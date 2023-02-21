https://sputnikarabic.ae/20230221/ترامب-العالم-أقرب-إلى-الحرب-العالمية-الثالثة-من-أي-وقت-مضى-1073854085.html

ترامب: العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى

ترامب: العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريحات فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن العام أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى، وحث... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

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ترامب

الناتو

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار روسيا اليوم

العالم

جو بايدن

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب يوم الثلاثاء: "لم تكن الحرب العالمية الثالثة أقرب مما هي عليه الآن. نحن بحاجة إلى تنظيف البيت من جميع دعاة الحرب وسياسة "أمريكا أخيرا"، والدولة العميقة والبنتاغون ووزارة الخارجية والمجمع الصناعي للأمن القومي".وادعى ترامب أنه الرئيس الوحيد الذي يرفض نصيحة الجنرالات والبيروقراطيين والدبلوماسيين الذين "يعرفون فقط كيفية إدخال [الولايات المتحدة] في صراع" ولكن ليس الخروج منه.وقال ترامب إن المسؤولين الأمريكيين مثل وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند "مهووسون" بدفع أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. كما انتقد الرئيس السابق دعم وزارة الخارجية الأمريكية "للانتفاضات" في أوكرانيا.وقال ترامب: "هؤلاء الأشخاص يسعون إلى المواجهة منذ فترة طويلة ... الآن نحن نترنح على حافة الحرب العالمية الثالثة والكثير من الناس لا يرون ذلك".ومع ذلك، أوضح ترامب أنه لا يبرر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي يدعي أنها لم تكن لتحدث لو كان رئيسا.وقال ترامب إن الصراع الأوكراني يمكن أن ينتهي في غضون 24 ساعة مع القيادة الصحيحة.تأتي تصريحات ترامب في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في بولندا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد فيه من جديد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.

https://sputnikarabic.ae/20230220/زيلينسكي-إرسال-الصين-أسلحة-إلى-روسيا-قد-يؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1073748686.html

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ترامب, الناتو, أخبار روسيا اليوم, العالم, جو بايدن