https://sputnikarabic.ae/20230221/رئيس-أركان-الجيش-الروسي-الأسبق-تأكيدات-بوتين-حول-الاختبارات-النووية-يشير-إلى-جدية-النوايا-1073829914.html
رئيس أركان الجيش الروسي الأسبق: تأكيدات بوتين حول الاختبارات النووية يشير إلى جدية النوايا
رئيس أركان الجيش الروسي الأسبق: تأكيدات بوتين حول الاختبارات النووية يشير إلى جدية النوايا
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الأسبق، الجنرال يوري بالويفسكي، بأن استعداد روسيا لإجراء تجارب نووية تشير إلى أن موسكو لديها نوايا جدية... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T13:40+0000
2023-02-21T13:40+0000
2023-02-21T13:40+0000
روسيا
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وقال بالويفسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن إجراء التجارب النووية ستجعل خصومنا في الغرب يفكرون في جدية نوايا روسيا للدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة".وأعاد إلى الأذهان حادثة وقعت في عهد الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان، في 11 آب/أغسطس عام 1984، حيث أدلى الرئيس الأمريكي بتصريح شهير عالميًا حين أعلن عن بدء قصف الاتحاد السوفييتي "بعد خمس دقائق"، ثم تم وصف هذا التصريح بأنه نكتة.ولفت إلى أنه "بعد ذلك قام الاتحاد السوفييتي من دون مزاح بنقل قواته المسلحة على الفور إلى حالة الاستعداد القتالي المرتفع. ومن الواضح أن بوتين أدلى هو الآخر بهذا التصريح اليوم وليس من باب الفكاهة أيضا".وحدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، مهمة وزارة الدفاع وشركة "روسآتوم" لضمان الاستعداد لاختبار الأسلحة النووية الروسية إذا أقدمت الولايات المتحدة على إجرائها أولا.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-من-المستحيل-هزيمة-روسيا-في-ساحة-المعركة-1073813937.html
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روسيا
رئيس أركان الجيش الروسي الأسبق: تأكيدات بوتين حول الاختبارات النووية يشير إلى جدية النوايا
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صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الأسبق، الجنرال يوري بالويفسكي، بأن استعداد روسيا لإجراء تجارب نووية تشير إلى أن موسكو لديها نوايا جدية فيما يتعلق بمواجهة الغرب والدفاع عن البلاد بكل الوسائل المتاحة.
وقال بالويفسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن إجراء التجارب النووية ستجعل خصومنا في الغرب يفكرون في جدية نوايا روسيا للدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة".
وأعاد إلى الأذهان حادثة وقعت في عهد الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان، في 11 آب/أغسطس عام 1984، حيث أدلى الرئيس الأمريكي بتصريح شهير عالميًا حين أعلن عن بدء قصف الاتحاد السوفييتي "بعد خمس دقائق"، ثم تم وصف هذا التصريح بأنه نكتة.
ولفت إلى أنه "بعد ذلك قام الاتحاد السوفييتي من دون مزاح بنقل قواته المسلحة على الفور إلى حالة الاستعداد القتالي المرتفع. ومن الواضح أن بوتين أدلى هو الآخر بهذا التصريح اليوم وليس من باب الفكاهة أيضا".
وحدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، مهمة وزارة الدفاع وشركة "روسآتوم" لضمان الاستعداد لاختبار الأسلحة النووية الروسية إذا أقدمت الولايات المتحدة على إجرائها أولا.