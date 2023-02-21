https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يلقي-خطابا-مهما-أمام-الجمعية-الفيدرالية-ظهر-اليوم-1073802884.html

بوتين يلقي خطابا مهما أمام الجمعية الفيدرالية ظهر اليوم

بوتين يلقي خطابا مهما أمام الجمعية الفيدرالية ظهر اليوم

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خطابا إلى الجمعية الفيدرالية، وصفه العديد من المراقبين "بالتاريخي" بالنسبة لروسيا والعالم. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T07:37+0000

2023-02-21T07:37+0000

2023-02-21T07:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

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وسيتحدث الرئيس الروسي، ظهر اليوم، 21 فبراير/ شباط، في غوستيني دفور في موسكو.قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد مناسبات عامة عشية إعلان الرسالة (الخطاب) إلى الجمعية الفيدرالية.وفقًا لبيسكوف، سيركز بوتين على العملية العسكرية الخاصة والاقتصاد والمجال الاجتماعي.وأشار زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي إلى أن بوتين سيضع أولويات "تحرم أعداءنا من الأمل في هزيمة روسيا أو إضعافها أو محاولة الخضوع لإملاءاته (الغرب) الاستعمارية الجديدة".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته إلى الجمعية الفيدرالية سيولي اهتمامًا للعملية العسكرية خاصة، والآن ينتظر الجميع تقييمًا لما يحدث.وأضاف بيسكوف في مقابلة تلفزيونية: "الرسالة دائمًا ما تتضمن أنباء رنانة، ودائمًا ما تكون من أهم الأحداث التي يؤديها رئيس الدولة خلال العام".وقال: "العملية العسكرية الخاصة بشكل أو بآخر تؤثر على حياتنا كلها، وتؤثر على الحياة في القارة، وبالتالي، بالطبع، يجب أن نتوقع من الرئيس أن يوليها الكثير من الاهتمام".

https://sputnikarabic.ae/20230220/بوتين-قد-يجتمع-مع-وانغ-يي-في-موسكو-1073761892.html

https://sputnikarabic.ae/20230220/بوتين-قد-يجتمع-مع-وانغ-يي-في-موسكو-1073761892.html

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روسيا, فلاديمير بوتين