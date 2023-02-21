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https://sputnikarabic.ae/20230221/زيلينسكي-لوفد-من-الكنيست-سعيد-بوجود-احتضان-إسرائيلي-أخيرا-1073801998.html
زيلينسكي لوفد من الكنيست: سعيد بوجود احتضان إسرائيلي أخيرا
زيلينسكي لوفد من الكنيست: سعيد بوجود احتضان إسرائيلي أخيرا
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه "سعيد" بوجود "احتضان" إسرائيلي أخيرا، معربا عن تطلعه لرؤية تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه بلاده. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T07:12+0000
2023-02-21T07:12+0000
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جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وفد من الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في كييف ضم رئيس لجنة الأمن والخارجية البرلمانية يولي إدلشتاين والنائب زئيف إلكين، على ما نقلت اليوم الثلاثاء قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.والخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه وصل إلى كييف في أول زيارة لوزير إسرائيلي لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية.ووصل إلكين وإدلشتاين وهما رئيسا جمعية الصداقة البرلمانية الإسرائيلية الأوكرانية إلى كييف، صباح أمس الاثنين، والتقيا مع زيلينسكي لمدة ساعة تقريبا.وقال الرئيس الأوكراني للوفد الإسرائيلي: "أتوقع أن أرى المساعدة ليس فقط من خلال أنظمة الإنذار، ولكن أيضا في الأسلحة الدفاعية مثل الأنظمة الدفاعية المضادة للطائرات بدون طيار".وبحسب القناة، "يدور الحديث عن حدث غير عادي التقى خلاله رئيس أوكرانيا بعضوي الكنيست- والهدف، على ما يبدو، هو جعل إسرائيل تميل أكثر في اتجاه أوكرانيا".وأمس، التقى إلكين وإدلشتاين أيضا بوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، ورئيس المخابرات الأوكرانية ومسؤولين كبار آخرين، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، بحسب المصدر ذاته.ولأكثر من مرة، طالبت أوكرانيا إسرائيل بتزويدها بأنظمة عسكرية بما في ذلك منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية".وتأتي زيارة النائبين الإسرائيليين إلى أوكرانيا بالتزامن مع زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف.وأعلن بايدن خلال زيارته المفاجئة، أن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار، تتضمن منظومات هيمارس وذخيرة وأنظمة مضادة للدبابات والرادارات.
https://sputnikarabic.ae/20230220/وفد-من-الكنيست-الإسرائيلي-يصل-إلى-أوكرانيا-1073759485.html
https://sputnikarabic.ae/20230216/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يصل-إلى-أوكرانيا-1073593732.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

زيلينسكي لوفد من الكنيست: سعيد بوجود احتضان إسرائيلي أخيرا

07:12 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه "سعيد" بوجود "احتضان" إسرائيلي أخيرا، معربا عن تطلعه لرؤية تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه بلاده.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وفد من الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في كييف ضم رئيس لجنة الأمن والخارجية البرلمانية يولي إدلشتاين والنائب زئيف إلكين، على ما نقلت اليوم الثلاثاء قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.

وقال زيلينسكي إنه "سعيد بوجود احتضان إسرائيلي أخيرا، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية"، لكنه "مهتم أيضا برؤية الخطوات على أرض الواقع".

والخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه وصل إلى كييف في أول زيارة لوزير إسرائيلي لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية.
ووصل إلكين وإدلشتاين وهما رئيسا جمعية الصداقة البرلمانية الإسرائيلية الأوكرانية إلى كييف، صباح أمس الاثنين، والتقيا مع زيلينسكي لمدة ساعة تقريبا.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
وفد من الكنيست الإسرائيلي يصل إلى أوكرانيا
أمس, 11:17 GMT
وقال الرئيس الأوكراني للوفد الإسرائيلي: "أتوقع أن أرى المساعدة ليس فقط من خلال أنظمة الإنذار، ولكن أيضا في الأسلحة الدفاعية مثل الأنظمة الدفاعية المضادة للطائرات بدون طيار".
وبحسب القناة، "يدور الحديث عن حدث غير عادي التقى خلاله رئيس أوكرانيا بعضوي الكنيست- والهدف، على ما يبدو، هو جعل إسرائيل تميل أكثر في اتجاه أوكرانيا".
وأمس، التقى إلكين وإدلشتاين أيضا بوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، ورئيس المخابرات الأوكرانية ومسؤولين كبار آخرين، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، بحسب المصدر ذاته.
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أوكرانيا
16 فبراير, 10:13 GMT
ولأكثر من مرة، طالبت أوكرانيا إسرائيل بتزويدها بأنظمة عسكرية بما في ذلك منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية".
وتأتي زيارة النائبين الإسرائيليين إلى أوكرانيا بالتزامن مع زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف.
وأعلن بايدن خلال زيارته المفاجئة، أن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار، تتضمن منظومات هيمارس وذخيرة وأنظمة مضادة للدبابات والرادارات.
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