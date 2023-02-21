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بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تستهدف-مجددا-أراضي-الجمهورية--1073810755.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مجددا أراضي الجمهورية
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مجددا أراضي الجمهورية
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T08:54+0000
2023-02-21T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار المكتب في بيان على قناة "تلغرام" الخاصة به، إلى أنه "أبلغ خلال الــ24 الساعة المنصرمة عن 51 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. وعلى محور دونيتسك قام العدو باستهداف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 41 مرة، مستخدمًا لذلك مدافع ذات عيار 155 و152 و122 ملم، بالإضافة إلى مدافع هاون (عيار 120 ملم)، وعلى محور غورلوفكا قام العدو بالقصف 7 مرات باستخدام مدافع ذات عيار 152 و122 ملم ودبابة ومدافع هاون (عيار 120 ملم) كذلك وعلى محور ياسيتوفاتايا – قام العدو بالقصف 3 مرات من راجمة صواريخ ومدافع ذات عيار 155 و152 ملم. وبذلك بلغ عدد ما قام العدو بإطلاقه 258 قذيفة مختلفة الأنواع".وذكر البيان أن 13 مركزًا آهلاً بالسكان وتابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، قد تعرضت للقصف، وهي كما يلي: مايورسك وغورلوفكا وبيرفومايسكوي (جنوب) وفيرخنيتوريتشكوي ونوفوباخموتوفكا وكاشتانوفو وياسينوفاتايا ونوفوسيولوفكا-2 وفوديانوي وبيسكي ودونيتسك وماكييفكا وماريينكا (شرق)وبالإضافة إلى ذلك، هناك بيانات واردة تفيد بمقتل رجل من السكان المسالمين في منطقة كويبيشيفسكي التابعة لمدينة دونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-سو-27-أوكرانية-في-خاركوف-1073759925.html
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سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مجددا أراضي الجمهورية

08:54 GMT 21.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك.
عمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 51 مرة خلال الــ24 الساعة الماضية، حيث أطلقت ما مجموعه 258 قذيفة.
وأشار المكتب في بيان على قناة "تلغرام" الخاصة به، إلى أنه "أبلغ خلال الــ24 الساعة المنصرمة عن 51 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. وعلى محور دونيتسك قام العدو باستهداف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 41 مرة، مستخدمًا لذلك مدافع ذات عيار 155 و152 و122 ملم، بالإضافة إلى مدافع هاون (عيار 120 ملم)، وعلى محور غورلوفكا قام العدو بالقصف 7 مرات باستخدام مدافع ذات عيار 152 و122 ملم ودبابة ومدافع هاون (عيار 120 ملم) كذلك وعلى محور ياسيتوفاتايا – قام العدو بالقصف 3 مرات من راجمة صواريخ ومدافع ذات عيار 155 و152 ملم. وبذلك بلغ عدد ما قام العدو بإطلاقه 258 قذيفة مختلفة الأنواع".
سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر باراسكوفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 11:28 GMT
وذكر البيان أن 13 مركزًا آهلاً بالسكان وتابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، قد تعرضت للقصف، وهي كما يلي: مايورسك وغورلوفكا وبيرفومايسكوي (جنوب) وفيرخنيتوريتشكوي ونوفوباخموتوفكا وكاشتانوفو وياسينوفاتايا ونوفوسيولوفكا-2 وفوديانوي وبيسكي ودونيتسك وماكييفكا وماريينكا (شرق)
وبالإضافة إلى ذلك، هناك بيانات واردة تفيد بمقتل رجل من السكان المسالمين في منطقة كويبيشيفسكي التابعة لمدينة دونيتسك.
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- سبوتنيك عربيبوتين: كلما وصل أسلحة إلى أوكرانيا بمدى أكبر كلما دفعنا التهديد بعيدا عن حدودنا... فيديو09:06 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
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