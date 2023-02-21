https://sputnikarabic.ae/20230221/لا-نتخلى-عن-إخواننا-هدايا-لأيتام-حلب-من-أطفال-روسيا-دعما-لهم-بمواجهة-خوف-الزلزال-1073823331.html
"لا نتخلى عن إخواننا"... هدايا لأيتام حلب من أطفال روسيا دعما لهم بمواجهة خوف الزلزال
"لا نتخلى عن إخواننا"... هدايا لأيتام حلب من أطفال روسيا دعما لهم بمواجهة خوف الزلزال
قامت وحدات من الجيش الروسي بزيارة لإحدى مدارس الأيتام في مدينة حلب، قدمت خلالها ألعاب أرسلها أطفال روسيا الاتحادية، إلى التلاميذ السوريين. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T11:28+0000
2023-02-21T11:28+0000
2023-02-21T11:42+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
العالم العربي
زلزال
تقارير سبوتنيك
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073823067_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd5a830e75b1ead450d6ff842723f89a.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب إن الشحنة التي تم توزيعها على أطفال مدرسة (الفتاة اليتيمة) في حي (النيل)، تضمنت مساعدات غذائية إلى جانب ألعاب أطفال أرسلها أقرانهم الأطفال من روسيا، في محاولة لزرع البسمة على وجوههم التي اعتلاها الرعب جراء سلسلة الزلالزل التي ضربت شمالي سوريا.وقال المراسل أن أطفال المدرسة تلقوا الهدايا بفرح عارم، وخاصة بعدما قضى جنود الجيش الروسي معهم بضعة ساعات وهم يحاولون إشاعة جو من المرح لدعم الأطفال نفسيا.وبيّن أن الحملة التي أطلقها الجيش الروسي تحت عنوان "نحن لا نتخلى عن إخواننا" تشمل فعاليات مختلفة ومنها مدارس الأيتام التي تعرضت للأضرار خلال الزلزال الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230213/بيسكوف-روسيا-تبذل-جهودا-كبيرة-لتقديم-المساعدة-لضحايا-الزلزال-في-سوريا-1073450066.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073823067_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_797ad256808a0ce80d530cd31c6879d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي, زلزال, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي, زلزال, تقارير سبوتنيك, حصري
"لا نتخلى عن إخواننا"... هدايا لأيتام حلب من أطفال روسيا دعما لهم بمواجهة خوف الزلزال
11:28 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 11:42 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
قامت وحدات من الجيش الروسي بزيارة لإحدى مدارس الأيتام في مدينة حلب، قدمت خلالها ألعاب أرسلها أطفال روسيا الاتحادية، إلى التلاميذ السوريين.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب إن الشحنة التي تم توزيعها على أطفال مدرسة (الفتاة اليتيمة) في حي (النيل)، تضمنت مساعدات غذائية إلى جانب ألعاب أطفال أرسلها أقرانهم الأطفال من روسيا، في محاولة لزرع البسمة على وجوههم التي اعتلاها الرعب جراء سلسلة الزلالزل التي ضربت شمالي سوريا.
وقال المراسل أن أطفال المدرسة تلقوا الهدايا بفرح عارم، وخاصة بعدما قضى جنود الجيش الروسي معهم بضعة ساعات وهم يحاولون إشاعة جو من المرح لدعم الأطفال نفسيا.
وبيّن أن الحملة التي أطلقها الجيش الروسي تحت عنوان "نحن لا نتخلى عن إخواننا" تشمل فعاليات مختلفة ومنها مدارس الأيتام التي تعرضت للأضرار خلال الزلزال الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.