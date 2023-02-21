https://sputnikarabic.ae/20230221/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-ترسل-مجموعات-مسلحة-متطرفة-لمحاولة-فتح-الطريق-إلى-أرتيوموفسك-1073799819.html
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": كييف ترسل مجموعات مسلحة متطرفة لمحاولة فتح الطريق إلى أرتيوموفسك
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": كييف ترسل مجموعات مسلحة متطرفة لمحاولة فتح الطريق إلى أرتيوموفسك
كشف عسكري متقاعد في الجيش الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف يحاول فتح طرق الإمدادات المقطوعة جزئياً في مدينة أرتيوموفسك في منطقة دونباس، وذلك عن طريق... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T05:21+0000
2023-02-21T05:21+0000
2023-02-21T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الكولونيل المتقاعد أندريه ماروشكو لوكالة "سبوتنيك": "تم إرسال مسلحين من وحدة "أيدار" القومية المتطرفة إلى المنطقة لفتح طرق الاتصال بين بلدتي أرتيوموفسك وتشاسوف يار".ووفقًا لماروشكو، فإن مهمة الوحدة المسلحة التي وصلت هي احتواء مواقع القوات الأوكرانية ومنع هروب الأفراد العسكريين من بين المعبئين. وتقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمالي مدينة غورلوفكا، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230219/زيلينسكي-لن-ندافع-عن-أرتيوموفسك-بأي-ثمن-فهي-ليست-مدينة-كبيرة-1073735037.html
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روسيا
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": كييف ترسل مجموعات مسلحة متطرفة لمحاولة فتح الطريق إلى أرتيوموفسك
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كشف عسكري متقاعد في الجيش الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف يحاول فتح طرق الإمدادات المقطوعة جزئياً في مدينة أرتيوموفسك في منطقة دونباس، وذلك عن طريق إرسال مجموعات عسكرية قومية متطرفة إلى بلدة تشاسوف يار.
وقال الكولونيل المتقاعد أندريه ماروشكو لوكالة "سبوتنيك": "تم إرسال مسلحين من وحدة "أيدار" القومية المتطرفة إلى المنطقة لفتح طرق الاتصال بين بلدتي أرتيوموفسك وتشاسوف يار".
ووفقًا لماروشكو، فإن مهمة الوحدة المسلحة التي وصلت هي احتواء مواقع القوات الأوكرانية ومنع هروب الأفراد العسكريين من بين المعبئين.
وتقع
أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمالي مدينة غورلوفكا، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.