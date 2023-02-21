بوتين: كلما وصل أسلحة إلى أوكرانيا بمدى أكبر كلما دفعنا التهديد بعيدا عن حدودنا... فيديو

بوتين: كلما زاد وصول الذخيرة بعيدة المدى إلى أوكرانيا كلما قمنا بدفع التهديد بعيدا عن حدودنا.

بوتين: كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة مداها أكثر بعدا.. كلما أبعدت روسيا التهديد أكثر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه كلما زاد بعد الأسلحة التي تحصل أوكرانيا عليها من الغرب، كلما أبعدت روسيا التهديدات أكثر عن حدودها.