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https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يجب-أن-نحافظ-على-حضارتنا-وننقلها-للأحفاد-1073819721.html
بوتين: يجب أن نحافظ على حضارتنا وننقلها للأحفاد
بوتين: يجب أن نحافظ على حضارتنا وننقلها للأحفاد
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية، إن روسيا بلد منفتح، بحضارة مميزة ويجب أن نحافظ عليها وننقلها لأحفادنا. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T10:49+0000
2023-02-21T11:09+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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وتابع بوتين: "روسيا بلد منفتح وفي الوقت نفسه حضارة مميزة. في هذا البيان لا يوجد ادعاء بالتفرد والتفوق، وهذه الحضارة هي حضارتنا، هذا هو الشيء الرئيسي. لقد ورثناها من قبل أجدادنا، ويجب أن نحافظ عليها وننقلها لأحفادنا".أشار بوتين إلى أن الدول الغربية منخرطة في تدمير الأسرة والهوية الثقافية والوطنية والانحراف والاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يتم تغيير منهج حياتهم.وتابع بوتين بالقول: "الكهنة في الغرب مجبرون على مباركة زواج المثليين نعم باركهم الله دعهم يفعلوا ما يريدون"، مضيفًا بالقول: "ما أريد قوله للبالغين الحق في العيش كما يريدون، لقد تعاملنا مع هذا في روسيا بشكل ديمقراطي ولكل شخص حرية العيش بالطريقة التي تناسبه ولا أحد يتدخل في الحياة الخاصة ولن نفعل ذلك".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن، يوم الأحد الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته إلى الجمعية الفيدرالية سيولي اهتمامًا للعملية العسكرية خاصة، والآن ينتظر الجميع تقييمًا لما يحدث.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-الاقتصاد-الروسي-ظهر-أقوى-بكثير-مما-اعتقده-الغرب-1073816438.html
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يلقي-خطابه-السنوي-أمام-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-فيديو-1073810648.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم

بوتين: يجب أن نحافظ على حضارتنا وننقلها للأحفاد

10:49 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 11:09 GMT 21.02.2023)
© Fotolia / filtvالساحة الحمراء
الساحة الحمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Fotolia / filtv
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية، إن روسيا بلد منفتح، بحضارة مميزة ويجب أن نحافظ عليها وننقلها لأحفادنا.
وتابع بوتين: "روسيا بلد منفتح وفي الوقت نفسه حضارة مميزة. في هذا البيان لا يوجد ادعاء بالتفرد والتفوق، وهذه الحضارة هي حضارتنا، هذا هو الشيء الرئيسي. لقد ورثناها من قبل أجدادنا، ويجب أن نحافظ عليها وننقلها لأحفادنا".
أشار بوتين إلى أن الدول الغربية منخرطة في تدمير الأسرة والهوية الثقافية والوطنية والانحراف والاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يتم تغيير منهج حياتهم.
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وتابع بوتين بالقول: "الكهنة في الغرب مجبرون على مباركة زواج المثليين نعم باركهم الله دعهم يفعلوا ما يريدون"، مضيفًا بالقول: "ما أريد قوله للبالغين الحق في العيش كما يريدون، لقد تعاملنا مع هذا في روسيا بشكل ديمقراطي ولكل شخص حرية العيش بالطريقة التي تناسبه ولا أحد يتدخل في الحياة الخاصة ولن نفعل ذلك".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن، يوم الأحد الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته إلى الجمعية الفيدرالية سيولي اهتمامًا للعملية العسكرية خاصة، والآن ينتظر الجميع تقييمًا لما يحدث.
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