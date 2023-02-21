https://sputnikarabic.ae/20230221/تفاصيل-معاهدة-ستارت-التي-أعلن-بوتين-تعليق-مشاركة-روسيا-فيها--1073824405.html

تفاصيل معاهدة ستارت التي أعلن بوتين تعليق مشاركة روسيا فيها

تفاصيل معاهدة ستارت التي أعلن بوتين تعليق مشاركة روسيا فيها

قبل ثلاثين عاما، تم التوقيع على المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "معاهدة ستارت". 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T11:52+0000

2023-02-21T11:52+0000

2023-02-21T13:04+0000

العالم

معاهدة ستارت

انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة

تمديد العمل بمعاهدة "ستارت-3"

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تم التوقيع على المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "معاهدة ستارت" من قبل رئيسي روسيا والولايات المتحدة في 3 يناير/كانون الثاني 1993 في موسكو.على ماذا تنص هذه المعاهدةمعاهدة "ستارت" هي مذكرة التفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة؛ بروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات؛ البروتوكول الخاص بعرض وتفتيش القاذفات الثقيلة.كان الشرط الرئيسي لمعاهدة "ستارت" هو التزام روسيا والولايات المتحدة بتخفيض عدد الرؤوس الحربية على منصات الإطلاق الاستراتيجية إلى مستوى 3-3.5 ألف وحدة. وكان من المقرر تدمير جميع قاذفات الصواريخ الثقيلة، وكذلك الصواريخ نفسها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المعاهدة. وهناك استثناء لـ 90 قاذفة، والتي يمكن تحويلها لاستيعاب صواريخ أحادية الكتلة، تخضع لإجراءات خاصة.كما نصت المعاهدة على تسريع ملحوظ لجدول التخفيض مقارنة بالجدول المنصوص عليه أصلا في "معاهدة ستارت". نظرا لأنه كان من المفترض أثناء صياغة المعاهدة أن جزءا كبيرا من التخفيضات في الرؤوس الحربية يمكن أن يتم عن طريق إزالة الرؤوس الحربية من الأنظمة المنشورة، فقد أزال "معاهدة ستارت" تقريبا جميع القيود المفروضة على تقليل عدد الرؤوس الحربية المدرجة خلف الصواريخ الباليستية. بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على عدد الرؤوس الحربية التي تم تفريغها، ألغت معاهدة "معاهدة ستارت" شرط تفريغ صاروخ لأكثر من رأسين حربيين، تم تدمير منصة فك الاشتباك. من بين أمور أخرى، تمت إزالة مطلب تدمير منصة إطلاق الصواريخ Minuteman III.كان من المفترض أن تدخل "معاهدة ستارت" الجديدة حيز التنفيذ في يوم تبادل صكوك التصديق، ولكن ليس قبل دخول معاهدة ستارت -1 حيز التنفيذ.تأخير مدة تنفيذ بنود الاتفاقيةفي 26 سبتمبر/أيلول 1997، في نيويورك، وقّع وزير الخارجية الروسي ووزير خارجية الولايات المتحدة على بروتوكول معاهدة ستارت -2، الذي نص على تأخير لمدة خمس سنوات في تنفيذ المعاهدة - من 31 ديسمبر 2001 حتى 31 ديسمبر 2007.يرجع التأخير إلى حقيقة أن تنفيذ المرحلة الأولى من تنفيذ المعاهدة وفقًا للمادة الأولى منها يجب أن يكتمل في غضون سبع سنوات من دخول معاهدة ستارت -1 حيز التنفيذ (دخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر 1994) ، أي بحلول 31 ديسمبر 2001. وهذا يعني أنه في حالة التصديق على معاهدة ستارت -2، على سبيل المثال، في 1997-1998، فإن الوقت اللازم لتنفيذها سوف يتم تقليصه بشكل كبير - من ثلاث إلى أربع سنوات.بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في 13 يونيو/حزيران 2002، أعلن الجانب الروسي إنهاء التزاماته بموجب معاهدة ستارت -2.المفاوضات بشان "نيو ستارت"يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع العمل مع روسيا بشأن شروط تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة عام واحد ، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنها مستعدة لعقد صفقة التمديد.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أية شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، على معاهدة الحد من نظم الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية ("معاهدة أي بي أم") في أيار/مايو عام 1972، لمدة غير محدودة ولكن مع وجود إمكانية فسخها في أية لحظة، الأمر الذي قامت به أمريكا بالفعل، حيث أعلنت واشنطن، في 2001 عن انسحابها من المعاهدة، ما أدى إلى توقف العمل بها في 2002.

https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-روسيا-تعلق-مشاركتها-في-معاهدة-ستارت-1073820000.html

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العالم, معاهدة ستارت, انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة, تمديد العمل بمعاهدة "ستارت-3"