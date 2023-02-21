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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/ترامب-العالم-أقرب-إلى-الحرب-العالمية-الثالثة-من-أي-وقت-مضى-1073854085.html
ترامب: العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى
ترامب: العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريحات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن العام أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى، وحث... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T22:32+0000
2023-02-21T22:32+0000
ترامب
الناتو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
العالم
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب يوم الثلاثاء: "لم تكن الحرب العالمية الثالثة أقرب مما هي عليه الآن. نحن بحاجة إلى تنظيف البيت من جميع دعاة الحرب وسياسة "أمريكا أخيرا"، والدولة العميقة والبنتاغون ووزارة الخارجية والمجمع الصناعي للأمن القومي".وادعى ترامب أنه الرئيس الوحيد الذي يرفض نصيحة الجنرالات والبيروقراطيين والدبلوماسيين الذين "يعرفون فقط كيفية إدخال [الولايات المتحدة] في صراع" ولكن ليس الخروج منه.وقال ترامب إن المسؤولين الأمريكيين مثل وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند "مهووسون" بدفع أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. كما انتقد الرئيس السابق دعم وزارة الخارجية الأمريكية "للانتفاضات" في أوكرانيا.وقال ترامب: "هؤلاء الأشخاص يسعون إلى المواجهة منذ فترة طويلة ... الآن نحن نترنح على حافة الحرب العالمية الثالثة والكثير من الناس لا يرون ذلك".ومع ذلك، أوضح ترامب أنه لا يبرر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي يدعي أنها لم تكن لتحدث لو كان رئيسا.وقال ترامب إن الصراع الأوكراني يمكن أن ينتهي في غضون 24 ساعة مع القيادة الصحيحة.تأتي تصريحات ترامب في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في بولندا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد فيه من جديد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20230220/زيلينسكي-إرسال-الصين-أسلحة-إلى-روسيا-قد-يؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1073748686.html
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ترامب, الناتو, أخبار روسيا اليوم, العالم, جو بايدن
ترامب, الناتو, أخبار روسيا اليوم, العالم, جو بايدن

ترامب: العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى

22:32 GMT 21.02.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريحات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن العام أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى، وحث على إزالة صقور الحرب في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب يوم الثلاثاء: "لم تكن الحرب العالمية الثالثة أقرب مما هي عليه الآن. نحن بحاجة إلى تنظيف البيت من جميع دعاة الحرب وسياسة "أمريكا أخيرا"، والدولة العميقة والبنتاغون ووزارة الخارجية والمجمع الصناعي للأمن القومي".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
زيلينسكي: إرسال الصين أسلحة إلى روسيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
أمس, 08:25 GMT
وادعى ترامب أنه الرئيس الوحيد الذي يرفض نصيحة الجنرالات والبيروقراطيين والدبلوماسيين الذين "يعرفون فقط كيفية إدخال [الولايات المتحدة] في صراع" ولكن ليس الخروج منه.
وقال ترامب إن المسؤولين الأمريكيين مثل وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند "مهووسون" بدفع أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. كما انتقد الرئيس السابق دعم وزارة الخارجية الأمريكية "للانتفاضات" في أوكرانيا.
وقال ترامب: "هؤلاء الأشخاص يسعون إلى المواجهة منذ فترة طويلة ... الآن نحن نترنح على حافة الحرب العالمية الثالثة والكثير من الناس لا يرون ذلك".
ومع ذلك، أوضح ترامب أنه لا يبرر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي يدعي أنها لم تكن لتحدث لو كان رئيسا.
وقال ترامب إن الصراع الأوكراني يمكن أن ينتهي في غضون 24 ساعة مع القيادة الصحيحة.
تأتي تصريحات ترامب في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في بولندا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد فيه من جديد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:33 GMT
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