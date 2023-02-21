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https://sputnikarabic.ae/20230221/ساديو-ماني-يتجاهل-صلاح-وفان-دايك-بإجابات-غير-متوقعة-1073807836.html
ساديو ماني يتجاهل صلاح وفان دايك بإجابات غير متوقعة
ساديو ماني يتجاهل صلاح وفان دايك بإجابات غير متوقعة
اختار السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الألماني، أفضل هداف لعب معه في مسيرته الكروية، متجاهلا زميله السابق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T08:22+0000
2023-02-21T08:34+0000
مجتمع
ليفربول
ساديو ماني
نادي بايرن ميونخ
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وأكد ماني خلال حوار مع قناة "1teamsports" على "TikTok" أن "أفضل هداف بالنسبة له هو ديفوك أوريجي، مهاجم ميلان"، الذي سجل 41 هدفا فقط في 175 مباراة مع ليفربول، فيما سجل صلاح حتى الآن 174 هدفا منذ انتقاله إليه صيف عام 2017.وقال: "أوريجي أسطورة داخل وخارج الملعب، لاعب رائع، مهاجم عالمي وأفضل هداف لدينا، الجميع سيقول الشيء نفسه، هذا ما نراه في التدريبات، من الصعب أن نراه يرحل عن ليفربول، الجميع يحب ديفوك".وفضّل ماني أيضا مواطنه كاليدو كوليبالي كأفضل مدافع لعب معه، على زميله السابق الهولندي فيرجيل فان دايك.ورحل ماني عن ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 34 مليون يورو إلى بايرن ميونخ، من أجل خوض تحديات جديدة مع العملاق البافاري بعد فوزه بكل شيء مع الريدز منذ انضمامه في عام 2016 من ساوثهامبتون.
https://sputnikarabic.ae/20230219/بايرن-ميونخ-يعلن-عودة-ساديو-ماني-إلى-المران-الجماعي-بعد-غياب-3-أشهر-فيديو-1073715682.html
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ليفربول, ساديو ماني, نادي بايرن ميونخ, رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن
ليفربول, ساديو ماني, نادي بايرن ميونخ, رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن

ساديو ماني يتجاهل صلاح وفان دايك بإجابات غير متوقعة

08:22 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 21.02.2023)
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ونجم منتخب السنغال
ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ونجم منتخب السنغال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
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اختار السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الألماني، أفضل هداف لعب معه في مسيرته الكروية، متجاهلا زميله السابق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.
وأكد ماني خلال حوار مع قناة "1teamsports" على "TikTok" أن "أفضل هداف بالنسبة له هو ديفوك أوريجي، مهاجم ميلان"، الذي سجل 41 هدفا فقط في 175 مباراة مع ليفربول، فيما سجل صلاح حتى الآن 174 هدفا منذ انتقاله إليه صيف عام 2017.
وقال: "أوريجي أسطورة داخل وخارج الملعب، لاعب رائع، مهاجم عالمي وأفضل هداف لدينا، الجميع سيقول الشيء نفسه، هذا ما نراه في التدريبات، من الصعب أن نراه يرحل عن ليفربول، الجميع يحب ديفوك".
لاعب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب السنغال ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
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وفضّل ماني أيضا مواطنه كاليدو كوليبالي كأفضل مدافع لعب معه، على زميله السابق الهولندي فيرجيل فان دايك.
ورحل ماني عن ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 34 مليون يورو إلى بايرن ميونخ، من أجل خوض تحديات جديدة مع العملاق البافاري بعد فوزه بكل شيء مع الريدز منذ انضمامه في عام 2016 من ساوثهامبتون.
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