ساحة-المعركة-1073813937.html
بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة
بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T09:31+0000
2023-02-21T09:31+0000
2023-02-21T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال رسالته أمام الجمعية الفيدرالية، وقال إن نخب الغرب لا تخفي هدفها وهو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.وتابع بوتين بالقول: "هم لا يستطيعون إلا أن يدركوا أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يلقي-خطابه-السنوي-أمام-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-فيديو-1073810648.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة
09:31 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 10:00 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة.
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال رسالته أمام الجمعية الفيدرالية، وقال إن نخب الغرب لا تخفي هدفها وهو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
وأضاف بوتين: "ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ إنه يعني وضع حد نهائي لنا، أي أنهم يعتزمون نقل الصراع المحلي إلى مرحلة مواجهة عالمية هذه هي الطريقة التي نفهم بها كل هذا وسنرد وفقًا لذلك، لأن في هذه الحالة نحن نتحدث بالفعل عن مصير روسيا".
وتابع بوتين بالقول: "هم لا يستطيعون إلا أن يدركوا أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة".