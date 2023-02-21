https://sputnikarabic.ae/20230221/ترامب-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لكييف-تطيل-أمد-النزاع-في-أوكرانيا-1073799313.html

ترامب: المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف تطيل أمد النزاع في أوكرانيا

ترامب: المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف تطيل أمد النزاع في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب يوم الاثنين، إن دعم واشنطن العسكري الإضافي لكييف يطيل أمد النزاع في أوكرانيا ويؤخر التسوية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T03:30+0000

2023-02-21T03:30+0000

2023-02-21T03:30+0000

ترامب

جو بايدن

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف ترامب، "أعتقد أنه يمكنني تسوية هذا الأمر في غضون 24 ساعة، وأعتقد أنني أستطيع، أنا أفعل ذلك حقا، وسأفعل ذلك حقا".وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن النزاع الأوكراني، "يجب تسويته على الفور، وأن ذلك ممكن".ولفت ترامب إلى أنه إذا تم انتخب رئيسا للولايات المتحدة، فإنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نفس الليلة التي يطلب منه فيها الدعوة إلى اجتماع وتسوية النزاع.وادعى الرئيس السابق، أن الرئيس الروسي لم يكن ليشن أبدا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إذا كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة.يوم الاثنين، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف في زيارة غير معلنة لأول مرة منذ بدء العملية الخاصة الروسية، والتقى زيلينسكي.خلال مؤتمر صحفي، قال بايدن إن أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى "مليارات" من الدعم المباشر للميزانية هذا الأسبوع.

https://sputnikarabic.ae/20230221/بوشيلين-زيارة-بايدن-إلى-كييف-استعراضية-ولإقناع-الأوكرانيين-بمواصلة-التضحية-من-أجل-واشنطن-1073798862.html

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ترامب, جو بايدن, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية