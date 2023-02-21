https://sputnikarabic.ae/20230221/تفاصيل-معاهدة-ستارت-التي-أعلن-بوتين-تعليق-مشاركة-روسيا-فيها--1073824405.html
تفاصيل معاهدة ستارت التي أعلن بوتين تعليق مشاركة روسيا فيها
تفاصيل معاهدة ستارت التي أعلن بوتين تعليق مشاركة روسيا فيها
قبل ثلاثين عاما، تم التوقيع على المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "معاهدة ستارت". 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T11:52+0000
2023-02-21T11:52+0000
2023-02-21T13:04+0000
العالم
معاهدة ستارت
انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة
تمديد العمل بمعاهدة "ستارت-3"
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تم التوقيع على المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "معاهدة ستارت" من قبل رئيسي روسيا والولايات المتحدة في 3 يناير/كانون الثاني 1993 في موسكو.على ماذا تنص هذه المعاهدةمعاهدة "ستارت" هي مذكرة التفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة؛ بروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات؛ البروتوكول الخاص بعرض وتفتيش القاذفات الثقيلة.كان الشرط الرئيسي لمعاهدة "ستارت" هو التزام روسيا والولايات المتحدة بتخفيض عدد الرؤوس الحربية على منصات الإطلاق الاستراتيجية إلى مستوى 3-3.5 ألف وحدة. وكان من المقرر تدمير جميع قاذفات الصواريخ الثقيلة، وكذلك الصواريخ نفسها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المعاهدة. وهناك استثناء لـ 90 قاذفة، والتي يمكن تحويلها لاستيعاب صواريخ أحادية الكتلة، تخضع لإجراءات خاصة.كما نصت المعاهدة على تسريع ملحوظ لجدول التخفيض مقارنة بالجدول المنصوص عليه أصلا في "معاهدة ستارت". نظرا لأنه كان من المفترض أثناء صياغة المعاهدة أن جزءا كبيرا من التخفيضات في الرؤوس الحربية يمكن أن يتم عن طريق إزالة الرؤوس الحربية من الأنظمة المنشورة، فقد أزال "معاهدة ستارت" تقريبا جميع القيود المفروضة على تقليل عدد الرؤوس الحربية المدرجة خلف الصواريخ الباليستية. بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على عدد الرؤوس الحربية التي تم تفريغها، ألغت معاهدة "معاهدة ستارت" شرط تفريغ صاروخ لأكثر من رأسين حربيين، تم تدمير منصة فك الاشتباك. من بين أمور أخرى، تمت إزالة مطلب تدمير منصة إطلاق الصواريخ Minuteman III.كان من المفترض أن تدخل "معاهدة ستارت" الجديدة حيز التنفيذ في يوم تبادل صكوك التصديق، ولكن ليس قبل دخول معاهدة ستارت -1 حيز التنفيذ.تأخير مدة تنفيذ بنود الاتفاقيةفي 26 سبتمبر/أيلول 1997، في نيويورك، وقّع وزير الخارجية الروسي ووزير خارجية الولايات المتحدة على بروتوكول معاهدة ستارت -2، الذي نص على تأخير لمدة خمس سنوات في تنفيذ المعاهدة - من 31 ديسمبر 2001 حتى 31 ديسمبر 2007.يرجع التأخير إلى حقيقة أن تنفيذ المرحلة الأولى من تنفيذ المعاهدة وفقًا للمادة الأولى منها يجب أن يكتمل في غضون سبع سنوات من دخول معاهدة ستارت -1 حيز التنفيذ (دخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر 1994) ، أي بحلول 31 ديسمبر 2001. وهذا يعني أنه في حالة التصديق على معاهدة ستارت -2، على سبيل المثال، في 1997-1998، فإن الوقت اللازم لتنفيذها سوف يتم تقليصه بشكل كبير - من ثلاث إلى أربع سنوات.بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في 13 يونيو/حزيران 2002، أعلن الجانب الروسي إنهاء التزاماته بموجب معاهدة ستارت -2.المفاوضات بشان "نيو ستارت"يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع العمل مع روسيا بشأن شروط تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة عام واحد ، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنها مستعدة لعقد صفقة التمديد.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أية شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، على معاهدة الحد من نظم الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية ("معاهدة أي بي أم") في أيار/مايو عام 1972، لمدة غير محدودة ولكن مع وجود إمكانية فسخها في أية لحظة، الأمر الذي قامت به أمريكا بالفعل، حيث أعلنت واشنطن، في 2001 عن انسحابها من المعاهدة، ما أدى إلى توقف العمل بها في 2002.
