https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يلقي-خطابا-مهما-أمام-الجمعية-الفيدرالية-ظهر-اليوم-1073802884.html
بوتين يلقي خطابا مهما أمام الجمعية الفيدرالية ظهر اليوم
بوتين يلقي خطابا مهما أمام الجمعية الفيدرالية ظهر اليوم
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خطابا إلى الجمعية الفيدرالية، وصفه العديد من المراقبين "بالتاريخي" بالنسبة لروسيا والعالم. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T07:37+0000
2023-02-21T07:37+0000
2023-02-21T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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وسيتحدث الرئيس الروسي، ظهر اليوم، 21 فبراير/ شباط، في غوستيني دفور في موسكو.قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد مناسبات عامة عشية إعلان الرسالة (الخطاب) إلى الجمعية الفيدرالية.وفقًا لبيسكوف، سيركز بوتين على العملية العسكرية الخاصة والاقتصاد والمجال الاجتماعي.وأشار زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي إلى أن بوتين سيضع أولويات "تحرم أعداءنا من الأمل في هزيمة روسيا أو إضعافها أو محاولة الخضوع لإملاءاته (الغرب) الاستعمارية الجديدة".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته إلى الجمعية الفيدرالية سيولي اهتمامًا للعملية العسكرية خاصة، والآن ينتظر الجميع تقييمًا لما يحدث.وأضاف بيسكوف في مقابلة تلفزيونية: "الرسالة دائمًا ما تتضمن أنباء رنانة، ودائمًا ما تكون من أهم الأحداث التي يؤديها رئيس الدولة خلال العام".وقال: "العملية العسكرية الخاصة بشكل أو بآخر تؤثر على حياتنا كلها، وتؤثر على الحياة في القارة، وبالتالي، بالطبع، يجب أن نتوقع من الرئيس أن يوليها الكثير من الاهتمام".
https://sputnikarabic.ae/20230220/بوتين-قد-يجتمع-مع-وانغ-يي-في-موسكو-1073761892.html
https://sputnikarabic.ae/20230220/بوتين-قد-يجتمع-مع-وانغ-يي-في-موسكو-1073761892.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يلقي خطابا مهما أمام الجمعية الفيدرالية ظهر اليوم
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يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خطابا إلى الجمعية الفيدرالية، وصفه العديد من المراقبين "بالتاريخي" بالنسبة لروسيا والعالم.
وسيتحدث الرئيس الروسي، ظهر اليوم، 21 فبراير/ شباط، في غوستيني دفور في موسكو.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد مناسبات عامة عشية إعلان الرسالة (الخطاب) إلى الجمعية الفيدرالية.
وقال بيسكوف: "يعمل بوتين على الرسالة (الخطاب)... الاستعدادات جارية اليوم، ولا يوجد مخطط لأحداث عامة. وكقاعدة عامة، عند إعداد نص الرسالة، يكون للرئيس اتصالات عديدة مع نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الإدارات المعنية، لتوضيح بعض النقاط وتنسيق المواقف".
وفقًا لبيسكوف، سيركز بوتين على العملية العسكرية الخاصة والاقتصاد والمجال الاجتماعي.
وأشار زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي إلى أن بوتين سيضع أولويات "تحرم أعداءنا من الأمل في هزيمة روسيا أو إضعافها أو محاولة الخضوع لإملاءاته (الغرب) الاستعمارية الجديدة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته إلى الجمعية الفيدرالية سيولي اهتمامًا للعملية العسكرية خاصة، والآن ينتظر الجميع تقييمًا لما يحدث.
وأضاف بيسكوف في مقابلة تلفزيونية: "الرسالة دائمًا ما تتضمن أنباء رنانة، ودائمًا ما تكون من أهم الأحداث التي يؤديها رئيس الدولة خلال العام".
"بالطبع، في مثل هذه المرحلة المسؤولة والصعبة للغاية من مسيرة تطورنا وحياتنا، الجميع ينتظر الرسالة على أمل سماع تقييم لما يحدث، وتقييم للعملية العسكرية الخاصة، وتقييم للوضع الدولي ورؤية الرئيس لكيفية تعاملنا مع هذا وكيف سنسير قدما".
وأردف بيسكوف: "هذا على ما أعتقد، هو الشيء الرئيسي الذي ينتظره الجميع، والشيء الرئيسي هو أن الرئيس سيركز على حياتنا كلها، والتي تدور الآن بطريقة أو بأخرى حول موضوع العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)".
وقال: "العملية العسكرية الخاصة بشكل أو بآخر تؤثر على حياتنا كلها، وتؤثر على الحياة في القارة، وبالتالي، بالطبع، يجب أن نتوقع من الرئيس أن يوليها الكثير من الاهتمام".