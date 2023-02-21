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https://sputnikarabic.ae/20230221/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-من-كييف-لم-نناقش-مسألة-توريد-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-1073849180.html
رئيسة الوزراء الإيطالية من كييف: لم نناقش مسألة توريد مقاتلات إلى أوكرانيا
رئيسة الوزراء الإيطالية من كييف: لم نناقش مسألة توريد مقاتلات إلى أوكرانيا
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن توريد مقاتلات إلى كييف لم يناقش بعد، مؤكدة أن اتخاذ مثل هذه القرارات يتم بالتشاور مع الشركاء الدوليين. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T18:32+0000
2023-02-21T18:38+0000
العالم
إيطاليا
مقاتلات
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وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي بعد مفاوضات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف "عندما يكون هناك شخص تعرض للهجوم، تكون جميع الأسلحة دفاعية، وفي الوقت الحالي تسليم الطائرات ليس على جدول الأعمال. يجب أن نتخذ مثل هذه القرارات مع الشركاء الدوليين. في هذه المرحلة، نحن نركز على أنظمة الدفاع الجوي."في اليوم السابق ، كتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، نقلا عن مصادر، أن إيطاليا يمكن أن تزود أوكرانيا بما يصل إلى خمس طائرات مقاتلة من الطراز القديم، لكن عمليات التسليم لن تتبع إلا بعد خطوات مماثلة من قبل الحلفاء الأوروبيين، لأن إيطاليا لن تأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر.
https://sputnikarabic.ae/20230218/الدفاع-البريطانية-أوكرانيا-لن-تحصل-على-مقاتلات-حديثة-إلا-بعد-انتهاء-الأعمال-القتالية-1073679228.html
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العالم, إيطاليا, مقاتلات
العالم, إيطاليا, مقاتلات

رئيسة الوزراء الإيطالية من كييف: لم نناقش مسألة توريد مقاتلات إلى أوكرانيا

18:32 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 18:38 GMT 21.02.2023)
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مصنع لانتاج مقاتلات ميغ-29 متعددة المهام في محيط موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن توريد مقاتلات إلى كييف لم يناقش بعد، مؤكدة أن اتخاذ مثل هذه القرارات يتم بالتشاور مع الشركاء الدوليين.
وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي بعد مفاوضات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف "عندما يكون هناك شخص تعرض للهجوم، تكون جميع الأسلحة دفاعية، وفي الوقت الحالي تسليم الطائرات ليس على جدول الأعمال. يجب أن نتخذ مثل هذه القرارات مع الشركاء الدوليين. في هذه المرحلة، نحن نركز على أنظمة الدفاع الجوي."
المقاتلة الأوروبية تايفون (الإعصار) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
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في اليوم السابق ، كتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، نقلا عن مصادر، أن إيطاليا يمكن أن تزود أوكرانيا بما يصل إلى خمس طائرات مقاتلة من الطراز القديم، لكن عمليات التسليم لن تتبع إلا بعد خطوات مماثلة من قبل الحلفاء الأوروبيين، لأن إيطاليا لن تأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر.
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