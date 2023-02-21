https://sputnikarabic.ae/20230221/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تستهدف-مجددا-أراضي-الجمهورية--1073810755.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مجددا أراضي الجمهورية
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مجددا أراضي الجمهورية
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T08:54+0000
2023-02-21T08:54+0000
2023-02-21T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072513415_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b56a897cb71e166465ffc8907d3a7367.jpg
وأشار المكتب في بيان على قناة "تلغرام" الخاصة به، إلى أنه "أبلغ خلال الــ24 الساعة المنصرمة عن 51 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. وعلى محور دونيتسك قام العدو باستهداف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 41 مرة، مستخدمًا لذلك مدافع ذات عيار 155 و152 و122 ملم، بالإضافة إلى مدافع هاون (عيار 120 ملم)، وعلى محور غورلوفكا قام العدو بالقصف 7 مرات باستخدام مدافع ذات عيار 152 و122 ملم ودبابة ومدافع هاون (عيار 120 ملم) كذلك وعلى محور ياسيتوفاتايا – قام العدو بالقصف 3 مرات من راجمة صواريخ ومدافع ذات عيار 155 و152 ملم. وبذلك بلغ عدد ما قام العدو بإطلاقه 258 قذيفة مختلفة الأنواع".وذكر البيان أن 13 مركزًا آهلاً بالسكان وتابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، قد تعرضت للقصف، وهي كما يلي: مايورسك وغورلوفكا وبيرفومايسكوي (جنوب) وفيرخنيتوريتشكوي ونوفوباخموتوفكا وكاشتانوفو وياسينوفاتايا ونوفوسيولوفكا-2 وفوديانوي وبيسكي ودونيتسك وماكييفكا وماريينكا (شرق)وبالإضافة إلى ذلك، هناك بيانات واردة تفيد بمقتل رجل من السكان المسالمين في منطقة كويبيشيفسكي التابعة لمدينة دونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-سو-27-أوكرانية-في-خاركوف-1073759925.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072513415_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e83398d2eaecbc9d73335680c9a1c0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مجددا أراضي الجمهورية
تابعنا عبر
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 51 مرة خلال الــ24 الساعة الماضية، حيث أطلقت ما مجموعه 258 قذيفة.
وأشار المكتب في بيان على قناة "تلغرام" الخاصة به، إلى أنه "أبلغ خلال الــ24 الساعة المنصرمة عن 51 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. وعلى محور دونيتسك قام العدو باستهداف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 41 مرة، مستخدمًا لذلك مدافع ذات عيار 155 و152 و122 ملم، بالإضافة إلى مدافع هاون (عيار 120 ملم)، وعلى محور غورلوفكا قام العدو بالقصف 7 مرات باستخدام مدافع ذات عيار 152 و122 ملم ودبابة ومدافع هاون (عيار 120 ملم) كذلك وعلى محور ياسيتوفاتايا – قام العدو بالقصف 3 مرات من راجمة صواريخ ومدافع ذات عيار 155 و152 ملم. وبذلك بلغ عدد ما قام العدو بإطلاقه 258 قذيفة مختلفة الأنواع".
وذكر البيان أن 13 مركزًا آهلاً بالسكان وتابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، قد تعرضت للقصف، وهي كما يلي: مايورسك وغورلوفكا وبيرفومايسكوي (جنوب) وفيرخنيتوريتشكوي ونوفوباخموتوفكا وكاشتانوفو وياسينوفاتايا ونوفوسيولوفكا-2 وفوديانوي وبيسكي ودونيتسك وماكييفكا وماريينكا (شرق)
وبالإضافة إلى ذلك، هناك بيانات واردة تفيد بمقتل رجل من السكان المسالمين في منطقة كويبيشيفسكي التابعة لمدينة دونيتسك.