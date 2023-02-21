https://sputnikarabic.ae/20230221/علماء-يختبرون-بنجاح-حبوبا-تساعد-على-وقف-السمنة-وإنقاص-الوزن-1073806548.html

علماء يختبرون بنجاح حبوبا تساعد على وقف السمنة وإنقاص الوزن

علماء يختبرون بنجاح حبوبا تساعد على وقف السمنة وإنقاص الوزن

اجتازت حبوب تحبس إنزيمات المعدة وتبطئ عملية الهضم، اختبارات تؤهلها للاستخدام في يوم من الأيام لعلاج مرض السكري والسمنة. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T08:10+0000

2023-02-21T08:10+0000

2023-02-21T08:10+0000

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بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز"، فإن التجارب على هذه الحبوب أثبتت إيجابيتها، مما يعني أن العلماء بإمكانهم الآن تجربتها، على نطاق واسع، على البشر.قال توري بينغتسون، الأستاذ في جامعة ستوكهولم، إن فكرة هذه الحبوب تكمن أنها مصيدة شبكية لهذه الأنزيمات، لتتحرك الأنزيمات وتلقي بالجسيمات وتذهب إلى المسام.وبحسب بينغستون، فإنه من الناحية النظرية لا يحتاج الأشخاص الذين يتناولون الحبوب إلى الاعتماد كثيراً على قوة إرادتهم للالتزام بنظام غذائي، لأن هذه الحبوب ستقدم لهم التوازن المطلوب.واختتم بقوله: "نريد حماية الناس من الإصابة بالمرض من البداية، بشيء آمن للغاية. والفكرة هي تناول الحبوب عندما تبدأ وجبتك، ثم ستكون مع الطعام في المعدة، والأمعاء. إذا صار الهضم أبطأ، تقل مستويات الجلوكوز لديك وتشعر بالامتلاء. وهذا هو المفهوم الرئيسي وراءها".

https://sputnikarabic.ae/20230204/ضريبة-المشروبات-السكرية-تنقذ-5-آلاف-طفل-من-السمنة-سنويا-في-بريطانيا-1073089197.html

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