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العالم, معاهدة ستارت, انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة, تمديد العمل بمعاهدة "ستارت-3"
العالم, معاهدة ستارت, انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة, تمديد العمل بمعاهدة "ستارت-3"
تفاصيل معاهدة ستارت التي أعلن بوتين تعليق مشاركة روسيا فيها
11:52 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 13:04 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
قبل ثلاثين عاما، تم التوقيع على المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "معاهدة ستارت".
تم التوقيع على المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "معاهدة ستارت" من قبل رئيسي روسيا والولايات المتحدة في 3 يناير/كانون الثاني 1993 في موسكو.
على ماذا تنص هذه المعاهدة
معاهدة "ستارت" هي مذكرة التفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة؛ بروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات؛ البروتوكول الخاص بعرض وتفتيش القاذفات الثقيلة.
كان الشرط الرئيسي لمعاهدة "ستارت" هو التزام روسيا والولايات المتحدة بتخفيض عدد الرؤوس الحربية على منصات الإطلاق الاستراتيجية إلى مستوى 3-3.5 ألف وحدة.
وفي الوقت نفسه، وفقا للوثيقة، لا يمكن للصواريخ الباليستية البحرية حمل أكثر من 1750 رأسا حربيا. ومن الأحكام الرئيسية الأخرى للمعاهدة شرط القضاء على جميع القذائف المسيرة الأرضية المزودة بأكثر من رأس حربي وجميع القذائف الثقيلة. يجب إما القضاء على قاذفات الصواريخ ذات المركبات المتعددة (MIRVs) أو تحويلها إلى قاذفات صواريخ أحادية الكتلة.
وكان من المقرر تدمير جميع قاذفات الصواريخ الثقيلة، وكذلك الصواريخ نفسها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المعاهدة. وهناك استثناء لـ 90 قاذفة، والتي يمكن تحويلها لاستيعاب صواريخ أحادية الكتلة، تخضع لإجراءات خاصة.
كما نصت المعاهدة على تسريع ملحوظ لجدول التخفيض مقارنة بالجدول المنصوص عليه أصلا في "معاهدة ستارت".
وفي نهاية فترة السبع سنوات التي خصصتها "معاهدة ستارت" لإجراء تخفيضات في الرؤوس الحربية النووية إلى مستوى 6000 وحدة، أي بحلول 5 ديسمبر/كانون الأول 2001، كان يجب ألا يكون لدى روسيا والولايات المتحدة أكثر من 4250 رأسا حربيا. على وسائط النقل المنتشرة، في الوقت نفسه، كان الانخفاض في عدد الصواريخ الثقيلة يتسارع أيضا- في نهاية فترة السبع سنوات، كان يجب ألا يكون لدى روسيا أكثر من 65 صاروخا ثقيلا. تم تحديد الأول من يناير 2003 موعدا لاستكمال تخفيضات "معاهدة ستارت".
نظرا لأنه كان من المفترض أثناء صياغة المعاهدة أن جزءا كبيرا من التخفيضات في الرؤوس الحربية يمكن أن يتم عن طريق إزالة الرؤوس الحربية من الأنظمة المنشورة، فقد أزال "معاهدة ستارت" تقريبا جميع القيود المفروضة على تقليل عدد الرؤوس الحربية المدرجة خلف الصواريخ الباليستية. بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على عدد الرؤوس الحربية التي تم تفريغها، ألغت معاهدة "معاهدة ستارت" شرط تفريغ صاروخ لأكثر من رأسين حربيين، تم تدمير منصة فك الاشتباك. من بين أمور أخرى، تمت إزالة مطلب تدمير منصة إطلاق الصواريخ Minuteman III.
