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"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لـ "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي... صور

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لـ "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي... صور

شهد اليوم الثاني لمعرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" نشاطا واسعا من العارضين إضافة إلى الزيارات الرسمية التي كان أبرزها زيارة... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T16:01+0000

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رصدت "سبوتنيك" بعض جوانب أنشطة "آيدكس 2023" في أجنحة العرض التي تستخدمها عدة دول وأبرزها الجناح الروسي والجناح الصيني والجناح التركي إضافة إلى الجناح الإماراتي الذي يعرض أحدث منتجات الصناعات الدفاعية الإماراتية.الجناح الروسيعرضت روسيا مجموعة متنوعة من الطائرات الحربية في صالات العرض الخارجية أبرزها "كا 62" و"كا 226 تي" ومروحية النقل العسكري "مي - 171 - إيه 3".أما داخل الجناح الروسي فتم عرض أنواع مختلفة من محطات الرادار الأرضية وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الخارقة للدروع وأسلحة المدفعية إضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة.كما عرضت شركة "كلاشنيكوف" أنواع مختلفة من أسلحتها الهجومية التي شملت بنادق هجومية ومسدسات ومدافع رشاشة متعددة الأغراض.الجناح الصينيتعرض الصين أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة ونماذج للطائرات الحربية المقاتلة والمسيرة، إضافة إلى وسائل الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية.كما تعرض الصين أنواع مختلفة من المركبات الحربية البرية والأسلحة المضادة للدروع، إضافة إلى نماذج وحدات بحرية مختلفة.الجناح التركيعرضت تركيا أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة داخل الجناح الخاص بها في "آيدكس 2023" شملت بنادق قنص وبنادق هجومية.كما عرضت أنواع مختلفة من الصواريخ التي تنتجها محليا إضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة.كما عرضت تركيا الطائرات المسيرة من طراز "أكنجي" والمروحيات الهجومية من طراز "تي - 129".الجناح الإماراتييعد الجناح الإماراتي من أضخم الأجنحة في "آيدكس 2023" و"نافدكس 2023" ويشمل أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأسلحة الروبوتية والطائرات المسيرة.كما عرضت الإمارات أنظمة صاروخية مختلفة وتجهيزات خاصة بالطائرات الحربية تشمل أنواع مختلفة من أنظمة تعليق الأسلحة.كما رصدت "سبوتنيك" مشاركة أنواع مختلفة من المركبات المدرعة التي تطورها الإمارات محليا، إضافة إلى العديد من الوحدات البحرية.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.

https://sputnikarabic.ae/20230221/محمد-بن-زايد-يزور-معرض-آيدكس-2023-ويتفقد-أجنحة-روسيا-والسعودية-صور-وفيديو-1073832227.html

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