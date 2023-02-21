عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230221/دراسة-تزعم-ظهور-محيط-جديد-في-أفريقيا-سيتسبب-في-شطرها-إلى-نصفين-1073845844.html
دراسة تزعم ظهور محيط جديد في أفريقيا سيتسبب في شطرها إلى نصفين
دراسة تزعم ظهور محيط جديد في أفريقيا سيتسبب في شطرها إلى نصفين
تزعم دراسة أنه يتم تشكيل محيط جديد داخل قارة أفريقيا، ما سيتسبب في شطرها إلى نصفين. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T16:16+0000
2023-02-21T16:16+0000
مجتمع
منوعات
علوم
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101416/07/1014160747_0:146:3101:1890_1920x0_80_0_0_073b30c85002102f438d2c9e4c028369.jpg
ذكر علماء جيولوجيا في دراستهم الجديدة، أن المحيط الجديد يتكون نتيجة صدع، يبلغ طوله 35 ميلا، وظهر في الصحاري الإثيوبية في المنطقة البعيدة في عام 2005، مرجحين أن يكون "بداية بحر جديد تماما"، وفقا لصحيفة "ذا نيو تايمز" الرواندية.وتجمع الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Geophysical Research Letters"، بين البيانات الزلزالية من تكوين الصدع، لإثبات أنها مدفوعة بعمليات تتشابه مع تلك الموجودة في قاع المحيط.وأوضحت أنوذكرت هيئة التعاون الإذاعي الكيني، أن الكثيرين قد أعربوا عن صدمتهم إزاء احتمالية وإمكانية تكوين محيط جديد في أفريقيا.ووفقا للدكتور إدوين ديندي، من قسم الجيولوجيا في كلية العلوم والتكنولوجيا، في جامعة نيروبي، فإنهوأضاف أن "الذراع الشرقية للوادي المتصدع نشطة إلى حد ما، ويتجلى ذلك في الهزات العديدة التي تحدث حولها، ولكن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، ربما ملايين السنين، حتى يحدث ذلك.وتابع ديندي موضحا أن "الصفائح التكتونية في حالة تدفق مستمر، إذ يتحول بعضها ضد بعضها على طول مناطق الصدع، ويسقط البعض تحت بعضها، بينما يصطدم البعض الآخر ببعضه".وأردف أن "هذه الحركة أدت إلى تشكيل القارات المختلفة كما نعرفها اليوم، وهي أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101416/07/1014160747_10:0:2677:2000_1920x0_80_0_0_423a9345f03bb5d4cfe50e7b9a184eff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم, الأخبار, العالم
منوعات, علوم, الأخبار, العالم

دراسة تزعم ظهور محيط جديد في أفريقيا سيتسبب في شطرها إلى نصفين

16:16 GMT 21.02.2023
© RIA Novosti . Alexey Zhidakov / الانتقال إلى بنك الصورمحيط
محيط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
محيط
© RIA Novosti . Alexey Zhidakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تزعم دراسة أنه يتم تشكيل محيط جديد داخل قارة أفريقيا، ما سيتسبب في شطرها إلى نصفين.
ذكر علماء جيولوجيا في دراستهم الجديدة، أن المحيط الجديد يتكون نتيجة صدع، يبلغ طوله 35 ميلا، وظهر في الصحاري الإثيوبية في المنطقة البعيدة في عام 2005، مرجحين أن يكون "بداية بحر جديد تماما"، وفقا لصحيفة "ذا نيو تايمز" الرواندية.
وتجمع الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Geophysical Research Letters"، بين البيانات الزلزالية من تكوين الصدع، لإثبات أنها مدفوعة بعمليات تتشابه مع تلك الموجودة في قاع المحيط.
وأوضحت أن
"نفس تلك الحركة تسببت في تقسيم البحر الأحمر، لكن هذا يحدث فقط بمعدل جزء من البوصة سنويا".
وذكرت هيئة التعاون الإذاعي الكيني، أن الكثيرين قد أعربوا عن صدمتهم إزاء احتمالية وإمكانية تكوين محيط جديد في أفريقيا.
ووفقا للدكتور إدوين ديندي، من قسم الجيولوجيا في كلية العلوم والتكنولوجيا، في جامعة نيروبي، فإنه

"من الممكن بالفعل أن يكون هناك محيط يتشكل على طول الذراع الشرقية للوادي المتصدع الأفريقي".

وأضاف أن "الذراع الشرقية للوادي المتصدع نشطة إلى حد ما، ويتجلى ذلك في الهزات العديدة التي تحدث حولها، ولكن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، ربما ملايين السنين، حتى يحدث ذلك.
وتابع ديندي موضحا أن "الصفائح التكتونية في حالة تدفق مستمر، إذ يتحول بعضها ضد بعضها على طول مناطق الصدع، ويسقط البعض تحت بعضها، بينما يصطدم البعض الآخر ببعضه".
وأردف أن "هذه الحركة أدت إلى تشكيل القارات المختلفة كما نعرفها اليوم، وهي أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала