القوات المسلحة الروسية تقدمت بدعم من طائرات هجومية 2.5 كم في أرتيوموفسك خلال يومين

أعلنت وزراة لالدفاع الروسية أن الوحدات الهجومية بدعم ناري كامل من المدفعية والعربات المدرعة والأسلحة النارية الأخرى التابعة لمجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية تقدمت في منطقة أرتيوموفسك بأكثر من 2.5 كيلومتر في غضون يومين.

وقالت الدفاع في بيان اليوم الثلاثاء "خلال اليومين الماضيين فقط، بلغ التقدم الإجمالي، إلى المواقع الدفاعية المعدة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة الوحدات الهجومية في منطقة مدينة أرتيوموفسك أكثر من كيلومترين ونصف. لم تكن العمليات القتالية الناجحة لتتحقق لولا الدعم الناري الكامل للهجوم بالمدفعية والعربات المدرعة والأسلحة النارية الأخرى لمجموعة "الجنوب".

يشار إلى أن قيادة مجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار عملية عسكرية خاصة تولي اهتماما خاصا ودائما وأولوية لتزويد المتطوعين والعسكريين للوحدات الهجومية بكل ما يلزم.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "بالرغم من الظروف الجوية الصعبة في منطقة مدينة أرتيوموفسك، فقد تم خلال الأيام القليلة الماضية تنفيذ 18 طلعة جوية من الطائرات الهجومية لدعم الهجوم".