https://sputnikarabic.ae/20230221/لا-نتخلى-عن-إخواننا-هدايا-لأيتام-حلب-من-أطفال-روسيا-دعما-لهم-بمواجهة-خوف-الزلزال-1073823331.html

"لا نتخلى عن إخواننا"... هدايا لأيتام حلب من أطفال روسيا دعما لهم بمواجهة خوف الزلزال

"لا نتخلى عن إخواننا"... هدايا لأيتام حلب من أطفال روسيا دعما لهم بمواجهة خوف الزلزال

قامت وحدات من الجيش الروسي بزيارة لإحدى مدارس الأيتام في مدينة حلب، قدمت خلالها ألعاب أرسلها أطفال روسيا الاتحادية، إلى التلاميذ السوريين. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T11:28+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب إن الشحنة التي تم توزيعها على أطفال مدرسة (الفتاة اليتيمة) في حي (النيل)، تضمنت مساعدات غذائية إلى جانب ألعاب أطفال أرسلها أقرانهم الأطفال من روسيا، في محاولة لزرع البسمة على وجوههم التي اعتلاها الرعب جراء سلسلة الزلالزل التي ضربت شمالي سوريا.وقال المراسل أن أطفال المدرسة تلقوا الهدايا بفرح عارم، وخاصة بعدما قضى جنود الجيش الروسي معهم بضعة ساعات وهم يحاولون إشاعة جو من المرح لدعم الأطفال نفسيا.وبيّن أن الحملة التي أطلقها الجيش الروسي تحت عنوان "نحن لا نتخلى عن إخواننا" تشمل فعاليات مختلفة ومنها مدارس الأيتام التي تعرضت للأضرار خلال الزلزال الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230213/بيسكوف-روسيا-تبذل-جهودا-كبيرة-لتقديم-المساعدة-لضحايا-الزلزال-في-سوريا-1073450066.html

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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي, زلزال, تقارير سبوتنيك, حصري