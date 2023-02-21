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https://sputnikarabic.ae/20230221/ما-المكتب-الاستراتيجي-الذي-أطلقه-ابن-سلمان-لتطوير-منطقة-الحدود-الشمالية-1073830733.html
ما المكتب الاستراتيجي الذي أطلقه ابن سلمان لتطوير منطقة الحدود الشمالية
ما المكتب الاستراتيجي الذي أطلقه ابن سلمان لتطوير منطقة الحدود الشمالية
أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، بهدف تحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة لسكان المنطقة. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, инфографика
انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, инфографика

ما المكتب الاستراتيجي الذي أطلقه ابن سلمان لتطوير منطقة الحدود الشمالية

13:44 GMT 21.02.2023
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أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، بهدف تحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة لسكان المنطقة.
ما المكتب الاستراتيجي الذي أطلقه ابن سلمان لتطوير منطقة الحدود الشمالية؟ - سبوتنيك عربي
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