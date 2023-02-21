تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
20:42 GMT 21.02.2023
19:53 GMT 21.02.2023
القوات المسلحة الروسية تقدمت بدعم من طائرات هجومية 2.5 كم في أرتيوموفسك خلال يومين
أعلنت وزراة لالدفاع الروسية أن الوحدات الهجومية بدعم ناري كامل من المدفعية والعربات المدرعة والأسلحة النارية الأخرى التابعة لمجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية تقدمت في منطقة أرتيوموفسك بأكثر من 2.5 كيلومتر في غضون يومين.
وقالت الدفاع في بيان اليوم الثلاثاء "خلال اليومين الماضيين فقط، بلغ التقدم الإجمالي، إلى المواقع الدفاعية المعدة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة الوحدات الهجومية في منطقة مدينة أرتيوموفسك أكثر من كيلومترين ونصف. لم تكن العمليات القتالية الناجحة لتتحقق لولا الدعم الناري الكامل للهجوم بالمدفعية والعربات المدرعة والأسلحة النارية الأخرى لمجموعة "الجنوب".
يشار إلى أن قيادة مجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار عملية عسكرية خاصة تولي اهتماما خاصا ودائما وأولوية لتزويد المتطوعين والعسكريين للوحدات الهجومية بكل ما يلزم.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "بالرغم من الظروف الجوية الصعبة في منطقة مدينة أرتيوموفسك، فقد تم خلال الأيام القليلة الماضية تنفيذ 18 طلعة جوية من الطائرات الهجومية لدعم الهجوم".
20:04 GMT 20.02.2023
18:06 GMT 20.02.2023
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ الروسية بأن واجبات موظفي وزارة حالات الطوارئ يتم تنظيمها على مدار الساعة لضمان سلامة المحطة من الحرائق.
13:06 GMT 20.02.2023
13:05 GMT 20.02.2023
13:05 GMT 20.02.2023
إعلام: واشنطن تواصلت مع موسكو قبل زيارة بايدن إلى كييف لتجنب أي حسابات خاطئة
قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تواصلت مع روسيا، قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المفاجئة إلى كييف اليوم، لتجنب أي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين البلدين.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن المسؤول بالبيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تواصلت مع روسيا قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن إلى كييف، لتجنب أي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوتين النوويتين".
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن المسؤول بالبيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تواصلت مع روسيا قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن إلى كييف، لتجنب أي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوتين النوويتين".
11:51 GMT 20.02.2023
11:51 GMT 20.02.2023
11:51 GMT 20.02.2023
11:50 GMT 20.02.2023
11:50 GMT 20.02.2023
برلماني روسي: زيارة بايدن إلى كييف لن تؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة
أعلن عضو مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم، سيرغي تسيكوف، اليوم الاثنين، أن زيارة بايدن إلى كييف لن يكون لها نتائج في السياسة ولن تؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.
وقال تسيكوف لوكالة سبوتنيك: "زيارة بايدن لن يكون لها عواقب سياسية ولن تؤثر على مسار العملية الخاصة الروسية. الغرب ببساطة يعطي بعض الأمل للقيادة الأوكرانية حتى يستمر الصراع المسلح".
وقال تسيكوف لوكالة سبوتنيك: "زيارة بايدن لن يكون لها عواقب سياسية ولن تؤثر على مسار العملية الخاصة الروسية. الغرب ببساطة يعطي بعض الأمل للقيادة الأوكرانية حتى يستمر الصراع المسلح".
11:50 GMT 20.02.2023
بايدن: واشنطن ستقدم دعمًا بمليارات الدولارات لميزانية كييف
11:49 GMT 20.02.2023
زيلينسكي يصف محادثاته مع بايدن اليوم بأنها مهمة ومفيدة للغاية
وصف فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى كييف، بأنها مهمة ومفيدة للغاية.
وقال زيلينسكي، خلال اللقاء: "شكراً جزيلاً لك سيادة الرئيس. هذه لحظة مهمة لدعم أوكرانيا".. وأن "محادثاتنا اليوم كانت مثمرة ومهمة للغاية".
وقال زيلينسكي، خلال اللقاء: "شكراً جزيلاً لك سيادة الرئيس. هذه لحظة مهمة لدعم أوكرانيا".. وأن "محادثاتنا اليوم كانت مثمرة ومهمة للغاية".
11:49 GMT 20.02.2023
وزارة الدفاع الروسية:
- القضاء على 60 عسكريًا وتدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه خلال يوم واحد
- مقتل نحو 100 عسكري أوكراني وتدمير مدفع هاوتزر طراز دي-30 ورادار مضاد للبطاريات أي إن / تي بي كيو -37 أمريكي الصنع على محور كراسني ليمان- السيطرة على قرية باراسكوفيفكا بالكامل على محور دونيتسك والقضاء على أكثر من 115 عسكريًا وتدمير3 مركبات مدرعة ومعدات أخرى خلال يوم واحد
- مقتل نحو 50 عسكرياً أوكرانيًا وتدمير دبابة وثلاث آليات على محور كوبيانسك خلال اليوم الماضي
09:58 GMT 20.02.2023
09:58 GMT 20.02.2023
الاستخبارات الروسية: القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا
09:57 GMT 20.02.2023
09:57 GMT 20.02.2023
09:56 GMT 20.02.2023