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https://sputnikarabic.ae/20230221/صادرات-النفط-السعودية-في-2022-تحقق-أعلى-إيرادات-في-10-سنوات-1073814517.html
صادرات النفط السعودية في 2022 تحقق أعلى إيرادات في 10 سنوات
صادرات النفط السعودية في 2022 تحقق أعلى إيرادات في 10 سنوات
كشف إحصاء أن صادرات النفط في المملكة العربية السعودية خلال 2022، حققت أعلى مستوياتها في 10 سنوات، بـ326 مليار دولار أمريكي. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T09:44+0000
2023-02-21T09:44+0000
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وأظهر الإحصاء التي أعدها موقع "مباشر"، استنادًا على بيانات رسمية من الهيئة العامة للإحصاء السعودي، أن ذلك الرقم أعلى مما حققته المملكة في صادراتها النفطية خلال عام 2021، وهو 202.17 مليار دولار.وأشارت إلى أنه في عام 2022، ارتفعت عوائد السعودية من صادرات البترول (الخام والمنتجات) بنسبة 61.4% على أساس سنوي، وبزيادة في حصيلة العوائد بلغت 124.12 مليار دولار عن عام 2021.وأوضح الإحصاء أن السعودية حققت تلك الطفرة في صادرات نفطها، "وسط ارتفاع أسعار البترول عالميا، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب، نتيجة التعافي من جائحة فيروس "كورونا" المستجد والنمو الاقتصادي، فضلا عن اتباع سياسة لتخفيض الإنتاج من تحالف "أوبك+" لتحقيق التوازن بالأسعار في أسواق الطاقة العالمية".
https://sputnikarabic.ae/20230212/كيف-تغير-إنتاج-النفط-السعودي-منذ-1994-حتى-2022-1073412012.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد, العالم

صادرات النفط السعودية في 2022 تحقق أعلى إيرادات في 10 سنوات

09:44 GMT 21.02.2023
© AFP 2023النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
© AFP 2023
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كشف إحصاء أن صادرات النفط في المملكة العربية السعودية خلال 2022، حققت أعلى مستوياتها في 10 سنوات، بـ326 مليار دولار أمريكي.
وأظهر الإحصاء التي أعدها موقع "مباشر"، استنادًا على بيانات رسمية من الهيئة العامة للإحصاء السعودي، أن ذلك الرقم أعلى مما حققته المملكة في صادراتها النفطية خلال عام 2021، وهو 202.17 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه في عام 2022، ارتفعت عوائد السعودية من صادرات البترول (الخام والمنتجات) بنسبة 61.4% على أساس سنوي، وبزيادة في حصيلة العوائد بلغت 124.12 مليار دولار عن عام 2021.
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
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وأوضح الإحصاء أن السعودية حققت تلك الطفرة في صادرات نفطها، "وسط ارتفاع أسعار البترول عالميا، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب، نتيجة التعافي من جائحة فيروس "كورونا" المستجد والنمو الاقتصادي، فضلا عن اتباع سياسة لتخفيض الإنتاج من تحالف "أوبك+" لتحقيق التوازن بالأسعار في أسواق الطاقة العالمية".
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