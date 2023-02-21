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https://sputnikarabic.ae/20230221/قطر-زلزال-إيران-لا-يشكل-أي-خطورة-علينا-1073816203.html
قطر: زلزال إيران لا يشكل أي خطورة علينا
قطر: زلزال إيران لا يشكل أي خطورة علينا
قالت الهيئة العامة للطيران المدني القطري، اليوم الثلاثاء، إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب إيران لا يمثل أي خطورة على دولة قطر. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T10:01+0000
2023-02-21T10:01+0000
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وبيّن أحد مسؤولي الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم خليل اليوسف، أن "الزلازل تحدث في هذه المنطقة وعلى امتداد جبال زاجروس نتيجة للحركات التكتونية بين الصفيحة العربية والصفيحة الإيرانية"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، شمال غربي بندر عباس في محافظة فارس في إيران.وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر ضربت محافظة فارس جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أن "الهلال الأحمر الإيراني أعلن حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار".من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في إيران، دون المزيد من التفاصيل.يأتي ذلك بعد أسبوعين من زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230221/زلزال-بقوة-53-درجات-يضرب-مركز-محافظة-فارس-جنوبي-إيران-1073802555.html
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زلزال, إيران, أخبار إيران, قطر, العالم العربي, أخبار قطر اليوم
زلزال, إيران, أخبار إيران, قطر, العالم العربي, أخبار قطر اليوم

قطر: زلزال إيران لا يشكل أي خطورة علينا

10:01 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARقطر الدوحة
قطر الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
قطر الدوحة
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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قالت الهيئة العامة للطيران المدني القطري، اليوم الثلاثاء، إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب إيران لا يمثل أي خطورة على دولة قطر.
وبيّن أحد مسؤولي الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم خليل اليوسف، أن "الزلازل تحدث في هذه المنطقة وعلى امتداد جبال زاجروس نتيجة للحركات التكتونية بين الصفيحة العربية والصفيحة الإيرانية"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، شمال غربي بندر عباس في محافظة فارس في إيران.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب محافظة فارس جنوبي إيران
07:25 GMT
وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر ضربت محافظة فارس جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أن "الهلال الأحمر الإيراني أعلن حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار".
من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في إيران، دون المزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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