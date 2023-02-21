https://sputnikarabic.ae/20230221/ما-المكتب-الاستراتيجي-الذي-أطلقه-ابن-سلمان-لتطوير-منطقة-الحدود-الشمالية-1073830733.html
ما المكتب الاستراتيجي الذي أطلقه ابن سلمان لتطوير منطقة الحدود الشمالية
ما المكتب الاستراتيجي الذي أطلقه ابن سلمان لتطوير منطقة الحدود الشمالية
أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، بهدف تحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة لسكان المنطقة. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T13:44+0000
2023-02-21T13:44+0000
2023-02-21T13:44+0000
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ولي العهد محمد بن سلمان
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, инфографика
انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, инфографика
ما المكتب الاستراتيجي الذي أطلقه ابن سلمان لتطوير منطقة الحدود الشمالية
أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، بهدف تحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة لسكان المنطقة.