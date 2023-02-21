https://sputnikarabic.ae/20230221/بوشيلين-زيارة-بايدن-إلى-كييف-استعراضية-ولإقناع-الأوكرانيين-بمواصلة-التضحية-من-أجل-واشنطن-1073798862.html
بوشيلين: زيارة بايدن إلى كييف استعراضية ولإقناع الأوكرانيين بمواصلة التضحية من أجل واشنطن
بوشيلين: زيارة بايدن إلى كييف استعراضية ولإقناع الأوكرانيين بمواصلة التضحية من أجل واشنطن
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف استعراضية، والغرض منها هو إظهار من هو "الرئيس في... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T01:08+0000
2023-02-21T01:08+0000
2023-02-21T01:12+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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زيلينسكي
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وأضاف بوشيلين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "استقبال رؤساء الدول الأخرى شأن داخلي لدول ذات سيادة، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لأوكرانيا. إنها خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، وقد وصل أحد مهندسي الانقلاب المسلح في عام 2014 إلى كييف (يقصد بايدن)".وأكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن "هذه الزيارة استعراضية في المقام الأول، وليست لدعم الشعب الأوكراني كما يدعي بايدن ولكنها تهدف إلى دعم زيلينسكي الذي انخفضت شعبيته في الفترة الأخيرة".وشدد أيضا على أن زيارة بايدن تهدف إلى إقناع بقية الشعب الأوكراني، بمواصلة التضحية بأنفسهم من أجل مصالح الولايات المتحدة.وكشف بوشيلين أن لولا تلك الحجج القوية، لكان مساعدو بايدن وحاشيته منعوه من زيارة كييف.وصل بايدن إلى كييف في زيارة غير معلنة يوم الاثنين والتقى فلاديمير زيلينسكي، وقال إن أوكرانيا ستتلقى حزمة جديدة من المساعدات العسكرية. ووصف زيلينسكي المفاوضات مع بايدن بأنها "مهمة ومفيدة للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20230220/مساعدات-بايدن-العسكرية-لأوكرانيا-تكسر-حاجز-الـ30-مليار-دولار-1073786540.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, جو بايدن, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, جو بايدن, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, العالم
بوشيلين: زيارة بايدن إلى كييف استعراضية ولإقناع الأوكرانيين بمواصلة التضحية من أجل واشنطن
01:08 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 01:12 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف استعراضية، والغرض منها هو إظهار من هو "الرئيس في أوكرانيا" (يقصد أن بايدن هو المتحكم الفعلي في كييف وليس زيلينسكي)".
وأضاف بوشيلين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "استقبال رؤساء الدول الأخرى شأن داخلي لدول ذات سيادة، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لأوكرانيا. إنها خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة
، وقد وصل أحد مهندسي الانقلاب المسلح في عام 2014 إلى كييف (يقصد بايدن)".
وأشار إلى أن "تصريحات بايدن عن تخصيص مليارات الدولارات لأوكرانيا، ندرك منها جميعًا بما لا يقبل مجالا للشك أن هذه الأموال ستستخدم لمزيد من التحريض على الأعمال العدائية".
وأكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن "هذه الزيارة استعراضية في المقام الأول، وليست لدعم الشعب الأوكراني كما يدعي بايدن ولكنها تهدف إلى دعم زيلينسكي الذي انخفضت شعبيته في الفترة الأخيرة".
وشدد أيضا على أن زيارة بايدن تهدف إلى إقناع بقية الشعب الأوكراني، بمواصلة التضحية بأنفسهم من أجل مصالح الولايات المتحدة.
وكشف بوشيلين أن لولا تلك الحجج القوية، لكان مساعدو بايدن وحاشيته منعوه من زيارة كييف.
وصل بايدن إلى كييف في زيارة غير معلنة يوم الاثنين والتقى فلاديمير زيلينسكي، وقال إن أوكرانيا ستتلقى حزمة جديدة من المساعدات العسكرية. ووصف زيلينسكي المفاوضات مع بايدن بأنها "مهمة ومفيدة للغاية".