https://sputnikarabic.ae/20230221/خبيرة-سعودية-تكشف-أرقاما-هامة-بشأن-مشاركة-المرأة-في-مختلف-القطاعات-1073840139.html

خبيرة سعودية تكشف أرقاما هامة بشأن مشاركة المرأة في مختلف القطاعات

خبيرة سعودية تكشف أرقاما هامة بشأن مشاركة المرأة في مختلف القطاعات

حققت عمليات تمكين المرأة في السعودية خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية، إذ تجاوزت الأرقام المخطط لها ضمن مدة زمنية تتوافق مع "رؤية 2030". 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T15:26+0000

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2023-02-21T15:26+0000

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كشفت خبيرة تقنية وتخطيط استراتيجي، السعودية فدوى البواردي، لـ"سبوتنيك" أن "نسبة مشاركة المرأة في مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وصلت إلى نحو 22%"."فيما بلغ إجمالي عدد النساء في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات نحو من 70 ألف امرأة"، حسب تأكيد الخبيرة السعودية.وبحسب البواردي، فإن "الخطوات التي تسعى لها المملكة تهدف لوصول النسبة إلى 50% في سوق العمل التقني خلال السنوات القليلة القادمة".وحصلت السعودية في عام 2020 على جائزة عالمية من خلال “برنامج تمكين المرأة" في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين المرأة في القطاع التقني هو أحد التوجهات الاستراتيجية للمملكة من أجل تنمية القدرات والمهارات، ورفع المعارف الرقمية لدى السعوديات.ولفتت البواردي إلى أنولفتت الخبيرة السعودية إلى أن "مستهدفات "رؤية 2030" تتضمن أن تصبح السعودية من بين أكبر 15 اقتصادا في العالم، وأن هذه الرؤية تعزز توفير فرص عمل ضخمة لأبناء وبنات المملكة".وشددت، فدوى البواردي، على أن "المرأة السعودية أثبتت جدارتها وقدرتها ومهارتها في كافة المجالات خلال السنوات الماضية، إذ نجحت الكثير من السيدات في تحقيق إنجازات نوعية في الوظائف القيادية والإدارية بمختلف القطاعات الحكومية، بما فيها الدبلوماسية والأمنية والتقنية والقانونية والعسكرية والإعلامية ومجال الرعاية الصحية، والغرف التجارية ومجلس الشورى، وكذلك في القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وقطاع ريادة الأعمال، وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى إرسال أول رائدة فضاء سعودية، وهي خطوة تمثل قفزة نوعية في تاريخ المملكة".وقدمت المملكة العديد من التسهيلات خلال السنوات الأخيرة وخاصة على مستوى التشريعات، إذ تشير البواردي إلى أن "الجهود والتشريعات الإصلاحية، خلال السنوات القليلة الأخيرة، ساهمت وفق "رؤية المملكة 2030" على تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات تمكين المرأة"."ومن نتائج تلك الجهود، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 31% في الربع الثالث من عام 2020 إلى نحو 35% في بداية عام 2023، كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا أكثر من 30% في القطاعين العام والخاص"، حسب البواردي.

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