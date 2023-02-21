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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/طهران-تنفي-مجددا-تصدير-أي-أسلحة-إيرانية-إلى-روسيا-1073828613.html
طهران تنفي مجددا تصدير أي أسلحة إيرانية إلى روسيا
طهران تنفي مجددا تصدير أي أسلحة إيرانية إلى روسيا
نفت إيران مجددا، اليوم الثلاثاء، "تصدير أي أسلحة إيرانية إلى روسيا"، واصفة المزاعم بهذا الشأن بالعارية من الصحة. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T13:15+0000
2023-02-21T13:17+0000
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صرحت السفارة الإيرانية لدى الكويت، أن "طهران لم تقدم أي أسلحة أو معدات عسكرية لأي طرف لاستخدامها في أزمة أوكرانيا"، مضيفة أن "الموقف المبدئي لإيران واضح منذ البداية في الأزمة الأوكرانية وضرورة إنهاءها عبر القنوات والحلول السياسية وعدم الانحياز لأي طرف"، حسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.وأضافت السفارة، أن "كل مجالات التعاون الدفاعي مع الدول ذات التوجه المشترك قائمة على الحقوق والالتزامات الدولية ودعم الحلول السياسية"، متابعة: أن إيران طلبت مرارا من الجانب الأوكراني تقديم الوثائق والمستندات التي تدعيها أو تقوم بتشكيل لجنة فنية وعسكرية للتحقق من هذا الادعاء لكن كييف لم توافق ولم تقدم أي وثيقة حتى الآن.وأشار البيان إلى أن "الدبلوماسية والتباحث السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات الإقليمية، وإرسال أي معدات أو أسلحة إلى أي من طرفي الأزمة سوف يؤدي إلى إطالة أمدها".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أكد، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن كما رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه أرسل مقترحا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
https://sputnikarabic.ae/20221111/إيران-تؤكد-أن-إرسالها-أسلحة-إلى-روسيا-ضد-أوكرانيا-ادعاء-لا-أساس-له-من-الصحة-1070058986.html
https://sputnikarabic.ae/20221018/أمريكا-تتوعد-بفرض-عقوبات-على-أي-شخص-يساعد-إيران-في-تزويد-روسيا-بالأسلحة-1069202199.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

طهران تنفي مجددا تصدير أي أسلحة إيرانية إلى روسيا

13:15 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 13:17 GMT 21.02.2023)
© AFP 2023 / Iranian Army Officeتدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / Iranian Army Office
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نفت إيران مجددا، اليوم الثلاثاء، "تصدير أي أسلحة إيرانية إلى روسيا"، واصفة المزاعم بهذا الشأن بالعارية من الصحة.
صرحت السفارة الإيرانية لدى الكويت، أن "طهران لم تقدم أي أسلحة أو معدات عسكرية لأي طرف لاستخدامها في أزمة أوكرانيا"، مضيفة أن "الموقف المبدئي لإيران واضح منذ البداية في الأزمة الأوكرانية وضرورة إنهاءها عبر القنوات والحلول السياسية وعدم الانحياز لأي طرف"، حسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأضافت السفارة، أن "كل مجالات التعاون الدفاعي مع الدول ذات التوجه المشترك قائمة على الحقوق والالتزامات الدولية ودعم الحلول السياسية"، متابعة: أن إيران طلبت مرارا من الجانب الأوكراني تقديم الوثائق والمستندات التي تدعيها أو تقوم بتشكيل لجنة فنية وعسكرية للتحقق من هذا الادعاء لكن كييف لم توافق ولم تقدم أي وثيقة حتى الآن.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران تؤكد أن إرسالها أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا ادعاء لا أساس له من الصحة
11 نوفمبر 2022, 14:21 GMT
وأشار البيان إلى أن "الدبلوماسية والتباحث السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات الإقليمية، وإرسال أي معدات أو أسلحة إلى أي من طرفي الأزمة سوف يؤدي إلى إطالة أمدها".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أكد، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن
"الادعاءات بشأن تزويد إيران لروسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس لها".
كما رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه أرسل مقترحا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
أمريكا تتوعد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد إيران في "تزويد روسيا بالأسلحة"
18 أكتوبر 2022, 16:58 GMT
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
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