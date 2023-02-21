https://sputnikarabic.ae/20230221/كرم-جبر-خلال-لقاء-وفد-سبوتنيك-القاهرة-لا-تشارك-في-حصار-وسائل-الإعلام-الروسية-ونلتزم-الحياد-1073825193.html
كرم جبر خلال لقاء "سبوتنيك": علاقات قوية تجمع مصر وروسيا وندعم إحلال السلام في العالم
كرم جبر خلال لقاء "سبوتنيك": علاقات قوية تجمع مصر وروسيا وندعم إحلال السلام في العالم
قال الدكتور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مصر، إن هناك علاقات جيدة تجمع ما بين مصر وروسيا مع تنامي لهذه الشراكة، إضافة إلى علاقات قوية ما بين... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T11:58+0000
2023-02-21T11:58+0000
2023-02-21T12:46+0000
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وأضاف على هامش لقاء جمعه مع وفد وكالة "سبوتنيك"، خلال فاعليات منتدى الإعلام السعودي الذي تستضيفه الرياض، أن مصر تتخذ موقفا محايدا من الصراع الحالي، وتدعم كل محاولات إحلال السلام في العالم والمنطقة.وأشار جبر إلى مبادرة الرئيس السيسي خلال مؤتمر شرم الشيخ من أجل دعم تسوية سياسية لإحلال السلام.وقال إن وسائل الإعلام المصرية حريصة على نشر كافة الأخبار مع التزام الحياد في الأخبار التي تتناول الأزمة الروسية الأوكرانية.وفي معرض رده على الحصار الدولي المفروض على وسائل الإعلام الروسية ومنصاتها، لفت إلى أن القاهرة لا تشارك في هذا الحصار، ومنفتحة على كل الأطراف.وأشار إلى تنامي التعاون بين روسيا ومصر، وعن العلاقات المميزة التي تجمع ما بين الرئيسين، حيث أكد أن هناك تشاركية اقتصادية ما بين موسكو والقاهرة في مشروعات مهمة أبرزها المفاعل النووي في الضبعة، واستثمارات ضخمة في قناة السويس والمنطقة الاقتصاديةوأوضح تطلع ودعم بلاده لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220627/السفير-الروسي-في-القاهرة-روسيا-ومصر-لديهما-قرابة-روحية-ويجب-أن-تعتمدان-على-بعضهما-البعض--1064304032.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, القاهرة, العالم العربي, العالم
روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, القاهرة, العالم العربي, العالم
كرم جبر خلال لقاء "سبوتنيك": علاقات قوية تجمع مصر وروسيا وندعم إحلال السلام في العالم
11:58 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 12:46 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
قال الدكتور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مصر، إن هناك علاقات جيدة تجمع ما بين مصر وروسيا مع تنامي لهذه الشراكة، إضافة إلى علاقات قوية ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف على هامش لقاء جمعه مع وفد وكالة "سبوتنيك"، خلال فاعليات منتدى الإعلام السعودي الذي تستضيفه الرياض، أن مصر تتخذ موقفا محايدا من الصراع الحالي، وتدعم كل محاولات إحلال السلام في العالم والمنطقة.
وأشار جبر إلى مبادرة الرئيس السيسي خلال مؤتمر شرم الشيخ من أجل دعم تسوية سياسية
لإحلال السلام.
وقال إن وسائل الإعلام المصرية حريصة على نشر كافة الأخبار مع التزام الحياد
في الأخبار التي تتناول الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي معرض رده على الحصار الدولي المفروض على وسائل الإعلام الروسية ومنصاتها، لفت إلى أن القاهرة لا تشارك في هذا الحصار، ومنفتحة على كل الأطراف.
وأشار إلى تنامي التعاون بين روسيا ومصر، وعن العلاقات المميزة
التي تجمع ما بين الرئيسين، حيث أكد أن هناك تشاركية اقتصادية ما بين موسكو والقاهرة في مشروعات مهمة أبرزها المفاعل النووي في الضبعة، واستثمارات ضخمة في قناة السويس والمنطقة الاقتصادية
وأوضح تطلع ودعم بلاده لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.