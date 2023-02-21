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https://sputnikarabic.ae/20230221/ترامب-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لكييف-تطيل-أمد-النزاع-في-أوكرانيا-1073799313.html
ترامب: المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف تطيل أمد النزاع في أوكرانيا
ترامب: المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف تطيل أمد النزاع في أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب يوم الاثنين، إن دعم واشنطن العسكري الإضافي لكييف يطيل أمد النزاع في أوكرانيا ويؤخر التسوية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T03:30+0000
2023-02-21T03:30+0000
ترامب
جو بايدن
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ترامب، "أعتقد أنه يمكنني تسوية هذا الأمر في غضون 24 ساعة، وأعتقد أنني أستطيع، أنا أفعل ذلك حقا، وسأفعل ذلك حقا".وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن النزاع الأوكراني، "يجب تسويته على الفور، وأن ذلك ممكن".ولفت ترامب إلى أنه إذا تم انتخب رئيسا للولايات المتحدة، فإنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نفس الليلة التي يطلب منه فيها الدعوة إلى اجتماع وتسوية النزاع.وادعى الرئيس السابق، أن الرئيس الروسي لم يكن ليشن أبدا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إذا كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة.يوم الاثنين، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف في زيارة غير معلنة لأول مرة منذ بدء العملية الخاصة الروسية، والتقى زيلينسكي.خلال مؤتمر صحفي، قال بايدن إن أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى "مليارات" من الدعم المباشر للميزانية هذا الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوشيلين-زيارة-بايدن-إلى-كييف-استعراضية-ولإقناع-الأوكرانيين-بمواصلة-التضحية-من-أجل-واشنطن-1073798862.html
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ترامب, جو بايدن, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, جو بايدن, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف تطيل أمد النزاع في أوكرانيا

03:30 GMT 21.02.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب يوم الاثنين، إن دعم واشنطن العسكري الإضافي لكييف يطيل أمد النزاع في أوكرانيا ويؤخر التسوية.
وأضاف ترامب، "أعتقد أنه يمكنني تسوية هذا الأمر في غضون 24 ساعة، وأعتقد أنني أستطيع، أنا أفعل ذلك حقا، وسأفعل ذلك حقا".
وأضاف، "الاستمرار في ضخ الأموال يؤخر كل شيء، ويؤخر الكثير من التسويات، ويؤخر الكثير من الأشياء".
وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن النزاع الأوكراني، "يجب تسويته على الفور، وأن ذلك ممكن".
ولفت ترامب إلى أنه إذا تم انتخب رئيسا للولايات المتحدة، فإنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نفس الليلة التي يطلب منه فيها الدعوة إلى اجتماع وتسوية النزاع.
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01:08 GMT
وادعى الرئيس السابق، أن الرئيس الروسي لم يكن ليشن أبدا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إذا كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
يوم الاثنين، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف في زيارة غير معلنة لأول مرة منذ بدء العملية الخاصة الروسية، والتقى زيلينسكي.
خلال مؤتمر صحفي، قال بايدن إن أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى "مليارات" من الدعم المباشر للميزانية هذا الأسبوع.
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Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:07 GMT
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