كان الاختلاف الكبير بين المعاهدة الجديدة و"معاهدة ستارت1" هو الانتقال إلى حساب عدد صواريخ كروز المخصصة للقاذفات وفقا لأقصى معدات القاذفات. بالإضافة إلى ذلك، سمحت معاهدة ستارت الجديدة بإعادة تجهيز ما يصل إلى 100 قاذفة غير مجهزة بصواريخ كروز مطلقة من الجو (ALCMs) للمهام غير النووية، مع ترك إمكانية إعادة تجهيزها للمهام النووية.
كان من المفترض أن تدخل "معاهدة ستارت" الجديدة حيز التنفيذ في يوم تبادل صكوك التصديق، ولكن ليس قبل دخول معاهدة ستارت -1 حيز التنفيذ.
تأخير مدة تنفيذ بنود الاتفاقية
في 26 سبتمبر/أيلول 1997، في نيويورك، وقّع وزير الخارجية الروسي ووزير خارجية الولايات المتحدة على بروتوكول معاهدة ستارت -2، الذي نص على تأخير لمدة خمس سنوات في تنفيذ المعاهدة - من 31 ديسمبر 2001 حتى 31 ديسمبر 2007.
يرجع التأخير إلى حقيقة أن تنفيذ المرحلة الأولى من تنفيذ المعاهدة وفقًا للمادة الأولى منها يجب أن يكتمل في غضون سبع سنوات من دخول معاهدة ستارت -1 حيز التنفيذ (دخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر 1994) ، أي بحلول 31 ديسمبر 2001. وهذا يعني أنه في حالة التصديق على معاهدة ستارت -2، على سبيل المثال، في 1997-1998، فإن الوقت اللازم لتنفيذها سوف يتم تقليصه بشكل كبير - من ثلاث إلى أربع سنوات.
صادق الجانب الروسي على المعاهدة في حزمة مع البروتوكول في 14 أبريل/نيسان 2000، بشرط الإبقاء على معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية. وصدقت الولايات المتحدة على المعاهدة في يناير 1996، لكن المعاهدة الواردة في حزمة البروتوكول المؤرخة في 26 سبتمبر 1997 لم تقدم للتصديق، وبالتالي، اعتُبرت غير مصدق عليها.
بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في 13 يونيو/حزيران 2002، أعلن الجانب الروسي إنهاء التزاماته بموجب معاهدة ستارت -2.
في 14 يونيو 2002، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه أنه فيما يتعلق بإجراءات الولايات المتحدة، "تلاحظ روسيا الاتحادية عدم وجود أي شروط مسبقة لدخول معاهدة ستارت -2 حيز التنفيذ ولا يأخذ في الاعتبار نفسها بعد الآن ملزمة بالالتزام بموجب القانون الدولي بالامتناع عن التصرف الذي قد يحرم هذه المعاهدة من هدفها وغرضها ".
المفاوضات بشان "نيو ستارت"
يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع العمل مع روسيا بشأن شروط تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة عام واحد ، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنها مستعدة لعقد صفقة التمديد.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة
مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.
واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية
من دون أية شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.
وتتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية، بشأن الاستقرار الاستراتيجي، على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ودميتري ميدفيديف، في 8 أبريل من عام 2010، في براغ، التي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.
ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، على معاهدة الحد من نظم الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية ("معاهدة أي بي أم") في أيار/مايو عام 1972، لمدة غير محدودة ولكن مع وجود إمكانية فسخها في أية لحظة، الأمر الذي قامت به أمريكا بالفعل، حيث أعلنت واشنطن، في 2001 عن انسحابها من المعاهدة، ما أدى إلى توقف العمل بها في 2002.