https://sputnikarabic.ae/20230221/خبير-بوتين-يوجه-رسالة-واضحة-وحاسمة-للغرب-ويؤكد-استحالة-هزيمة-روسيا--1073833002.html

خبير: بوتين يوجه رسالة واضحة وحاسمة للغرب ويؤكد استحالة هزيمة روسيا

خبير: بوتين يوجه رسالة واضحة وحاسمة للغرب ويؤكد استحالة هزيمة روسيا

نناقش في هذه الحلقة عدة مواضيع: خطاب الرئيس فلاديمير بوتين ورسائل موجهة للداخل وللخارج؛ الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا حتى 24 من فبراير/ شباط 2024؛... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T14:14+0000

2023-02-21T14:14+0000

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بلا قيود

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خبير: بوتين يوجه رسالة واضحة وحاسمة للغرب ويؤكد على استحالة هزيمة روسيا خبير: بوتين يوجه رسالة واضحة وحاسمة للغرب ويؤكد على استحالة هزيمة روسيا

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية، تحدث فيه عن أهم مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة والتحولات الاقتصادية والسياسية في العالم.يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:"كان خطاب الرئيس بوتين موجها للداخل والخارج، وكانت هناك رسالة للناتو وللولايات المتحدة، وإشارة إلى ما يقومون به في أوكرانيا. وفيما يخص الرسالة للخارج كان واضحا جدا وحاسما، حيث أعلن بأن روسيا ستوقف مشاركتها في معاهدة "ستارت" حتى لا يتم استخدام ذلك عبر الكذب والتضليل، من أجل تدمير الاقتصاد الروسي، والمجتمع الروسي، وأن بلاده قويّة ولن تخسر في هذا الصراع في أوكرانيا".وأشار شعيتو إلى أن "المسألة المهمة التي أشار إليها بوتين هي أن الصراع مع الغرب ليس صراعا عسكريا فحسب، وإنما هو صراع حضاري أيضا، ضد ما يقومون به من تشويه للقيم والتقاليد الأسرية، لصالح نشر الأفكار الشاذة، وشدد على أن القيم الروسية والدينية لمفهوم العائلة هي اتحاد رجل وامرأة" .خبير سياسي: أوروبا أداة سياسية بيد واشنطن وليس لها أي حرية في اتخاذ القراراتيستمر العداء الغربي والأوروبي تجاه روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وبعد فرض حزمة من العقبوات التاريخية على موسكو، تأتي خطوة جديدة من مجلس الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تمديد العقوبات حتى 24 فبراير 2024. فماذا يعني هذا القرار في هذا التوقيت تحديدا، وهل هو تمهيد لصراع طويل الأمد؟ وهل هو استفزاز أوروبي للجانب الروسي في ظل تصاعد وتيرة الأوضاع؟.حول هذا الموضوع، قال الخبير السياسي بالشؤون الروسية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الحكومية، عمار قناة، لبرنامج "بلا قـيـود":وعن قرار الرئيس بوتين بالخروج من معاهدة "ستارت" (معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها)، يرى الدكتور قناة بأنّالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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