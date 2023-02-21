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https://sputnikarabic.ae/20230221/تركيا-20-ألف-سوري-عادوا-إلى-بلادهم-بعد-الزلزال-1073821871.html
تركيا: 20 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بعد الزلزال
تركيا: 20 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بعد الزلزال
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء، أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ الزلزال المدمر قبل يوم 6 شباط/فبراير وصل إلى 20 ألف شخص. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T11:16+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. ونفى آكار الأحاديث عن زيادة تدفق النازحين السوريين إلى تركيا بعد الزلزال، وقال بحسب وسائل إعلام محلية: "عاد أكثر من 20 ألف سوري إلى بلادهم منذ الزلزال".وأضاف أن العودة تأتي بسبب انهيار منازلهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أنها أجلت أكثر من 256 ألف شخص من المناطق التي ضربها الزلزال.وقال المدير العام للشركة بلال أكشي، إن الشركة سيرت 3 آلاف و32 رحلة جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي هز جنوبي تركيا.وأوضح أنه تم إجلاء 265 ألفا و754 شخصا من مناطق الزلزال من خلال هذه الرحلات، ونقل 143 ألفا و740 فردا من فرق الإنقاذ والإغاثة الإنسانية.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/تركيا-تعلن-وفاة-3-أشخاص-وإصابة-213--عقب-الزلزالين-الجديدين-اللذين-ضربا-البلاد-1073793059.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

تركيا: 20 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بعد الزلزال

11:16 GMT 21.02.2023
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء، أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ الزلزال المدمر قبل يوم 6 شباط/فبراير وصل إلى 20 ألف شخص.
أنطاكيا - سبوتنيك. ونفى آكار الأحاديث عن زيادة تدفق النازحين السوريين إلى تركيا بعد الزلزال، وقال بحسب وسائل إعلام محلية: "عاد أكثر من 20 ألف سوري إلى بلادهم منذ الزلزال".

وأضاف أن العودة تأتي بسبب انهيار منازلهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أنها أجلت أكثر من 256 ألف شخص من المناطق التي ضربها الزلزال.
وقال المدير العام للشركة بلال أكشي، إن الشركة سيرت 3 آلاف و32 رحلة جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي هز جنوبي تركيا.
وأوضح أنه تم إجلاء 265 ألفا و754 شخصا من مناطق الزلزال من خلال هذه الرحلات، ونقل 143 ألفا و740 فردا من فرق الإنقاذ والإغاثة الإنسانية.
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وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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