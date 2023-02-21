بوتين: كلما وصل أسلحة إلى أوكرانيا بمدى أكبر كلما دفعنا التهديد بعيدا عن حدودنا... فيديو

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية، يتحدث فيه عن أهم مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة والتحولات الاقتصادية والسياسية في العالم.
وقال بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الفدرالية إن الدول الغربية دربت ضباطا من الكتائب الأوكرانية وزودتهم بالأسلحة، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تفاوضت كييف مع الغرب بشأن توريد الأسلحة.
وأضاف بوتين أنه، في الوقت نفسه، لم تحل كييف مشاكل دونباس، لكنها لعبت بالوقت ببساطة، وارتكبت اغتيالات سياسية وسخرت من رجال الدين.
"كانوا يلعبون فقط من أجل كسب الوقت، ومارسوا الخداع (في الغرب)، وغضوا الطرف عن الاغتيالات السياسية، وعن قمع نظام كييف للذين اعترضوا عليه، وعن الاستهزاء بالمؤمنين".
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10:08 GMT 21.02.2023
بوتين: الملايين من الناس في الغرب يفهمون أنه يتم دفعهم إلى كارثة روحية
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الملايين من الناس في الغرب يدركون أنهم يقودونهم (النخب الحاكمة) إلى كارثة روحية، وأن النخب هناك قد أصيبت بالجنون.
وفي خطابه أمام الجمعية الفدرالية، قال الرئيس الروسي، بأن "الملايين من الناس في الغرب يدركون أنه يتم دفعهم إلى كارثة روحية حقيقية، والنخب، بصراحة، قد أصيبت، ببساطة، بالجنون، ويبدو أن هذا لم يعد ممكنًا علاجه".
10:07 GMT 21.02.2023
بوتين: الدول الغربية دربت ضباط الكتائب القومية الأوكرانية وزودتها بالأسلحة
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن الدول الغربية دربت ضباطًا من الكتائب القومية الأوكرانية وزودتها بالأسلحة؛ وأن كييف كانت تتفاوض مع الغرب بشأن توريد الأسلحة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال بوتين، خلال كلمة له أمام الجمعية الفدرالية الروسية: "لقد تم تشجيع النازيين الجدد الأوكرانيين بشكل متزايد على الانخراط في أعمال إرهابية في دونباس. ودربت الأكاديميات والمدارس الغربية ضباط الكتائب القومية، وزودتها بالأسلحة. وأود أن أؤكد أنه حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، جرت مفاوضات بين كييف والغرب بشأن إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة وغيرها من التقنيات الثقيلة ".
بوتين: الغرب حاول سحق الاقتصاد الروسي وإحداث تضخم مدمر وانهيار الروبل وجعل المواطنين يعانون، لكن اقتصادنا تبين أنه أقوى بكثير مما كان يفترضه الغرب
09:44 GMT 21.02.2023
بوتين: أسرة كل فرد شارك في العميلة الخاصة يجب أن تكون محاطة بالرعاية والشرف
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسرة كل فرد شارك في العملية لعسكرية الروسية الخاصة يجب أن تكون محاطة بالرعاية والشرف.
"واجبنا هو دعم العائلات التي فقدت أقاربها وأحبائها ومساعدتهم على تنشئة وتربية الأطفال ومنحهم التعليم والمهن. يجب أن تكون أسرة كل مشارك في العملية العسكرية الخاصة في دائرة الاهتمام المستمر، إن احتياجاتهم يجب أن يتم الاستجابة لها على الفور، دون الدخول في الروتين".
09:42 GMT 21.02.2023
بوتين: سنزيد من ترميم وتنمية مناطق جديدة في روسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستزيد من سرعة ترميم وتطوير المناطق الجديدة، وإنعاش الوظائف والبنية التحتية.
"لقد بدأنا بالفعل وسنواصل بناء برنامج واسع النطاق للانتعاش الاجتماعي والاقتصادي وتطوير هذه المناطق الجديدة. ويشمل ذلك إحياء المؤسسات والوظائف، وموانئ بحر آزوف، والتي أصبح مرة أخرى البحر الداخلي لروسيا، وبناء طرق حديثة جديدة، كما فعلنا في شبه جزيرة القرم، التي لديها الآن اتصال بري موثوق به مع كل روسيا".
09:39 GMT 21.02.2023
بوتين يعلن إنشاء صندوق خاص لتقديم المساعدة لعائلات القتلى من الجنود والمحاربين القدامى في العملية العسكرية الخاصة.
بوتين: سكان دونباس على الرغم من إرهابهم حددوا مستقبلهم وقرروا أن يكونوا مع وطنهم
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن سكان مناطق دونيتسك، ولوغانسك، وزاباروجيه، وخيرسون، حددوا مستقبلهم رغم الإرهاب وقرروا أن يكونوا مع وطنهم الأم.
"أوجه كلمات خاصة لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وزابوروجيه وخيرسون. أنتم بانفسكم، أيها الأصدقاء الأعزاء، أنتم حددتم مستقبلكم في الاستفتاءات، واتخذت خيارا حازما، على الرغم من تهديدات وإرهاب النازيين الجدد، في ظروف كانت فيها العمليات العسكرية جارية قريبة جدا، ولكن لم يكن هناك شيء أقوى من تصميمكم على أن تكون مع روسيا، مع وطنكم".
بوتين: كلما زاد وصول الذخيرة بعيدة المدى إلى أوكرانيا كلما قمنا بدفع التهديد بعيدا عن حدودنا.
بوتين: كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة مداها أكثر بعدا.. كلما أبعدت روسيا التهديد أكثر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه كلما زاد بعد الأسلحة التي تحصل أوكرانيا عليها من الغرب، كلما أبعدت روسيا التهديدات أكثر عن حدودها.
وقال بوتين: "كلما زاد مدى بعد أنظمة [ الأسلحة ] الغربية التي ستقدم إلى أوكرانيا، سنضطر إلى إبعاد التهديد بعيدا عن حدودنا. وهذا أمر طبيعي".
09:25 GMT 21.02.2023
بوتين: النخب الغربية أصبحت رمزا للأكاذيب
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن النخب الغربية أصبحت رمزا لأكاذيب غير مبدئية، تمامًا، وأن هذه النخب الغربية لا تخفي هدفها المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا والقضاء عليها إلى الأبد.
وفي خطابه أمام الجمعية الفدرالية، أكد بوتين أنه: "في الواقع، أصبحت النخب الغربية رمزًا لأكاذيب غير مبدئية وشاملة "، مشيرًا إلى أن الحكومات الغربية تتعامل بالقهر والتسلط مع شعوبها الرافضة لسياساتها.
09:24 GMT 21.02.2023
بوتين حول سياسة الغرب المعادية لروسيا: هدفهم هو إشعال حرب في أوروبا بالوكالة والقضاء على المنافسين
09:23 GMT 21.02.2023
بوتين: روسيا لا تحارب الشعب الأوكراني الذي أصبح رهينة لنظام كييف
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تحارب الشعب الاوكراني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشعب في أوكرانيا أصبح رهينة لنظام كييف.
وقال بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الاتحادية: "نحن لسنا في حالة حرب مع شعب أوكرانيا. لقد قلت هذا عدة مرات. لقد أصبح شعب أوكرانيا نفسه رهائن لنظام كييف وأسياده الغربيين، الذين احتلوا هذا البلد بالفعل بالمعنى السياسي والعسكري والاقتصادي".
09:20 GMT 21.02.2023
بوتين: الغرب أنفق 150 مليار دولار على المساعدة العسكرية لأوكرانيا وتدفق الأموال لا يتراجع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية، أن الغرب أنفق بالفعل 150 مليار دولار على المساعدات العسكرية لأوكرانيا وأن " تدفق الأموال للحرب لا يتراجع".
وقال بوتين، اليوم الثلاثاء "لقد أنفق [ الغرب ] بالفعل أكثر من 150 مليار دولار لمساعدة وتسليح نظام كييف"، منوها إلى أن دول مجموعة السبع خصصت بحسب جمعية التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 60 مليار دولار في 2020-2021 لمساعدة الدول الأكثر فقرا في العالم. وأضاف الرئيس الروسي: "وفي الوقت نفسه، تدفق الأموال للحرب لا ينخفض".
09:19 GMT 21.02.2023
بوتين: أمريكا جعلت الكوكب مليء بالقواعد العسكرية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج كتلك التي تمتلكها الولايات المتحدة، مشددا على وجود المئات من القواعد منتشرة في عدة مناطق في كوكبنا.
وقال بوتين: " أريد أن أؤكد، والأمر معروف للجميع، لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك المئات منها، أريد أن أؤكد هناك، مئات القواعد حول العالم، الكوكب كله ممتلئ، وتحتاجون فقط إلى إلقاء نظرة على الخريطة".
09:13 GMT 21.02.2023
بوتين: قبل بدء العملية العسكرية جرت مفاوضات بشأن توريد أسلحة ومعدات لأوكرانيا ونتذكر محاولات نظام كييف الحصول على أسلحة نووية
09:13 GMT 21.02.2023
بوتين: روسيا كانت منفتحة على الحوار البناء مع الغرب وعرضت العمل على نظام أمني مشترك لسنوات عديدة
09:13 GMT 21.02.2023
بوتين حول العملية العسكرية الخاصة: سنحل المهام خطوة بخطوة "بعناية وثبات"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا في خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، أن تنفيذ أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستكون خطوة بخطوة بثبات وعناية.
وقال بوتين: "منذ عام، من أجل حماية الناس على أراضينا التاريخية، ولضمان أمن بلدنا، ولإزالة التهديد الذي أتى من نظام النازيين الجدد الذي ظهر في أوكرانيا بعد انقلاب عام 2014، تقرر إجراء العملية العسكرية الخاصة. نحن خطوة بخطوة وبعناية وسنحل باستمرار المهام المطروحة أمامنا".
09:11 GMT 21.02.2023
وتابع بوتين: "في الفترة الماضية نزفت الدماء في دونباس، ونحن نتحدث عن الحل السلمي، في حين كانوا يخدعوننا (الغرب)، وهم استخدموا أسلوب الخداع في الكثير من المناطق، في دونباس وسوريا وغيرها".