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https://sputnikarabic.ae/20230221/صحيفة-عبرية-نتنياهو-يضغط-على-رؤساء-الأجهزة-الأمنية-لوقف-تمرد-بن-غفير-وسموتريتش-1073850066.html
صحيفة عبرية: نتنياهو يضغط على رؤساء الأجهزة الأمنية لوقف تمرد بن غفير وسموتريتش
صحيفة عبرية: نتنياهو يضغط على رؤساء الأجهزة الأمنية لوقف تمرد بن غفير وسموتريتش
كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رؤساء الأجهزة الأمنية، من أجل وقف تمرد بعض الوزراء في... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T19:05+0000
2023-02-21T19:05+0000
العالم العربي
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
المسجد الأقصى
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أفادت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو يقوم بممارسة الضغوط على رؤساء الأجهزة الأمنية لوقف تمرد بعض الوزراء الإسرائيليين، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري اتصالات مكثفة من أجل العمل على كبح جماح بعض الوزراء فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المتفجرة، ومحاولة دفعهم للتخلي عن الأفكار والمبادرات الخطيرة من وجهة نظره.ولفتت الصحيفة إلى أن حالة من القلق تسود نتنياهو جراء أفعال وتصريحات بن غفير وسموتريتشن وكثيرا ما يطلب من القادة الأمنيين والعسكريين في بلاده استخدام كل قوة ممكنة لضبط الوزيرين.وأشارت إلى أن نتنياهو يرغب في تهدئة أو كبح جماح هذين الوزيرين فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، وعلى رأسها التصعيد المتواصل في الضفة الغربية أو الوضع الراهن في المسجد الأقصى ومدينة القدس، فضلا عن الصلاحيات الممنوحة لبن غفير في الشرطة الإسرائيلية، من جانب وصلاحيات سموتريتش في وزارة الدفاع من جانب آخر.وفي سياق متصل، قرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الأسبوع الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".
إسرائيل
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العالم العربي, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, المسجد الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, المسجد الأقصى

صحيفة عبرية: نتنياهو يضغط على رؤساء الأجهزة الأمنية لوقف تمرد بن غفير وسموتريتش

19:05 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رؤساء الأجهزة الأمنية، من أجل وقف تمرد بعض الوزراء في حكومته.
أفادت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو يقوم بممارسة الضغوط على رؤساء الأجهزة الأمنية لوقف تمرد بعض الوزراء الإسرائيليين، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري اتصالات مكثفة من أجل العمل على كبح جماح بعض الوزراء فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المتفجرة، ومحاولة دفعهم للتخلي عن الأفكار والمبادرات الخطيرة من وجهة نظره.
ولفتت الصحيفة إلى أن حالة من القلق تسود نتنياهو جراء أفعال وتصريحات بن غفير وسموتريتشن وكثيرا ما يطلب من القادة الأمنيين والعسكريين في بلاده استخدام كل قوة ممكنة لضبط الوزيرين.
وأشارت إلى أن نتنياهو يرغب في تهدئة أو كبح جماح هذين الوزيرين فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، وعلى رأسها التصعيد المتواصل في الضفة الغربية أو الوضع الراهن في المسجد الأقصى ومدينة القدس، فضلا عن الصلاحيات الممنوحة لبن غفير في الشرطة الإسرائيلية، من جانب وصلاحيات سموتريتش في وزارة الدفاع من جانب آخر.
وفي سياق متصل، قرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الأسبوع الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".
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