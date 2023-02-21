https://sputnikarabic.ae/20230221/خبير-بوتين-يوجه-رسالة-واضحة-وحاسمة-للغرب-ويؤكد-استحالة-هزيمة-روسيا--1073833002.html
خبير: بوتين يوجه رسالة واضحة وحاسمة للغرب ويؤكد استحالة هزيمة روسيا
خبير: بوتين يوجه رسالة واضحة وحاسمة للغرب ويؤكد استحالة هزيمة روسيا
نناقش في هذه الحلقة عدة مواضيع: خطاب الرئيس فلاديمير بوتين ورسائل موجهة للداخل وللخارج؛ الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا حتى 24 من فبراير/ شباط 2024؛... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T14:14+0000
2023-02-21T14:14+0000
2023-02-21T14:20+0000
راديو
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خبير: بوتين يوجه رسالة واضحة وحاسمة للغرب ويؤكد على استحالة هزيمة روسيا
خبير: بوتين يوجه رسالة واضحة وحاسمة للغرب ويؤكد على استحالة هزيمة روسيا
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية، تحدث فيه عن أهم مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة والتحولات الاقتصادية والسياسية في العالم.يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:"كان خطاب الرئيس بوتين موجها للداخل والخارج، وكانت هناك رسالة للناتو وللولايات المتحدة، وإشارة إلى ما يقومون به في أوكرانيا. وفيما يخص الرسالة للخارج كان واضحا جدا وحاسما، حيث أعلن بأن روسيا ستوقف مشاركتها في معاهدة "ستارت" حتى لا يتم استخدام ذلك عبر الكذب والتضليل، من أجل تدمير الاقتصاد الروسي، والمجتمع الروسي، وأن بلاده قويّة ولن تخسر في هذا الصراع في أوكرانيا".وأشار شعيتو إلى أن "المسألة المهمة التي أشار إليها بوتين هي أن الصراع مع الغرب ليس صراعا عسكريا فحسب، وإنما هو صراع حضاري أيضا، ضد ما يقومون به من تشويه للقيم والتقاليد الأسرية، لصالح نشر الأفكار الشاذة، وشدد على أن القيم الروسية والدينية لمفهوم العائلة هي اتحاد رجل وامرأة" .خبير سياسي: أوروبا أداة سياسية بيد واشنطن وليس لها أي حرية في اتخاذ القراراتيستمر العداء الغربي والأوروبي تجاه روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وبعد فرض حزمة من العقبوات التاريخية على موسكو، تأتي خطوة جديدة من مجلس الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تمديد العقوبات حتى 24 فبراير 2024. فماذا يعني هذا القرار في هذا التوقيت تحديدا، وهل هو تمهيد لصراع طويل الأمد؟ وهل هو استفزاز أوروبي للجانب الروسي في ظل تصاعد وتيرة الأوضاع؟.حول هذا الموضوع، قال الخبير السياسي بالشؤون الروسية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الحكومية، عمار قناة، لبرنامج "بلا قـيـود":وعن قرار الرئيس بوتين بالخروج من معاهدة "ستارت" (معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها)، يرى الدكتور قناة بأنّالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: بوتين يوجه رسالة واضحة وحاسمة للغرب ويؤكد استحالة هزيمة روسيا
14:14 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 14:20 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة عدة مواضيع: خطاب الرئيس فلاديمير بوتين ورسائل موجهة للداخل وللخارج؛ الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا حتى 24 من فبراير/ شباط 2024؛ زلزالان في هاتاي ومئات المصابين في تركيا وسوريا؛ وسائل إعلام غربية تدّعي وجود مفاوضات سرية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ الأسد في زيارة خاطفة لسلطنة عمان.
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية، تحدث فيه عن أهم مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة والتحولات الاقتصادية والسياسية في العالم.
يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"كان خطاب الرئيس بوتين موجها للداخل والخارج، وكانت هناك رسالة للناتو وللولايات المتحدة، وإشارة إلى ما يقومون به في أوكرانيا. وفيما يخص الرسالة للخارج كان واضحا جدا وحاسما، حيث أعلن بأن روسيا ستوقف مشاركتها في معاهدة "ستارت" حتى لا يتم استخدام ذلك عبر الكذب والتضليل، من أجل تدمير الاقتصاد الروسي، والمجتمع الروسي، وأن بلاده قويّة ولن تخسر في هذا الصراع في أوكرانيا".
وأشار شعيتو إلى أن "المسألة المهمة التي أشار إليها بوتين هي أن الصراع مع الغرب ليس صراعا عسكريا فحسب، وإنما هو صراع حضاري أيضا، ضد ما يقومون به من تشويه للقيم والتقاليد الأسرية، لصالح نشر الأفكار الشاذة، وشدد على أن القيم الروسية والدينية لمفهوم العائلة هي اتحاد رجل وامرأة" .
خبير سياسي: أوروبا أداة سياسية بيد واشنطن وليس لها أي حرية في اتخاذ القرارات
يستمر العداء الغربي والأوروبي تجاه روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وبعد فرض حزمة من العقبوات التاريخية على موسكو، تأتي خطوة جديدة من مجلس الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تمديد العقوبات حتى 24 فبراير 2024. فماذا يعني هذا القرار في هذا التوقيت تحديدا، وهل هو تمهيد لصراع طويل الأمد؟ وهل هو استفزاز أوروبي للجانب الروسي في ظل تصاعد وتيرة الأوضاع؟.
حول هذا الموضوع، قال الخبير السياسي بالشؤون الروسية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الحكومية، عمار قناة، لبرنامج "بلا قـيـود":
"إنّ قرار تمديد حزمة العقوبات على روسيا والتحركات الأوروبية والغربية بشكل عام، أراها في المرحلة الأخيرة بأنها متخبطة والدليل واضح على ارتباك في أداء هذه المنظومة تجاه الأزمات الدولية خاصة فيما يتعلق بروسيا، فهم يحاولون ربط أي تحرك عدائي من عقوبات اقتصادية غير مجدية أو من حيث تسليح أوكرانيا، وبدأنا نلمس أن جزء منها يأتي فقط كمواد إعلامية رمزية، فالمنظومة الأوروبية بالذات فاقدة للقرار السياسي وتعمل كأداة سياسية تنفيذية للسّياسة الخارجيّة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه الخطوات الأوروبية لا يمكن أن يؤثر على ما نراه من عملية مستمرة إن كانت عسكرية في داخل الجغرافيا الأوكرانية، أو سياسية في المحيط الإقليمي أو الدولي".
وعن قرار الرئيس بوتين بالخروج من معاهدة "ستارت" (معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها)، يرى الدكتور قناة بأنّ
"معاهدة "ستارت" تعتبر المعاهدة الأخيرة التي بقت على قيد الحياة، بعدما خرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو الولايات المتحدة من معاهدات السّماء المفتوحة ومن معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، والرئيس بايدن هو من أبقى وحاول الحفاظ على هذه الاتفاقية، ولكن رأينا خلال هذه السنة كيف أن هناك كل شهر وفود تأتي للتفتيش والإشراف جزئيا على العمليات العسكرية، ومن جانب آخر تمّ منع الوفود الروسية للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا يأتي طرح الرئيس بوتين على عبثيّة الاستمرار في هذه الاتفاقية، وأيضا لا ننسى مسألة مشاركة روسيا بـ "ستارت3"، وقد قالها بوتين لن نسمح لواشنطن بتقويض التكافؤ النووي، لأن هناك الكثير من البرامج والتطوير، وأمريكا ترمي بعرض الحائط المعاهدة، وبالتالي لم يعد هناك معنى للاستمرار بها، وبالعودة لمفهوم هذه المعاهدة، فهي كانت تلعب دورا هامّا في الاستقرار الاستراتيجي، لذلك فالولايات المتحدة الأمريكية هي من بدأت بالخروج من هذا المفهوم والإطار والذي مما لاشك فيه سيؤثر على الأمن والسلانم الدوليان في المراحل القادمة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...